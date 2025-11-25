대전시국회의 "내란청산 미완, 광장 시민 명령은 연합정치 실현"

큰사진보기 ▲대전시국회의는 25일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열어 완전한 내란 청산과 광장 시민의 명령인 연합정치 실현을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"우리는 민주정치 복원과 연합정치 실현을 위한 제도개혁이 필요하다는 공동 인식 아래 결선투표제 도입, 비례성 강화, 교섭단체 기준 완화 등을 추진할 것을 선언한다."

대전지역 종교·시민·사회 인사들이 끝나지 않은 내란을 완전히 청산하고, 광장 시민이 명령한 연합정치를 제도적으로 실현해야 한다며 정치개혁을 촉구하고 나섰다.대전시국회의(전 대전비상시국회의)는 25일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고, '기초지역구 복수공천 전면 금지'와 '3인 이상 중대선거구제 개편' 등 지방선거제 개혁을 촉구하면서 "촛불시민의 명령을 정치가 더 이상 외면해서는 안 된다"고 강조했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "20대 대통령 선거의 승리는 광장에 모인 시민들이 일궈낸 국민 승리였지만, 진정한 내란 청산이 이루어지지 않는 한 그것은 온전한 승리가 될 수 없다"고 선언했다.이어 "검찰이 내란 우두머리 구속 취소에는 항고를 포기하면서 다른 사건에서는 집단 반발하는 행태는 명백한 '검란'이며, 조희대 사법부가 유흥업소 접대 의혹을 받는 판사에게 사건을 지정 배당한 것은 '사법 내란'에 다름없다"고 규탄했다.이들은 또 "내란 수괴와 부역자들이 반성 없이 뻔한 거짓을 반복하고 있는 한, 내란은 여전히 현재진행형"이라며 "촛불시민이 명령한 연합정치 실현이 지연되면서 내란 청산이 더디게 진행되고 있다. 검찰·사법·교육·정치 전반의 구조 개혁 없이는 민주주의 복원이 불가능하다"고 주장했다.그러면서 이들은 2022년 대선 직전 민주당을 포함한 야5당과 시민연대가 합의한 연석회의 문구를 인용했다.그러나 시국회의는 "이 합의 이후 실제 제도개혁의 진전은 전혀 없었다"며 "이 무책임이 내란 청산을 가로막는 또 다른 요인"이라고 비판했다.이들은 아울러 "승리를 완성하는 길은 내란을 청산하고 연합정치를 실현하는 것"이라며 "그 첫걸음으로 지방선거 제도를 개혁해야 한다"고 주장했다.끝으로 이들은 "기초의회에서 정당의 복수공천을 전면 금지하고, 모든 기초지역구를 3인 이상으로 편재하라"고 촉구하고 "거대 양당의 승자독식 구조가 정치 양극화를 고착화하고 제3정당의 진입을 봉쇄하고 있다. 다양한 시민의 목소리가 반영되는 의회 구조로 개편해야 민주주의가 완성된다"고 덧붙였다.이날 발언에 나선 남재영 대전시국회의 상임대표는 "내란청산이 지지부진한 가장 큰 원인은 민주당이 광장 시민과의 약속, 민주진보개혁 연합정치를 스스로 깼기 때문"이라고 비판한 뒤 "촛불시민의 힘으로 이재명 대통령이 당선됐지만, 권력을 독점한 민주당은 연합정치를 외면하고 있다. 지금 필요한 것은 패권이 아닌 협력의 정치"라고 말했다.남 대표는 또 "내년 지방선거는 민주당과 진보·개혁세력이 다시 연합정치를 복원해 내란청산의 국민적 동력을 회복해야 할 시기"라며 "지금이라도 민주당과 시민사회가 정치협상에 나서야 한다"고 강조했다.정현우 진보당 대전시당위원장은 "현행 2인 선거구 제도는 내란세력의 지방의회 과반 점유를 가능케 하는 기형적 구조"라며 "지금의 선거제도로는 국민이 요구한 사회대개혁이 가로막힌다"고 말했다. 그는 "3~5인 중대선거구제 확대를 통해 다양한 정치세력이 의회에 진출해야 한다. 풀뿌리 민주주의를 되살리고 양당 독점을 끝내는 정치개혁이 필요하다"고 촉구했다.유지곤 조국혁신당 대전시당 서구위원장도 발언에 나섰다. 유 위원장은 "연합정치는 이상이 아니라 시민이 직접 명령한 약속"이라며 "결선투표제, 비례성 강화, 교섭단체 기준 완화 등 야5당이 합의한 개혁안은 반드시 실천되어야 한다"고 강조했다. 그러면서 그는 "기초단위 복수공천 금지와 3인 이상 지역구 편재만으로도 정치구조가 달라질 것"이라며 "이것은 특정 정당이 아닌 시민이 명령한 민주주의의 기본 설계"라고 말했다.마지막 발언자로는 목진오 사회민주당 대전시당 동구위원장이 나섰다. 그는 "검찰·사법개혁을 완수하지 못하면 민주주의의 미래도 없다"며 "패권정치를 넘어 연합정치로 나아가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "복수공천 금지와 3인 이상 지역구 개편이 협력정치를 제도화하는 핵심 개혁"이라고 덧붙였다.