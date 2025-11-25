김영록 지사 "인공태양 발판 삼아 호남이 AI 등 신산업 선도"

큰사진보기 ▲김영록 전남지사. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲인공태양(핵융합) 개념. 전라남도 자료 갈무리. ⓒ 전라남도 관련사진보기

김영록 전남지사는 25일 "인공태양 연구시설 부지로 나주시가 선정돼 우리 전남과 호남이 진정한 인공지능(AI) 에너지 수도로 도약하기 위한 마지막 퍼즐이 완성됐다"고 말했다.김 지사는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오랜 세월 크나큰 희생, 그리고 끊임없는 도전과 혁신으로 오늘을 준비해 온 전남의 저력을 또 한번 증명한 역사적 쾌거"라며 이같이 밝혔다.김 지사는 "앞으로 우리 지역은 세계 최고 과학자와 엔지니어가 몰려오는 국제 과학도시, 미래 첨단도시로 도약하게 될 것"이라며 "연관 기업 300개 투자유치와 1만 개 일자리 창출, 10조 원의 경제적 파급효과도 기대된다"고 적었다.이어 "AI 산업의 폭발적 성장에는 안정적인 대규모 전력이 필수이며, 그 전력의 미래 해답이자 결정판이 바로 핵융합 인공태양"이라며 "미국에서는 벌써 구글, 마이크로소프트(MS) 등이 상용화에 대비하여 투자를 하고 있다"고 설명했다.그러면서 김 지사는 "이제 꿈의 에너지 인공태양를 발판으로 전남과 광주, 전북 3개 시·도가 AI 등 첨단 과학기술과 신산업을 선도하는 날이 눈앞에 펼쳐질 것"이라고 기대했다.앞서 과학기술정보통신부는 전국 지자체를 상대로 공모한 인공태양 연구시설 부지로 나주시를 지난 3일 선정했다. 공모에는 나주시와 전북 군산시, 경북 경주시가 참여해 경합했다.정부는 이의 신청 기간을 거쳐 내달 부지를 최종 확정한 뒤 2027년부터 2036년까지 약 1조 2000억 원을 투입해 인공태양 연구시설을 구축한다는 계획이다.인공태양은 수소 1g으로 석유 8t과 맞먹는 에너지를 생산할 수 있는 미래 에너지원이다. 바닷물 등에 있는 수소와 리튬을 사용함으로써 자원 고갈 우려가 없는 '꿈의 에너지'로도 불린다.