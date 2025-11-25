"학폭 피해자 가족도 큰 상처... 함께 회복해야 합니다"

학교폭력(학폭) 피해 당사자와 가족들은 예상치 못한 불행을 맨몸으로 부딪치며 이겨 나가야 한다. 학폭을 접수하는 순간 피해자 가족은 고립된다. 정보와 도움을 얻기 위해 동분서주하며 조각난 정보를 모아 학폭 심의를 준비하기 일쑤다.
필자는 심의가 끝나고 전학을 한 뒤, 아이가 트라우마로 인해 등교할 수 없게 되었을 때 학폭 피해 학생을 위한 기숙형 치유 대안학교인 '해맑음센터'에 아이를 보내면서 학교폭력피해자가족협회(학가협)의 존재를 알게 되었다.
학폭으로 피해를 입은 가족들에게 큰 도움이 되는 학가협을 더 많은 사람이 알고 도움받기를 바라는 마음에, 학교폭력피해자가족협회 해맑음서울센터장 김은경 님과 지난 24일 인터뷰를 진행했다. 학가협의 모든 활동비는 교육부에서 지원받아 전액 무료로 이용할 수 있다.
센터장의 시작... "내 아이도 피해자였다"
- 이곳에서 일하게 된 계기는 무엇인가?
"내 아이도 중2 때 학폭을 당했다. 학가협에서 위로상담가로 활동하다 센터장을 맡게 된 지 3년이 되었다. 원래는 미술치료사로 활동했다."
- 피해 학생들의 연령이 다양한데, 임상적으로 보았을 때 피해 양상이 가장 큰 연령대는 어느시기인가?
"중등 > 초등 > 고등 순서다. 중학생은 사춘기와 맞물려 있기 때문에 피해 양상도, 파급 효과도 크다."
- 피해학생과 학부모가 가장 힘들어하는 부분은 어떤 것인가?
"가해자에게 진정성 있는 사과를 받지 못한 것, 그리고 학폭 심의에서 가해학생이 적절한 처벌을 받지 못한 것 때문에 많이 힘들어한다. 피해학생들은 학폭 트라우마로 인해 자해·자살 시도가 빈번해 정신과 진료를 받고, 학부모 또한 공황장애와 우울증으로 정신과 진료를 받는 분들이 많다."
- 학가협에서는 어떤 프로그램으로 학폭 피해자와 가족을 돕고 있는가?
"교육부 예산으로 지원·운영되는 '우리아이행복프로젝트'이다. 크게 네 가지 프로그램이 있다. 피해 부모를 위한 자조모임, 피해 학생들을 위한 대학생 멘토링 사업인 정기모임, 공감형 위로 상담 지원, 그리고 힐링 가족 캠프와 힐링 여행이다."
- 피해 부모 자조모임은 어떤 것인가?
"자기 이해, 자기 수용, 자기 개방의 세 가지 단계에 입각해 10회기 프로그램이 진행된다. 피해 부모는 이곳에서 자신의 아픔을 공유하고 위로받으며 상처를 치유해 나간다. 선배 학부모의 조언을 듣고 그들의 삶을 보며 '나도 나아질 수 있구나' 하고 용기를 얻는다.
자조모임에서는 힘든 시간에만 머물러 있지 않으려고 한다. 상처를 다독이고 앞으로 나아가야 하기 때문이다. 상처를 받아들이고 이겨 내는 연습을 한다. '머무르기'와는 다른 것이다. 부모가 편안해지면 아이도 자연스럽게 좋아진다. 아이가 부모에게 투정을 부릴 수 있을 정도까지 부모가 회복되어야 한다. 그것이 센터장으로서 해야 할 일이라고 생각한다.
학폭 피해 학부모 자조모임은 유일무이한 모임이다. 서로를 응원하고 지지하며 성장해 가는 학부모님을 볼 때 뿌듯하다. 정기모임보다 자조모임의 만족도가 높은 이유이기도 하다."
- 대학생 멘토링 정기모임은 어떤 것인가?
"대학생 멘토와 1:1 결연을 맺은 후 전화 통화로 주 1회 이상 온라인 상담을 하고, 월 1회 오프라인 정기모임을 하며 1년간 활동한다. 정기모임은 멘토와 멘티가 함께 성장하는 멋진 프로그램이다."
가족의 손을 다시 잡게 하는 '힐링 가족 캠프'
- 가족 캠프는 어떤 것인가?
"학교폭력은 피해자뿐 아니라 그 가족까지 큰 상처를 남긴다. 그 과정에서 부부 갈등이 심해져 이혼에 이르는 가정도 많다. 캠프는 가족 내 단절된 상호작용을 회복시키고 응집력을 강화하는 데 초점을 둔다.
실제로 이혼 위기에 있던 가족이 캠프를 통해 화합하게 된 사례도 있다. 캠프의 레크리에이션 프로그램에서 한 아버지가 '학폭 이후 아이 손을 처음 잡아 보았다'며 눈물을 글썽이기도 했다."
- 위로 상담은 어떤 것인가?
"학폭 발생 시 사안처리 지원과 공감형 위로 상담을 상담 전문가가 자녀와 부모에게 각각 10회기씩 지원한다. 부모를 위한 무료 상담은 드물기 때문에 학부모님들이 매우 만족해하고 좋아한다."
- 학가협에서 진행하고 있는 프로그램 이외에 더 필요한 것이 있다면 무엇인가?
"법률 상담 지원이다. 학폭 심의와 행정심판, 민·형사 소송 등에서 법률 자문을 구할 곳이 없다. 정신과는 열린의사회를 통해 어느 정도 지원받을 수 있는데, 법률 지원은 전무한 상태다.
멘토 봉사를 하던 학생이 이러한 어려움을 알고 현재 로스쿨을 준비 중이다. 너무 고맙고 대견하다. 학폭 피해자를 위해 법률 자문을 해주실 분이 있다면 센터(02-956-8116)로 연락해 주기를 바란다."
학폭 조치 대입 반영, "피해자 보호가 우선돼야"
- 2026학년도 학폭 조치 대입 반영에 대해 어떻게 생각하는가?
"찬성이다. 다만 조치 사항을 초등학교 3학년부터 기록하고, 학생부에서 그 기록을 삭제하지 않았으면 좋겠다. 가해자 선도가 아닌 피해자 보호와 구제에 좀 더 관심을 가져주기를 바란다.
학폭으로 인해 피해자의 인생은 정상 궤도에서 벗어나 버린다. 그 고통은 오롯이 피해자 본인과 가족들의 몫이다. 아울러 학교 내 CCTV 설치 의무화와 교권 회복이 필수적이다."
- 마지막으로 하고 싶은 말이 있다면 무엇인가?
"현재 20여 명이 프로그램을 이용하고 있다. 더 많은 학폭 피해 학생과 학부모가 학가협을 통해 도움받기를 바란다."
인터뷰를 마치며 필자는 김은경 센터장님을 비롯한 학가협 활동가들에게 깊은 존경과 박수를 보내고 싶다. 교육부에서는 활동비만 지원할 뿐 인건비를 지원하지 않고 있다.
그들은 사명감을 가지고 봉사하듯 이 일을 해내고 있다. 학교지원센터처럼 교육부 소속으로 안정적인 근로 환경에서 학교폭력피해자가족협회가 사업을 이어 나가기를 바란다.
아울러 매달 자조모임과 정기모임 장소를 섭외하기 위해 애쓰는 김은경 센터장님을 응원하며, 장소 제공을 해줄 멋진 후원자가 나타나길 소망한다. (학교폭력피해자가족협의회
)