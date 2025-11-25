메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.11.25 12:16최종 업데이트 25.11.25 12:16

광양시, '올해의 봉사왕' 포스코 최광석 씨 선정…총 6750시간 봉사

장애인과 노인복지, 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동

원고료로 응원하기
전남 광양시 '2025년 올해의 봉사상' 수상자 포스코 최광석 씨.
전남 광양시 '2025년 올해의 봉사상' 수상자 포스코 최광석 씨. ⓒ 광양시

전남 광양시는 지난 21일 시청 재난안전상황실에서 열린 광양시자원봉사센터운영위원회 심의를 통해 최광석 씨를 '2025년 올해의 봉사왕'으로 최종 선정했다고 25일 밝혔다.

포스코 광양제철소에 재직 중인 최광석 씨는 2005년부터 현재까지 총 6750시간, 1756회에 걸쳐 다양한 자원봉사 활동을 이어왔다.

특히 광양제철소 도배전문봉사단 활동을 통해 저소득 가정의 도배·장판 교체, 화장실·지붕 개보수, 보일러 시공 등 주거환경 개선 사업 300호를 달성했으며, '사랑의 연탄 나누기' 500장 지원 등 사회적 약자를 위한 활동에도 꾸준히 힘써왔다.

AD
개인 봉사 외에도 지역 안팎 각종 행사에 봉사자로 참여하며 손길이 필요한 곳을 도왔고, 재난·재해 발생 시에는 피해 지역의 빠른 복구를 위해 도배·장판 교체 등 현장 지원에 적극 나섰다. 또한 나눔이부부봉사단으로 활동하며 황길동 일대 6개 경로당에서 식사 제공, 환경정비 등 다양한 봉사활동을 펼쳤다.

정기후원과 기부활동도 꾸준히 이어가고 있다. 최광석 씨는 취약 아동들을 위한 장학금 지원에 앞장섰고, 스리랑카에도 지속적인 후원을 제공하고 있다.

양성모 광양시자원봉사센터운영위원장은 "최광석 씨의 봉사활동은 광양 시민들에게 큰 귀감이 되고 있으며, 지역사회에 미친 긍정적 영향력도 매우 크다"며 "이번 수상을 계기로 더 많은 시민이 자원봉사에 동참하길 기대한다"고 말했다.

'2025년 올해의 봉사왕' 시상은 다음 달 9일 광양시 '자원봉사자의 밤' 기념식에서 진행될 예정이다.

#광양시#올해의봉사상#최광석

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사여수시, 호남권 최초 '스마트도시 인증' 획득

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기