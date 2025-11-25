정성홍, 광주시교육감 출마 선언... "광주교육, 광주답게"

큰사진보기 ▲정성홍(62) 전 전국교직원노동조합 광주지부장이 25일 광주시교육청에서 교육감 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 정성홍측 제공 관련사진보기

AD

정성홍(62) 전 전국교직원노동조합 광주지부장이 25일 "광주 교육, 광주답게"라는 구호를 외치며 내년 광주시교육감 선거 출마를 선언했다. 정 전 지부장은 이날 광주시교육청에서 출마 회견을 열고 "평생 교단에 선 교육자로서 현 이정선 교육감의 비리와 불통, 무능으로 인해 우리 아이들 얼굴을 보기 부끄러웠다"며 출마 이유를 밝혔다.이 교육감이 이끈 광주 교육 행정을 두고는 "윤석열 정부의 실정(失政)과 닮아있다"고 비난하면서 이 교육감을 둘러싼 각종 비리 의혹을 열거했다. 교육감 취임 직후 불거진 고교 동창생 감사관 부정 채용, 소위 비선실세로 지목된 간부 공무원의 전횡 등 각종 의혹을 언급한 뒤엔 "교육 현실은 날로 어려워지는데, 이 교육감은 자신을 둘러싼 부패와 비리 의혹 때문에 제 역할을 못하고 있다"고 했다.정 전 지부장은 집권 목표로는 '모두가 빛나는 무등교육'을 제시했다. 나다움을 찾는 행복교육, 학교 구성원 모두가 존중받는 안심교육, 광주시민과 함께 하는 동행교육을 바탕으로 모두가 빛나는 무등교육을 이뤄 내겠다는 것이다.이를 위한 10대 과제(공약)도 제시했다.▲기초학력 책임전담제 전 학년 확대 실시 ▲ 진로·진학 통합 지원기관 '광주 미래 나래 센터' 설립 ▲위기학생 지원을 위한 '24시간 부르미' 제도 시행 및 '광주형 전환학교' 설립 ▲인공지능(AI)을 선도할 '광주형 미래학교' 설립 및 '미래교육 특구' 지정·운영 ▲전국 학교 최고 수준의 '급식 맛집' 광주 실현 ▲교육감 책임 소송제 도입 및 교육민원 창구 단일화 ▲교사 적정 수업시수 보장 ▲비정규직 교직원 처우·임금체계 개선 ▲광주교육 일자리 1만 개 창출 ▲광주교육 타운홀 미팅 정례화 등이다.그는 "광주 정신의 뿌리는 교육에서 시작됐고, 광주는 교육의 힘으로 대한민국 민주주의의 흐름을 바꿔왔다"며 "교실과 광장에서 교육의 기본적 가치를 지켜온 제가 광주다운 광주교육을 기필코 되살려 내겠다"고 말했다.정 전 지부장은 36년 현장 교사 출신이다. 하남중·대촌중·첨단중·수완중·신용중 등에서 과학(물리 전공)을 가르쳤다. 전교조 광주지부장(2015~2018)과 전교조 본부 사무처장(2019~2020)을 지냈다. 박근혜 퇴진 광주시민운동본부 공동대표(2016~2017), 5·18민중항쟁기념행사위원회 행사위원장(2015~2018) 등 시민사회 활동도 왕성하게 이어왔다.2022년 교육감 선거에선 민주진보진영 단일후보로 출마했으나 이 교육감에 밀려 고배를 마셨다. 현재 광주 시민사회가 추진 중인 민주진보진영 단일 후보 선정 절차에 참여 의사를 밝혔으며, 여기엔 김용태 전 전교조 광주지부장과 오경미 전 광주시교육청 교육국장도 참여할 것으로 알려졌다.