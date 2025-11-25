화성시 조류인플루엔자 2곳 발생, 총 5곳 농가 살처분 진행

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

화성시 가금류 농가 2개소에서 조류인플루엔자가 발생했다.화성특례시 축산정책과에 따르면 11월 9일 최초 신고가 들어와 확인 후 살처분이 진행된 농가가 2곳, 발생 농가 500m에 있는 농가 3곳도 예방적 살처분 대상이 됐다. 화성시에는 휴업포함해 총 75개의 가금농가가 있다.경기도 동물방역위생과는 25일 현재 기준 화성 2곳과 평택 1곳에서 조류독감이 확인됐으며 평택경우 예방적 살처분으로 7개 농가가 집행됐다고 밝혔다.예방적 살처분 기준은 매년 농림축산식품부에서 결정하며, 매년 9월 30일 범위를 정한다. 전국 발생이나 위험도 평가를 2주간격으로 하는 상황이며, 현재 위험도 평가에 따르면 전방 500m까지 예방적 살처분을 하게 된다.경기도는 고병원성 조류인플루엔자 확산을 막기 위해 최근 발생 지역을 중심으로 현장 점검을 실시했다. 지난 22일과 23일 주말 간 화성·평택시 소재 통제초소 18개소를 대상으로 집중 점검을 진행했다.점검 대상은 주요 도로에 설치된 이동 통제초소와 농장초소 등 총 18곳으로, 동물방역위생과 소속 공무원 12명이 2인 1조로 진행했다. 점검반은 근무 수칙 준수 여부와 시설·장비의 작동 상태 등을 현장에서 직접 확인하며 방역 체계가 제대로 운영되고 있는지 집중 점검했다. 점검 과정에서 발견된 미흡 사항에 대해 해당 시군에 즉시 통보하고 즉각적인 시정 조치를 진행했다.주요 점검 사항은 ▲통제초소 근무자 교육 실시 및 임무 숙지 여부 ▲출입 차량에 대한 소독필증 확인 및 통제 절차 준수 여부 ▲소독기 및 CCTV 등 시설 장비의 정상 작동 여부 ▲소독약품의 적정 희석배수 준수 여부 등 9개 항목이다.이은경 경기도 동물방역위생과장은 "AI 차단방역의 핵심은 기본수칙 준수와 빈틈없는 현장 관리"라며 "휴일 없는 강도 높은 점검을 통해 도내 가금 농가를 보호하고 고병원성 조류인플루엔자 확산을 막는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.