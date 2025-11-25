올겨울 '초미세먼지' 몰려온다.... 정부 "석탄발전 중단 늘린다"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미세먼지특별대책위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

올 겨울철 초미세먼지 농도가 지난해보다 높아질 것이란 전망에 따라 정부가 내년 3월까지 직접적인 미세먼지 배출원인 공공 석탄발전소 최대 17기의 가동을 중단한다. 나머지 발전소는 최대 46기에 대해서는 출력 80%로 상한 제한해 운영한다.또 내연차에서 전기차로 바꾸면 최대 400만 원을 지원하는 '전기차 전환 지원금'도 내년 1월부터 신설하는 등 대기질 집중 관리에 나선다.정부는 25일 오전 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 제17차 미세먼지특별대책위원회를 열고, 이같은 내용을 담은 '제7차 미세먼지 계절관리제 시행계획'을 심의·확정했다. 정부는 미세먼지 농도가 높아지는 매년 12월부터 이듬해 3월까지 미세먼지 계절관리제 기간으로 정하고, 집중 관리 대책을 추진하고 있다.김 총리는 "맑은 하늘과 깨끗한 공기질은 이제 국민 건강뿐 아니라, 산업과 관광 같은 국가경쟁력의 원천이 되고 있다"며 "맑고 청량한 하늘 자체로도 발전에 도움이 되고, 우리나라 이미지를 더욱 좋게 한다"고 말했다.이어 "그동안 정부와 국민 여러분의 지속적인 노력으로 고농도시기 미세먼지 농도가 크게 개선됐으나, 올해 겨울철 기상전망에 따르면 전년보다 고농도 미세먼지에 불리할 수 있다"면서 "계절관리제 기간 초미세먼지 농도 목표인 19㎍/㎥를 달성하기 위해, 최선의 노력을 집중해야 한다"고 강조했다.기후에너지환경부에 따르면 이번 계절관리제 기간에 초미세먼지와 그 생성 물질을 지난해보다 2% 추가로 줄인 약 12만9000톤으로 감축해 초미세먼지 평균 농도를 6차 대비 5%(20㎍/㎥) 개선된 19㎍/㎥로 목표를 설정했다. 이를 위해 핵심 미세먼지 배출원 감축 조치를 시행할 예정이며, 기술지원을 통한 민간의 자율적 감축을 유도하고, 국민 생활 주변 미세먼지 관리를 집중적으로 추진한다.구체적으로 전국 416개 대형사업장을 대상으로 미세먼지 배출 저감 조치를 강화한다. 특히 불법배출 의심이 되는 사업장에 대해서는 첨단장비와 인공지능(AI)·빅데이터 등을 활용해 실시간 원격·집중 감시를 실시한다. 소규모 영세사업장 132곳에 대해서는 관리시설 맞춤형 기술지원을 추진한다.또한 내년 1월부터는 전기·수소버스 구매 융자금을 신설하는 등 K-EV100 캠페인을 실시한다. 이 캠페인은 2030년까지 민간기업이 보유ˑ임차한 차량을 전기, 수소차 등으로 모두 전환(100%)하는 것이다.국민 생활 주변 공간의 공기질 개선도 추진한다. 어린이집, 노인요양시설, 학교 등 취약시설의 실내 공기질을 현장 점검한다. 국민들이 오래 머무르는 대형마트, 도서관, 박물관과 같은 대표적인 다중이용시설의 실내공기질 기준을 50㎍/㎥에서 40㎍/㎥로 20% 강화한다.농촌 지역에는 영농폐기물 수거기간 확대, 수거품목 확대를 통해 불법소각을 방지할 예정이다. 주택 인근 교통량이 많은 도로는 하루 두 번 이상 청소한다. 건설, 환경미화, 택배 등 옥외 근로자의 건강 관리를 위해 마스크 착용 실태도 점검할 방침이다.김 총리는 "깨끗한 공기질을 만드는 것에는 국민·정부·기업 모두의 단합된 노력과 참여가 필요하다"면서 모두의 동참을 당부했다.한편 정부는 이번 계절관리제가 현장에서 제대로 이행되는지 확인하기 위해 국무조정실을 중심으로 범정부 이행점검팀을 꾸려 수시로 점검할 계획이다. 또 고농도 미세먼지가 발생하면 '초미세먼지 재난 위기 표준 지침서'에 따라 단계별 비상조치도 시행하기로 했다.