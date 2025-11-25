광주시의회 "국힘 삭감 주장은 망언, AI 예산안 원안 처리"

큰사진보기 ▲광주광역시의회 인공지능 실증도시 특별위원회는 25일 오전 시의회 대회의실에서 ‘5차 AI기업 조찬간담회’를 개최했다. ⓒ 광주광역시의회 관련사진보기

광주광역시의회 인공지능(AI) 실증도시특별위원회와 광주 11개 산학연협의회가 25일 공동 성명을 내고 "국민의힘은 억지 주장을 거두고, 대한민국의 미래가 걸린 이재명 정부의 AI 예산안을 원안대로 처리하라"고 촉구했다.이들은 "이재명 정부가 2026년도 본예산을 통해 AI 분야 10조1000억원 투자라는 과감한 결단을 내렸다"며 "대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위한 국가적 승부수이자 더 이상 미룰 수 없는 생존의 조건"이라고 평가했다.이어 "국민의힘은 '무늬만 AI 예산'이라며 삭감을 주장하는 등 시대 흐름을 역행하는 망언이 쏟아내고 있다"며 "치열한 세계 시장에서 분투하는 산업 현장의 절박함을 외면한 정치 공세이자, 국가 미래 성장 동력을 걷어차는 자해 행위"라고 비판했다.또한 "광주를 비롯한 지방은 이미 AI를 통해 낙후된 산업 구조를 개편하고 수도권 일극 체제를 극복하기 위해 사활을 걸고 있다"며 "국민의힘의 삭감 주장은 지역 균형발전의 희망과 국가 미래산업을 짓밟는 처사"라고 지적했다.단체들은 "윤석열 정부 시절 근시안적인 연구·개발(R&D) 예산 삭감이 불러온 연구 현장 붕괴와 인재 유출의 참사를 똑똑히 기억한다"며 "AI 예산 삭감에 따른 역사적 책임은 국민의힘에 있으며, 광주시민과 함께 엄중히 책임을 물을 것"이라고 경고했다.그러면서 "국회는 좌고우면하지 말고 이재명 정부가 제출한 2026년도 AI 예산안을 삭감 없이 원안대로 즉각 의결하라"고 촉구했다.