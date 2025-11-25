정성홍, 광주시교육감 출마 선언... "광주교육, 광주답게"

정성홍(62) 전 전국교직원노동조합 광주지부장이 25일 "광주 교육, 광주답게"라는 구호를 외치며 내년 광주시교육감 선거 출마를 선언했다. 정 전 지부장은 이날 광주시교육청에서 출마 회견을 열고 "평생 교단에 선 교육자로서 현 이정선 교육감의 비리와 불통, 무능으로 인해 우리 아이들 얼굴을 보기 부끄러웠다"며 출마 이유를 밝혔다.
이 교육감이 이끈 광주 교육 행정을 두고는 "윤석열 정부의 실정(失政)과 닮아있다"고 비난하면서 이 교육감을 둘러싼 각종 비리 의혹을 열거했다. 교육감 취임 직후 불거진 고교 동창생 감사관 부정 채용, 소위 비선실세로 지목된 간부 공무원의 전횡 등 각종 의혹을 언급한 뒤엔 "교육 현실은 날로 어려워지는데, 이 교육감은 자신을 둘러싼 부패와 비리 의혹 때문에 제 역할을 못하고 있다"고 했다.
정 전 지부장은 집권 목표로는 '모두가 빛나는 무등교육'을 제시했다. 나다움을 찾는 행복교육, 학교 구성원 모두가 존중받는 안심교육, 광주시민과 함께 하는 동행교육을 바탕으로 모두가 빛나는 무등교육을 이뤄 내겠다는 것이다.
이를 위한 10대 과제(공약)도 제시했다.
▲기초학력 책임전담제 전 학년 확대 실시 ▲ 진로·진학 통합 지원기관 '광주 미래 나래 센터' 설립 ▲위기학생 지원을 위한 '24시간 부르미' 제도 시행 및 '광주형 전환학교' 설립 ▲인공지능(AI)을 선도할 '광주형 미래학교' 설립 및 '미래교육 특구' 지정·운영 ▲전국 학교 최고 수준의 '급식 맛집' 광주 실현 ▲교육감 책임 소송제 도입 및 교육민원 창구 단일화 ▲교사 적정 수업시수 보장 ▲비정규직 교직원 처우·임금체계 개선 ▲광주교육 일자리 1만 개 창출 ▲광주교육 타운홀 미팅 정례화 등이다.
그는 "광주 정신의 뿌리는 교육에서 시작됐고, 광주는 교육의 힘으로 대한민국 민주주의의 흐름을 바꿔왔다"며 "교실과 광장에서 교육의 기본적 가치를 지켜온 제가 광주다운 광주교육을 기필코 되살려 내겠다"고 말했다.
정 전 지부장은 36년 현장 교사 출신이다. 하남중·대촌중·첨단중·수완중·신용중 등에서 과학(물리 전공)을 가르쳤다. 전교조 광주지부장(2015~2018)과 전교조 본부 사무처장(2019~2020)을 지냈다. 박근혜 퇴진 광주시민운동본부 공동대표(2016~2017), 5·18민중항쟁기념행사위원회 행사위원장(2015~2018) 등 시민사회 활동도 왕성하게 이어왔다.
2022년 교육감 선거에선 민주진보진영 단일후보로 출마했으나 이 교육감에 밀려 고배를 마셨다. 현재 광주 시민사회가 추진 중인 민주진보진영 단일 후보 선정 절차에 참여 의사를 밝혔으며, 여기엔 김용태 전 전교조 광주지부장과 오경미 전 광주시교육청 교육국장도 참여할 것으로 알려졌다.