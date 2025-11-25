서원 논산시의원 "노인 14.5% vs. 청소년 0.55%… 심각한 예산 불균형"

큰사진보기 ▲서원 논산시의원이 25일 행정사무감사에서 임병복 예산실장을 상대로 청소년 예산 배분의 문제점을 지적하며 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회가 25일 시작한 제268회 제2차 정례회 행정사무감사에서 논산시의 청소년 예산이 '0.55%'에 불과하다는 지적이 강하게 제기됐다.서원 논산시의원(더불어민주당, 가선거구)은 임명복 예산실장을 상대로 한 질의에서 "시가 저출산‧고령화 위기를 말하지만 예산 구조는 정반대 방향으로 가고 있다"며 "아이들에게 쓰는 예산이 여전히 '비용' 취급을 받고 있다"고 비판했다.서원 의원은 내년도 세출 총괄표를 제시하며 가장 큰 문제로 예산 배분의 불균형을 지목했다.그는 "일반회계 기준으로 복지 예산 중 노인 분야는 14.56%인데, 청소년 관련 예산은 0.55% 수준에 그친다"며 "영유아·초등 교육비 등을 포함해도 2%가 안 된다. 시가 말하는 미래 세대를 위한 정책'이 예산에서는 보이지 않는다"고 강조했다.이어 "아이들에게 쓰는 건 '투자'여야 하는데 시 행정은 여전히 '비용'으로 본다"며 "어른 예산은 당연하게 여기고 청소년 예산은 아끼는 왜곡된 의식부터 바로잡아야 한다"고 말했다.서 의원은 최근 논산시 재정 상황 악화를 두고도 날카롭게 지적했다. "정부의 보유세 조정으로 세수가 줄어들어 어려움이 있었던 건 사실이지만, 이런 상황이 2년이나 이어졌는데도 시가 자체적으로 지출 구조조정을 하려는 의지가 보이지 않았다"고 비판했다.그는 "가정의 수입이 줄면 외식도 줄이고 쇼핑도 줄인다. 그런데 논산시는 평소처럼 예산을 편성해왔다"며 "허리띠는 풀어놓고 수입만 줄었으니 재정이 버틸 리 없다"고 꼬집었다.서원 의원은 재차 "아이들에게 쓰는 예산을 비용으로 보는 한, 정책은 부실할 수밖에 없다"며 예산실에 의식 전환과 적극적 재배분을 요구했다."청소년 예산을 늘리는 건 시혜가 아니라 미래를 위한 필수 투자입니다. 어른 세대가 조금 양보하고, 아이들에게 더 쓰는 구조로 바뀌어야 합니다."또한 "추경이든 본예산이든 앞으로 예산 편성 시 아동·청소년 분야를 반드시 우선 고려해 달라"고 당부했다.서 의원은 자신이 대표 발의해 설치됐던 '통합재정안정화기금'을 언급하며 "남는 돈을 모아 두는 저금통이 아니라 시 재정의 전체 흐름을 한눈에 파악하고 재원을 가치 있게 쓰기 위해 만든 제도"라며 "기금의 성격을 행정이 정확히 이해해야 한다"고 말했다.논산시의회 행정사무감사는 기획감사실을 시작으로 12월 3일까지 전 실·과·소, 산하기관을 대상으로 이어진다.