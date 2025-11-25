국교위 상임위원, '짬짜미' 당사자와 문재인 전 교육비서관?

차관급인 국가교육위원회(아래 국교위) 야당 몫 상임위원에 이른바 '짬짜미 문자' 파동으로 물러난 김경회 명지대 석좌교수(전 한국교원단체총연합회 교육정책연구소장)가 추천된 사실이 알려지자, 중도·진보 성향의 교육단체들이 "추천을 철회하라"라고 국민의힘에 일제히 요구했다. 여기에 교육시민단체 한쪽에서는 여당 몫 상임위원으로 추천된 이광호 문재인 정부 전 교육비서관에 대해서도 "그가 문재인 정부의 지지부진했던 교육개혁 실무 책임자"라면서 우려를 나타냈다.
22개 교육단체 "김경회 교수 추천은 사전 담합 되풀이하겠다는 선언"
25일, 교육희망네트워크, 민주평등사회를위한전국교수연구자협의회, 사교육걱정없는세상, 전국교직원노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현을위한전국학부모회 등 22개 단체가 모인 국교위 정상화를 위한 공대위는 성명에서 "김경회 교수는 지난해 국교위 중장기 국가교육발전 전문위원으로 활동하던 중 이른바 '짬짜미 문자' 논란으로 자진 사퇴한 인물이며 이후 전문위 해체까지 불러온 파행의 당사자"라면서 "이러한 인사를 다시 국교위 상임위원으로 추천한 것은 국교위의 기능과 사회적 신뢰를 정면으로 부정하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "국민의힘이 김경회 교수에 대한 상임위원 추천을 즉각 철회할 것을 촉구한다"라고도 했다.
이어 공대위는 "'짬짜미 문자'로 논란이 된 당사자를 차관급 상임위원으로 앉히겠다는 것은 '사전 담합', '밀실 야합'의 문제를 되풀이하겠다는 선언"이라면서 "우리는 국교위가 더 이상 '밀실 야합'과 '자리 나눠 먹기'의 공간이 아니라, 교육공동체 전체가 신뢰할 수 있는 공론과 합의의 장이 되기를 절실히 바란다"라고 요구했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 11월 11일자 기사 "국가교육위 '짬짜미 문자'로 물러난 인사가 차관급 상임위원?"
(https://omn.kr/2g0h9)에서 "상임위원으로 추천된 A 전 전문위원(김경회 석좌교수)은 지난해 7월 국교위 전문위원방(카카오톡)에 'B위원장과 사전 조율을 했다. 외부평가 도입하여 교과성적(내신) 산출, 학교장 전형 확대(고교평준화 폐지), 사학의 자주성 확대 등 우리 측 의견을 최대한 반영하는 방향으로 회의를 진행하겠다고 말씀했다'라는 '짬짜미 문자'를 올린 인물"이라면서 "내신 성적 산출을 위한 외부 평가, 고교평준화 폐지, 사학 이익 도모 등의 중대 사안을 '우리 측'끼리 사전에 담합한 사실을 실토한 내용이어서 당시 논란이 컸다"라고 보도한 바 있다.
교육단체 주요 인사들 "이광호 전 비서관은 교육개혁 '지지부진' 책임자"
여당 몫 추천 상임위원인 이광호 문재인 정부 청와대 전 교육비서관(국가교육회의 전 기획단장)에 대해서도 우려 목소리가 나오고 있다.
한 교육시민단체 주요 인사는 <오마이뉴스>에 "이광호 전 교육비서관은 문재인 정부의 지지부진했던 교육개혁과 지금과 같은 국교위를 기획한 실무 책임자"라면서 "이전 정부의 흘러간 인사를 이재명 정부에서 새롭게 꾸리는 국교위 상임위원으로 추천한 것은 무척 우려스러운 일"이라고 밝혔다.
또 다른 주요 인사도 "이광호 전 교육비서관은 문재인 정부 시절 교육시민단체와 제대로 소통하지 않고 교육개혁도 제대로 이끌어내지 못한 인물이어서 국교위 상임위원으로 적격자는 아니라고 생각한다"라고 말했다.
한편, 국회 교육위에 따르면 국회는 빠르면 오는 27일 본회의를 열고 국교위 상임위원 추천자들에 대한 의결을 진행할 예정이다.