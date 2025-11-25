[사진] 산복도로 단풍과 깡깡이 메아리

큰사진보기 ▲영도 대평동 수리조선소에서 노동자가 ‘깡깡이’ 작업을 하고 있다. 장기간 바닷물에 부식된 선박의 외판을 망치와 스크레이퍼로 두드려 녹과 오염물을 제거하는 이 작업은 높은 집중력과 체력을 요구하는 고강도 노동이다. 좁은 작업 발판과 해풍이 부는 바닷가 환경 속에서도 노동자는 두꺼운 방수 작업복과 보호 장비를 착용한 채 선체를 세심하게 다듬으며 하루를 견뎌낸다. 위로는 평화로운 산복도로의 가을 단풍이 내려앉아 있지만, 그 아래에서 도시의 시간을 움직이는 힘은 이렇게 노동자의 몸과 손끝에서 흘러나온다 ⓒ 정남준 관련사진보기

가을빛이 물든 단풍이 부산 산복도로를 물들이는 계절, 그 아래에서는 여전히 거친 쇳소리와 육체적 긴장이 이어지고 있었다. 지난 주말 찾은 대평동 수리조선소에서는 '깡깡이'라 불리는 선체 정비 작업이 한창이었다. 바닷바람에 오랜 시간 부식된 선박의 외판에 붙은 녹이나 해산 부식물 따위를 노동자들이 망치로 두드리거나 그라인더로 밀어서 벗겨내는 이 작업은 단순한 수리가 아니라, 사고 위험과 체력적 부담을 안고 수행되는 고강도 노동이다.철판을 두드리는 소리, '깡깡'에서 비롯된 이름처럼 작업대 위는 하루 종일 금속의 울림으로 가득하다. 낡은 선체 아래로 떨어지는 녹 가루, 흔들리는 작업 발판, 해풍에 흩날리는 바닷바람 속에서도 노동자들은 두꺼운 방수 작업복과 보호 장비를 착용한 채 묵묵히 일한다. 조금만 중심을 잃어도 물가로 떨어질 수 있는 좁은 난간 위에서, 그들은 위험과 일상을 동시에 견뎌내며 선체를 세심하게 다듬는다.하지만 고단한 현장 뒤편으로 보이는 산복도로의 가을은 유난히 평화롭다. 밝게 물든 단풍과 빼곡한 주거지는 마치 조용한 도시 풍경처럼 보이지만, 그 아래 실제 도시를 움직이는 힘은 여전히 이런 노동에서 나온다. 산업 구조가 바뀌고 조선업 경기가 예전만 못하다는 말이 이어지지만, 누군가는 오늘도 위험을 감수하며 깡깡이의 메아리를 울린다.조선 도시 부산의 시간은 노동자의 몸과 기술, 그리고 감내의 노동 위에서 흐른다. 가을 단풍이 잠시 위로처럼 내려앉은 하루, 영도 대평동의 깡깡이는 도시의 겉모습과 속살을 동시에 보여주는 작은 증언이 되고 있었다. 오늘도 무탈한 퇴근길을 빈다.