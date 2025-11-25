민병춘 논산시의원 "감사 지적 매년 그대로, 시스템 고쳐야"

큰사진보기 ▲민병춘 논산시의원이 25일 열린 행정사무감사에서 반복된 행정지적 사항에 대해 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 제268회 제2차 정례회 행정사무감사가 25일 시작됐다. 첫날인 이날 감사에서는 논산시 기획감사실 감사에서 반복되는 행정지적 문제를 놓고 시의원과 집행부 간 날 선 질의가 이어졌다.기획감사실 감사에서 민병춘 의원은 "매년 상부기관 감사나 자체 감사 결과를 보면 지적 유형이 거의 동일하게 반복된다"며 "단순 주의나 경고 수준의 조치로는 구조적인 문제가 해결되지 않고 있다"고 질타했다.민 의원은 충청남도 정부합동감사·보조금 특정감사·공직비리 감사 등 최근 감사 사례를 언급하며 "행정상 지적 68건, 재정상 문제 4억8000만 원, 신분상 조치 4건 등이 '완료'로 표기돼 있으나 실제로 어떤 방식으로 처리됐는지 확인이 어렵다"며 "완료라는 문구만으로는 시민이 신뢰하기 어렵다"고 지적했다.특히 지적 유형에 대해 "자금 운용 소홀, 재산세 과소부과, 주민세 미부과, 보조금 집행 부적정 등은 조금만 주의를 기울이면 충분히 예방할 수 있는 사안"이라며 "그럼에도 매년 같은 문제가 되풀이된다면 이는 행정의 태만"이라고 강조했다.이에 대해 조진원 기획감사실장은 "유사 지적이 반복되는 원인 중 하나는 잦은 인사 이동으로 직원 업무 숙련도가 낮고, 전임자 업무를 그대로 답습하는 관행이 있다"고 설명했다.이어 "각 개인별 지적 사항을 누적 관리하고 있으며, 같은 오류를 반복할 경우 전년보다 한 단계 강화된 문책을 적용하는 시스템을 운영 중"이라고 밝혔다.조진원 실장은 "읍면동과 실과소에 대한 이행점검을 1년 주기로 시행하고 있고, 전임자의 업무를 그대로 신뢰하지 말고 법규를 다시 확인하도록 지속 교육을 하고 있다"고 말했다.그러나 민 의원은 "막연한 '주의하겠다', '강조하겠다'는 말로는 근본 원인이 해결되지 않는다"며 "구체적인 개선 계획과 실제 조치 결과를 문서로 제출하라"고 요구했다.이어 "행정의 완결은 문서가 아니라 시민의 삶을 얼마나 변화시키느냐에 있다"며 "반복되는 문제를 끊을 실질적 대책이 필요하다"고 덧붙였다.조 실장은 "개인 신상 부분을 제외한 조치 결과와 향후 계획 자료를 제출하겠다"고 답했다.논산시 행정사무감사는 앞으로 예산편성·홍보·행정·안전·세무·회계 등 전 부서를 대상으로 12월 3일까지 이어질 예정이다.