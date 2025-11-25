'난공불락'이란 부부동반모임에 성공한 비결

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아무리 아내를 설득해도 부부모임은 난공불락이다."

지난 일요일(23일) 고등학교 친구 네 명과 부부동반으로 송년회를 했다. 동창끼리는 자주 만나지만 부부모임 송년회는 오랜만이라, 반가우면서도 어딘가 서먹서먹하다. 서로 이야기를 하지 않으니 누군가 나서서 우스갯소리라도 해야 할 분위기였다. 적막을 참지 못한 내가 사회자도 아닌데 나섰다. 그간 별고 없냐면서 송년회 때 다시 보니 기쁘다란 말로 말문을 열었다. 그렇게 올해 부부모임 송년회가 시작됐다.일 년에 한 번 모이는 부부동반 송년회지만 여기까지 오는데 쉽지 않았다. 처음에는 친구 네 명이 매달 한 번 만났다. 그러다 4년 전 꽃 피기 시작하는 봄날 고궁 산책을 겸해 부인들도 함께 하면 좋겠다는 의견이 나왔다. 전원이 찬성해 다음 약속을 기약했다. 하지만 당일 모임에 둘만 부인을 대동했다. 나머지 둘은 아내 설득에 실패한 것이다. 비록 모두 모이지 않았지만 부부모임이 바람직하다는 공감대가 형성됐다.다음 부부모임도 성사되지 못했다. 이번에는 한 친구가 혼자만 참석했다. 갑자기 일이 있어 함께 오지 못했다는 친구의 변명을 우리는 너그럽게 이해하고 다음을 약속했다. 부인들을 초대하는 모임이 성공하자 부부모임은 연말 송년회로 이어졌다. 3년 전 첫 연말 부부모임부터 올해 송년회까지 세 번째다. 그새 친구들은 조그만 선물을 준비하고 그럴듯한 식당까지 예약하는 등 부부모임에 공을 들이고 있다.사실 부부동반모임은 내가 처음 제안했다. 남자들끼리 만나는 모임이 무미건조해 부인들이 함께 하면 보다 뜻깊은 자리가 될 것 같았다. 우리 부부는 거의 매일 붙어 다닌다. 다른 약속이 없는 한 동네 시장에 같이 가고 운동도 함께 한다. 엊그제는 영화관에도 다녀왔다. 정확히 세보지 않았지만 내 경우 네 번 외출에 세 번은 아내와 함께 하고 있다. 그러나 우리처럼 생활하는 사람은 의외로 많지 않다. 집안마다 그럴만한 사정이 있고 부부동반모임 자체를 이해하지 못하는 경우도 많다.부부모임은 마련됐지만 서로 멀뚱히 쳐다보기만 하고 이야기 중에도 침묵이 끼어들었다. 집에서 서로 대화가 별반 없으니 모임에서도 말이 툭툭 끊기기 일쑤다. 한 친구는 처음 부부모임 후 집에서 싸웠다고 털어놨다. 모처럼 참석한 자리가 따분했다는 것이다. 또 한 친구는 아내를 모임에 데리고 오는데 한 달이나 설득했다고 한다. 다행히 이제는 제법 분위기도 부드럽고 대화도 풍성해졌다.사실 우리 세대는 부부모임에 익숙지 않다. 취미도 다르고 친구도 따로 만나는 부부들에게 부부동반이 말처럼 쉽지 않다. 평생 함께 다니지 않은 부부에게 괴로움일 수도 있다. 한 고등학교 후배는 내게 솔직히 털어놨다.대학 동창 하나는 부인이 노골적으로 "친구모임에 따라가지 않겠다"고 말했다면서 모임에 혼자 참석하겠다고 선언했다.하지만 우리 부부는 익숙하다. 우리는 결혼 이후 줄곧 부부동반으로 모임에 나갔다. 특히 나는 어려서부터 부부모임을 하는 부모님을 따라 자주 다녔다. 물론 아내도 처음에는 부부동반을 꺼려했다. 막연한 두려움이다. 하지만 막상 부부모임에 가보니 괜찮다고 했다. 물론 아내는 아내대로 내가 할 수 없는 일을 찾아 봉사하는 마음으로 주변을 편하게 만들었다.어떤 친구는 우리가 매일 붙어 다닌다고 '바퀴벌레'라고 농했다. "아내 바보가 따로 없다"며 나를 경원하는 친구도 있었다. 하지만 이제는 그런 친구들이 나를 부러워하는 눈치다. 10년 이상 다니는 고교 산악회에 아내가 오지 않으면 선후배들이 나를 걱정할 정도다. 아내가 함께 하지 못한 이유가 혹시 나의 문제 아니냐는 농담 섞인 걱정이지만, 아내의 존재감은 상당하다.우리 부부는 서로 티격태격하면서도 함께 외출하거나 취미활동을 하면서 화해를 시도하고 있다. 이는 두 사람이 대화와 관계를 이어가고 싶다는 증거이다. 아내 바보 소리를 들어도 부부동반은 부부사랑이라 생각한다. 산악회에서 우리 부부 따라 산에 오는 후배부부도 몇 쌍 늘었다. 그들은 만날 때마다 우리를 보고 용기를 갖는다고 말한다.그렇다고 모임에 늘 부부가 함께 가는 것은 아니다. 부부동반을 반기지 않거나 남자들만 모이는 곳에는 나 혼자 간다. 이때도 아내에게 양해를 구하고 있다. 어쨌든 우리 부부는 부부동반이 인생을 공유하는 방법 중 하나라고 생각한다. 한 대학동창은 자기도 부부모임을 좋아한다며 정기적으로 우리 부부를 식사에 초대하고 있다.부부와 함께 하는 나의 일상은 이처럼 오래된 습관이다. 예나 지금이나 내가 잘한 것 중 하나라면 바로 이것이다. 덕분에 은퇴 이후 심리적으로 힘든 상황을 우리부부는 무난히 극복했다. 부부가 함께 하는 외출과 취미활동은 황혼기 부부가 행복해지는 비결이기도 하다. 그러나 은퇴 대비 노후자금을 준비하듯 미리 훈련하고 실천하는 노력이 필요하다. 요즘 젊은 세대는 부부동반을 긍정적으로 보는 것 같다. 얼마 전 결혼한 아들도 바깥 외출과 모임을 거의 함께 하고 있다고 말했다.올해 부부모임 송년회는 2시간 오찬이 끝나갈 즈음 처음 딱딱했던 분위기가 풀어지고 본격적인 대화가 시작됐다. 우리들은 오찬을 마치고 인근 송현공원을 산책하며 아름다운 설치미술을 감상했다. 이어 카페로 자리를 옮겼는데 여기는 부인들이 잘 아는 명소였다. 우리는 따뜻한 차를 마시며 깊어가는 가을 정취를 즐겼다. 친구들은 헤어지면서 내년에도 이런 식으로 다시 만나기로 굳게(?) 약속했다.