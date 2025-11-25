트럼프가 만든 '정부효율부' 결국 해산 수순

큰사진보기 ▲지난 5월 30일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 함께 기자회견을 하고 있는 일론 머스크 테슬라 CEO. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 DOGE는 25일 X에 "예상대로 로이터통신의 가짜 뉴스"라며 "트럼프 대통령은 연방정부를 현대화하고 낭비·사기·남용을 줄이라는 미국 국민의 명령을 받았다. 바로 지난주에도 DOGE는 78건의 낭비성 계약을 종료하고 납세자들에게 3억 3500만 달러를 절감해줬다"라고 주장하며 해산에 대해 부정하는 상황이다. ⓒ DOGE X 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 정부의 비효율과 방만 경영을 수술대에 올리겠다며 대대적으로 홍보했던 '정부효율부(Department of Government Efficiency, DOGE)'가 예정된 시한을 8개월 남기고 사실상 해산한 것으로 확인됐다.이 조직은 출범 초기 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 전면에 나서며 세간의 이목을 집중시켰으나, 돌연 머스크가 이탈하고 조직 운영의 불투명성이 계속되면서 결국 용두사미로 막을 내리게 됐다는 평가가 나온다.로이터통신은 지난 23일(현지시간) 트럼프 행정부의 핵심 관료 발언을 인용해 DOGE가 해산됐다고 단독 보도했다.백악관 인사관리처 국장인 스콧 쿠퍼는 로이터와의 인터뷰에서 DOGE의 현황을 묻는 질문에 "그것은 더 이상 존재하지 않는다"고 답하며, DOGE가 "중앙 집중화된 기관"이 아니라고 밝혔다. 이는 트럼프 행정부가 정부효율부의 해산을 공개적으로 인정한 첫 번째 발언이다.DOGE는 연방정부의 크기를 줄이고 예산을 대폭 절감하겠다는 트럼프 대통령의 공약을 상징하는 핵심 조직으로, 지난 1월 대통령 행정명령으로 출범했다. 기존 연방 기관인 미국 디지털 서비스(US Digital Service)를 DOGE 서비스로 개편하고 행정부 권한 아래 두는 형태로 조직이 구성됐다.이 조직의 초창기 리더이자 '간판'으로 나섰던 인물은 다름 아닌 일론 머스크였다. 머스크는 지난 2월 메릴랜드에서 열린 보수정치행동회의(CPAC)에 참석해 실제 작동하는 전기톱을 머리 위로 치켜들며 "이것이 관료제 타파를 위한 전기톱이다"라고 외쳐 DOGE의 '비용 절감' 목표를 대중에게 각인시켰다.그는 자신의 X(구 트위터) 계정을 통해 DOGE의 활동을 적극적으로 홍보했으며, 정부 규제를 '산'처럼 지워버리고 인공지능(AI)으로 정부를 재편하는 것을 핵심 과제로 삼았다. DOGE라는 명칭 자체도 머스크가 관심을 보여온 가상화폐인 '도지(Doge)' 코인과 일치한다.하지만 대대적인 홍보와 초기 활동과는 달리 DOGE의 운명은 순탄치 않았다. 머스크는 지난 5월 테슬라 이사회가 자신의 후임을 물색하고 있다는 보도에 DOGE를 떠났다. 이후 DOGE 활동에 대한 언급도 멈췄다. 이후 머스크가 트럼프 대통령과의 공개적인 불화를 겪으며 사실상 DOGE와 머스크는 서로 무관하게 되었다.DOGE는 당초 트럼프 대통령이 서명한 행정명령에 따라 2026년 7월까지 지속될 예정이었다. 하지만 조직이 사실상 해체됨에 따라 트럼프 행정부의 상징적인 비용 절감 노력은 모호한 결과를 남긴 채 막을 내리게 됐다.한편 DOGE는 25일 X에 "예상대로 로이터통신의 가짜 뉴스"라며 "트럼프 대통령은 연방정부를 현대화하고 낭비·사기·남용을 줄이라는 미국 국민의 명령을 받았다. 바로 지난주에도 DOGE는 78건의 낭비성 계약을 종료하고 납세자들에게 3억 3500만 달러를 절감해줬다"라고 주장하며 해산에 대해 부정하는 상황이다.하지만 행정부 관료들의 생각은 다르다. 이들은 DOGE의 조직적인 해체를 인정하면서도, 그 '정신'은 계속되고 있다고 주장했다. 쿠퍼 국장은 X에 올린 글에서 "사실은 DOGE가 USDS 산하에서 중앙 집중적인 리더십을 갖지 못할 수 있다. 그러나 DOGE의 원칙은 살아있고 건재하다"며 "규제 완화, 사기·낭비·남용 제거, 연방 인력 재편, 효율성을 최우선 시민으로 만들기 등이다"라고 강조했다.또한 로이터통신은 DOGE의 기능 상당 부분이 연방정부의 인적 자원 관리 기관인 인사관리처로 이관되었다고 보도했다. DOGE의 특징 중 하나였던 정부 전체의 채용 동결 역시 종료된 것으로 확인됐다. 쿠퍼 국장은 로이터통신에 "더 이상 감축을 둘러싼 목표는 없다"고 말했다. 이는 DOGE가 주도했던 연방정부 인력 감축 드라이브가 끝났음을 의미한다.DOGE는 출범 후 수개월 동안 수십만 명의 연방 공무원을 해고하거나 퇴직을 유도하고, 계약을 취소하는 등 정부 전반에 걸쳐 대대적인 구조조정을 단행했다. 그러나 DOGE의 조직 운영 방식은 시종일관 불투명했다. 많은 직원이 '특별 정부 직원'으로 지정되었고, 이들의 구체적인 업무나 조직 내 보고 체계 등은 외부에 잘 알려지지 않았다.CNN 보도에 따르면, DOGE가 출범한 지 한 달여가 지난 시점까지도 백악관은 누가 이 기관을 이끌고 있는지 명확히 밝히지 못했으며, 2월에야 에이미 글리슨이 대행 행정관으로 확인될 정도로 조직의 운영은 불투명했다.또한 DOGE는 약 2140억 달러(약 295조 원)의 예산을 절감했다고 주장했으나, 자산 매각, 계약 취소, 인력 감축 등을 통한 이 절감액의 계산 방식에 대해서는 검증이 불가능하다는 전문가들의 비판이 끊이지 않았다.