김태흠 '천안아산 5만석 돔구장' 건설 주장 논란... "성급한 발표"

큰사진보기 ▲조철기 충남도의원(왼쪽)과 김태흠 충남지사(오른쪽). ⓒ 이재환 - 충남도의회, 충남도 제공 관련사진보기

김태흠 충남지사가 천안·아산 돔구장 건설 계획을 발표한 것과 관련해 "성급한 발표"라는 지적이 나왔다.앞서 18일 김태흠 지사는 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 KTX 천안아산역 인근에 프로야구 경기와 케이팝 공연을 연중 개최할 수 있는 대형 돔구장을 건립하겠다고 발표했다. 돔구장은 천안아산역에서 도보로 10~20분 거리, 20만㎡의 부지에 2031년까지 1조 원을 투입, 5만 석 규모로 건립하겠다는 게 주요 골자다. 하지만 지역 정치권에서는 돔구장 건설에 대한 비판이 나오고 있다.충남도의회 조철기 의원(아산4·더불어민주당)은 25일 열린 제362회 정례회 제2차 본회의 도정‧교육행정 질문에서 "김태흠 지사는 선거용 구호가 아닌 충남도민을 위한 행정에 집중하며 남은 임기를 책임 있게 마무리해야 한다"고 지적했다.'돔구장 건설' 논란에 대해 조철기 도의원은 "해당 내용의 구체적인 내용을 파악하고자 자료를 요청했지만 '시책 구상 단계'로 구체적 사업계획은 미정인 상황이라는 답변이 돌아왔다"며 "사업비 규모‧재원조달 방식 등 핵심 내용도 없고, 기초조사도 되지 않은 상황에서 성급한 발표가 이루어졌다"고 비판했다.이어 "전국 여러 지자체가 돔구장을 추진했지만, 막대한 건설비로 실제 건설되는 곳은 청라돔 단 한 곳뿐"이라며 "충남도 역시 재정적 타당성과 장기 운영 계획을 명확히 제시해야 한다"고 요구했다.안장헌(더불어민주당) 충남도의원도 최근 페이스북에 "선거가 다가오니 지자체장들이 무리수를 두고 있다"며 "잠실야구장의 수용인원이 2만 5천 명이 안되고, 세계에서 가장 큰 야구장인 다저 스타디움도 5만 6천 명이다. 김태흠 지사의 발표에 진지함은 눈곱만큼도 찾아볼 수 없다"고 비판했다.그러면서 "천안아산역 복합환승센터에도 8천억 원의 민자가 필요한데, 곧이어 1조 원의 민자 사업을 또다시 추진한다는 것은 선거를 앞두고 성과 없는 도지사의 정치적 노림수에 불과하다"고 꼬집었다.한편, 김태흠 지사는 "선거와는 무관하다. 선거로 활용하려면 공약으로 할 것"이라며 '돔구장이 선거용이 아니냐'는 지적을 일축했다.