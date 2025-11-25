항공료 2700만원 부풀려 국외출장 경비로 쓴 창원 공무원들

큰사진보기 ▲창원중부경찰서. ⓒ 윤성효 관련사진보기

국외 출장 항공료를 부풀려 출장비를 빼돌린 혐의를 받고 있는 창원시‧시의회 전‧현직 공무원들과 여행사 관계자들이 검찰에 송치됐다.경상남도경찰청 창원중부경찰서는 공무원 9명과 여행사 관계자를 포함해 13명을 업무상배임 혐의로 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.경찰에 따르면, 공무원들은 2022년부터 2024년 사이 네 차례 국외 출장 당시 항공료 2740여만 원을 부풀리는 방법으로 출장비를 과다 청구한 혐의를 받고 있다.공무원들은 창원시의원 국외 출장에 함께하면서 항공료를 실제 금액보다 부풀려 청구한 뒤 차액을 다른 경비로 빼돌려 창원시의회 등에 재산상 손해를 끼친 혐의를 받는다. 이들은 빼돌린 출장비를 자부담해야 하는 비용으로 충당한 것으로 확인됐다.경찰은 지난 3월 국민권익위원회 의뢰로 수사에 착수했고, 지난 10월 말에 검찰에 사건을 넘겼다.창원중부경찰서 관계자는 "공무 국외 출장에서 지금은 없으졌으나 당시에는 공무원들이 일부 자부담을 했는데, 부풀려진 항공료로 충당한 혐의가 있어 수사를 벌였다"라며 "창원시의원들은 범죄 혐의점을 확인하지 못했다"라고 밝혔다.