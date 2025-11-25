검찰, 재판부 기피신청 후 집단퇴장...이화영 국민참여재판 차질?

이화영 전 경기도 평화부지사 사건 재판에서 검찰이 재판부 기피 신청을 하며 자리를 박차고 법정을 떠났다.
25일 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈) 심리로 진행된 이화영 전 부지사 국회증언감정법(위증) 위반 등 사건 10차 공판준비기일에서 수원지방검찰청 검사 4명은 "재판부가 한정된 신문만 하라고 하는 것은 사실상 입증책임을 포기하라는 것이다. 불공정한 재판 소송지휘를 따를 수 없다"라고 말하며 재판부 기피 신청을 한 뒤 법정을 떠나버렸다.
송병훈 재판장은 "(검찰의) 기피신청으로 더 이상 절차진행이 어렵다"며 "기피신청에 대한 결정 및 그에 대한 항고와 재항고가 확정이 돼야 속행할 수 있다. 12월 15일(부터) 국민참여재판이 예정됐지만 만약 그전에 확정되지 않으면 날짜를 변경해서 다시 기일을 지정해야 한다"라고 말했다.
이화영 전 지사 측 김현철 변호사는 재판 종료 후 <오마이뉴스> 기자를 만나 "국민참여재판에서 검찰에 불리한 정황이 드러나 결국 무죄 판결이 날 것 같으니 기피신청을 한 것 아니겠냐"며 "기피신청을 한 것은 검찰이 공익대변자로서의 지위를 망각한 행위"라고 지적했다.
검찰, 교도관 42명 포함 증인 신청 기각... 결국 '기피신청'
이날 공판준비기일에서는 증인 채택 여부를 논의했는데, 핵심 쟁점은 "2023년 5~6월 수원지검 검사실에서 술파티를 했다"는 이 전 부지사 위증 혐의와 관련된 것이었다. 검찰은 관련 의혹의 핵심 당사자인 박상용 검사, 이 전 부지사 변론을 맡은 변호사 2명, 쌍방울 관계자, 교정시설에서 이 전 부지사를 계호한 교도관 전원 등을 증인으로 신청했다.
문제는 검찰에서 증인으로 신청한 해당 교도관 숫자만 42명에 이른다는 것으로, 검찰 계획대로라면 국민참여재판 닷새동안 증인 64명을 신문해야 한다. 하지만 재판부는 교도관 전원에 대한 증인신청은 받아들이지 않았다. 송 재판장은 "법무부 자료를 보면 (술 마신 날짜가) 5월 17일로 돼 있다"며 "박OO(쌍방울 관계자), 전OO(전직 교도관) 등에 대해서만 증인으로 채택한다"고 밝혔다.
검찰은 바로 "직권남용혐의와 관련된 증인신청도 기각하는 것이냐"라고 물었고, 송 재판장은 "기각한다"라고 했다. 그러자 검찰은 "이의신청을 한다"며 미리 준비한 '재판부 기피신청' 관련 원고를 꺼내 들었다.
"국민참여재판 준비기일에서는 문제 될 쟁점을 사전에 모두 검토하고 정리해야 한다. 관련 법에 공소사실 관련 주장과 내용을 명확히 해 쟁점을 정리하라고 명시돼 있다. 그러나 피고인은 이 사건이 기소된 지 9개월이 지난 현재까지도 이런 소송행위가 이뤄지지 않게 정리되지 않은 주장을 반복했다."
"재판부는 이를 시정하지 않은 채 검사에게 한정된 시간 내에 증인신문을 하라고 한다. 이는 검찰에게 입증 책임을 포기하라는 것이다. 실체적 진실주의, 실질적 직접심리주의에 배치된 불공평한 소송 지휘를 따를 수 없어 본 재판부에 강력하게 이의를 제기하고 재판부 기피 신청한다."
"재판부는 오로지 5일 이내에 국민참여재판을 마치려고 검사의 증인 수를 제한하고 대부분 기각했다. 신문시간도 30분 정도로 제한하는 것을 고수할 것으로 보여 배심원은 오로지 짧은 증인신문으로 평결할 수밖에 없어 사법 신뢰를 높이기 위한 국민참여재판 도입 취지를 실질적으로 정면으로 배치된다."
이 말을 남기고 수원지검 형사6부 소속 검사 3명과 공판검사 1명 등 4명은 바로 문건을 챙겨 법정에서 전원 퇴정했다.
변호인 "유감이다"... 국민참여재판 개시 불투명
이 전 부지사 측 오기두 변호사는 빈 검찰석을 바라보며 "유감을 표한다"라고 말했다. 이어 "소송 지연을 목적으로 한 기피신청은 해당 재판부가 바로 기각(간이기각)할 수 있다. 공판준비기일이 거의 완료될 만큼 많이 진행됐으며 곧 재판이 열리는 점을 고려하면 지연을 위한 기피신청이라고 생각된다. 이를 기각해 달라"고 의견을 밝혔다.
재판부는 "검찰의 기피신청이 정당하다고 판단되면 다른 재판부에서 재판이 진행될 것"이라며 "그렇지 않다면 기존 기일을 연장해 속행하겠다"고 밝혔다. 기피신청이 항고와 재항고 절차로 이어질 경우, 당초 예정된 국민참여재판 일정(12월 15~19일) 진행은 사실상 어려워진다.
한편, 이화영 전 지사를 회유하기 위한 '연어 술파티 의혹'의 결정적 단서로 지목된 두 건의 편의점 결제 내역은 모두 소주 구입이었던 것으로 확인된 바 있다. <오마이뉴스>는 쌍방울 법인카드 내역을 분석한 결과 법무부가 특정한 2023년 5월 17일 오후 6시 34분과 6시 37분, 수원지검 앞 편의점에서 각각 1만2100원과 1800원이 결제됐다고 보도한 바 있다. 특히 당시 편의점 소주 한 병 가격이 1800원인 점을 바탕으로 소주 구입 의혹을 제기했는데, 서울고등검찰청 감찰을 통해 사실로 확인됐다(관련 기사 : [단독] 법무부, '연어 술파티' 편의점 결제 내역 "소주 맞다"
