'박정희 생가 방문' 장동혁 "지금은 이재명 정권과 싸울 때"

장동혁 국민의힘 대표가 25일 낮 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾아 헌화하고 있다.

25일, 박정희 생가를 방문한 장동혁 국민의힘 대표는 "제대로 싸우는 게 혁신"이라며 "지금은 무도한 이재명 정권과 의회 폭거를 계속하고 있는 더불어민주당과 싸울 때"라고 주장했다.장 대표는 "국민의힘이 싸워야 할 대상은 분명하다"며 "저는 전당대회에서도 우리가 제대로 싸워야 한다고 말했다. 그 대상은 결국 이재명 정권과 더불어민주당"이라고 강조했다.그는 "대한민국 자유민주주의와 헌정질서가 무너지고 있는 상황에서 제1야당이 입을 닫는다면 존재 의의가 없다"며 "무너지는 체제를 지키는 것은 보수 정당이 당연히 해야 할 일"이라고 말했다.또 장 대표는 "체제를 지켜내지 못하면 법치주의와 민생, 헌정질서가 모두 파괴된다. 단순히 정권을 가져오는 것만으로는 밥그릇 싸움에 불과하다. 우리가 싸우는 목적, 정치하는 목적은 그 방향성에 있어서 분명해야 한다"고 강조했다.취임 후 처음으로 박정희 생가를 찾은 장 대표는 "박정희 대통령은 한강의 기적을 통해 대한민국의 근대화를 이룬 대통령"이라며 "지금 대한민국이 또 다른 차원의 위기를 맞고 있는데, 한강의 기적을 이루었던 그 힘으로 새로운 기적을 이루어내야 한다"고 말했다.'12·3 내란' 1주년을 앞두고 당 안팎에서 사과 메시지를 내야 한다는 요구에 대해서는 "지금은 말할 단계가 아니다"라고 말을 아꼈다.내년 지방선거를 앞두고 당심 반영 비중을 기존 50%에서 70%로 확대하는 경선룰 개정 방안과 관련해 장 대표는 "경선에 관한 최종 결정은 공천관리위원회에서 이뤄질 것"이라며 "지방선거기획단에서 그런 안을 제안한 것 같다. 의견들을 잘 담아 결정하리라고 본다"고 답했다.장 대표의 방문에는 구자근(경북 구미시갑) 의원과 김장호 구미시장, 구미시갑 당원협의회 당원 등 100여 명이 환영했다. 장 대표가 추모관에 들어설 때 한 유튜버가 "배신자"라고 외쳤지만, 지지자들이 "장동혁 파이팅"이라고 연호하면서 묻혔다.장 대표는 김민수·양향자 최고위원과 함께 참배하고, 방명록에 '유지경성(有志竟成·뜻이 있으면 반드시 이루어진다), 대한민국을 위해 한강의 기적을 국민의 기적으로'라고 적었다. 한 남성이 "김민수도 정신을 차려야 돼"라고 고함치자, 정희용 사무총장이 당원들에게 제지하도록 지시하기도 했다.행사 후 한 당원이 박정희 라벨이 붙은 빨간 머플러를 구자근 의원에게 건넸고, 구 의원이 장 대표의 목에 씌워주자, 장 대표는 "오후 집회에서 이 머플러를 하고 나가겠다"고 말했다.한편 장동혁 대표 등 지도부는 이날 오후 경북 구미역 광장에서 열리는 '민생회복 법치수호 경북 국민대회'에 참석해, 대장동 항소 국정조사 실시와 이재명 대통령 재판 재개를 촉구하는 메시지를 이어갈 예정이다.