정의당 "남도학숙,산재 피해자 괴롭히는 행정소송 철회"

큰사진보기 ▲광주광역시와 전남도가 공동으로 설립해 운영하는 남도학숙. ⓒ 남도학숙 관련사진보기

AD

정의당 광주광역시당·전남도당이 25일 성명을 내고 "남도학숙은 '산업재해 피해자의 재요양 승인을 취소해 달라'며 근로복지공단을 상대로 낸 행정소송을 즉각 철회하라"고 촉구했다.정의당은 "공단이 재판부의 조정 권고를 받아들여 재요양을 승인했는데도 남도학숙은 또다시 피해자를 상대로 부당한 소송 괴롭힘을 시작했다"고 지적했다.2014년 남도학숙에 입사한 피해자는 자신이 겪은 직장 내 성희롱과 괴롭힘을 고발, 국가인권위원회와 대법원에서 피해 사실을 인정받았다.또 정신적 고통을 업무상 질병으로 인정받아 2017년 근로복지공단에 최초 산재 요양 승인을 받았으며, 올해 7월에는 행정소송 재판부의 조정을 거쳐 산재 재요양도 승인받았다.그러나 지난 9월 남도학숙은 피해자의 재요양 신청을 승인한 근로복지공단을 상대로 산재 재요양 승인처분 취소 행정소송을 냈다.재요양은 산재 요양 후 치유된 부상·질병이 재발하거나 악화해 적극적 치료가 필요한 경우 다시 받는 요양급여다.이에 대해 정의당은 "2018년 최초 산재 요양 승인을 취소하기 위해 행정소송을 냈던 남도학숙이 산재 요양 기간에 피해자를 불법 해고하고, 또다시 법원의 판단을 부정하며 소송을 남발해 피해자를 끝없이 괴롭히고 있다"고 비판했다.이어 "관리·감독 책임을 진 광주시와 전남도가 노동권과 인권을 파괴하고 혈세와 행정력을 부당하게 낭비하고 있는데도 아무런 조치를 하지 않는 것은 반인권적 직무 유기이자 명백한 2차 가해"라고 지적했다.그러면서 ▲산재 재요양 승인처분 취소 소송 즉각 취하 ▲시민 혈세 낭비와 인권 탄압 자행한 책임자 처벌 ▲피해자에 대한 사과와 재발 방지 약속 등을 촉구했다.남도학숙은 수도권 소재 대학에 다니는 지역 학생들의 주거와 장학금을 지원하기 위해 1994년 광주시와 전남도가 공동으로 설립해 운영하고 있다.