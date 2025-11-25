"서울시가 청소년상담복지센터 고용승계 문제 해결하라"

▲송신명 아이윌센터지회 지회장은 "오세훈 서울시장 재임 이후 청소년 시설 수 곳이 폐쇄된 현실이 과연 우연이라 할 수 있을지 의심이 드는 오늘"이라고 에둘러 서울시를 비판했다 ⓒ 공공운수노조 사회복지지부 관련사진보기