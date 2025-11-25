사는이야기 25.11.25 14:41ㅣ최종 업데이트 25.11.25 14:41 [만화] '장애인 건강 주치의' 제도 위 환상 팀워크 [동네의사 야옹선생] 박지영(mdyaong11) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천3 댓글 공유 협동조합병원에서 10년째 동네의사로 일하는 야옹선생입니다. 장애인 건강주치의로 방문진료를 하면서 만난 분들의 이야기를 바탕으로 쓰고 그렸습니다.(이전 기사 : 중증장애인 방문진료에 "너무 좋네요, 진작 오시지") 큰사진보기 ▲팀워크의 힘동네의사 야옹선생 : 팀워크의 힘 ⓒ 박지영 관련사진보기 덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버에도 실립니다. #동네의사#야옹선생#장애인건강주치의#다학제팀#방문진료 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박지영 (mdyaong11) 내방 아이콘구독하기 동네의사로 10년째 협동조합 병원에서 일하는 아이셋 엄마입니다. 만화와 애니메이션을 좋아하고, 소유보다 경험을 더 중요하게 생각합니다. 진료하면서 만난 다양한 분들, 특히 노인, 장애인, 성소수자 등 건강 약자들의 이야기를 만화로 풀어보려고 합니다. 응원해주시면 더 열심히 하겠습니다냥~ 이 기자의 최신기사[만화] 중증장애인 방문진료에 "너무 좋네요, 진작 오시지" 갤러리 오마이포토 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.