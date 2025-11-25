정동영 "한반도 문제, 미국의 승인만으로 해결할 수 없어"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 25일 서울 웨스틴조선 호텔에서 열린 '한반도 평화경제 미래비전 국제세미나'에서 축사를 하고 있다. 2025.11.25 ⓒ 대외경제정책연구원 제공 관련사진보기

정동영 통일부 장관은 25일 "미국의 승인과 결재를 기다리는 관료적 사고로는 해결할 수 없다는 것이 한반도 문제의 특성"이라고 강조했다.정 장관은 이날 오전 통일부가 웨스틴조선 호텔에서 개최한 '한반도 평화경제 미래비전 국제세미나' 축사를 통해 김대중 정부 시절 금강산 관광 첫 출항 일정을 고수한 일화를 소개하면서 이같이 밝혔다.정 장관은 금강산 관광이 시작되던 1998년 11월 금창리 지하 핵시설 의혹이 제기되면서 미국 정부는 한국이 관광 일정을 연기하기를 바랐지만, 김대중 정부가 출항 일정을 그대로 고수했던 사례를 들었다.당시는 빌 클린턴 대통령 방한(20~22일)을 앞두고 있던 시점이었는데, 정 장관은 "(첫 유람선) 출항 날짜(18일)를 미국 대통령이 한국을 떠난 뒤로 미뤄야 한다는 의견이 제시됐다"며 "하지만 당시 김대중 대통령은 '클린턴 대통령이 일본을 떠나기 전에 38선을 넘어라'라는 지시를 내렸다"고 설명했다.정 장관은 이를 외부 압력에 굴하지 않고 대한민국의 주체성을 살린 결정이었다고 평가했다. 미국의 승인과 결재를 기다리는 관료적 사고로는 한반도 문제를 해결할 수 없으며, 남북관계를 개선하기 위해선 한국 정부가 할 수 있는 일을 해야 한다는 지적이다.정 장관은 현재의 남북관계에 대해 "2018년 12월 체육회담을 끝으로 남북 간 공식 대화가 끊긴 지 7년"이라며 "개미 새끼 한 마리 오고 가지 못하는 완전한 단절의 시대를 우리가 목격하고 있다"고 지적했다.그러면서 중국의 영토 평정 위협 속에서도 교류와 협력을 지속하고 있는 중국과 대만의 사례와 비교했다.정 장관은 "불일불이(不一不二·하나도 둘도 아닌 상태), 그 속에서도 할 수 있는 것은 평화경제의 길"이라며 "2026년에는 한반도 평화공존, 화해 협력의 신(新)원년이 되기를 바란다"고 덧붙였다.