'선거법 위반' 논란 오성환 당진시장, 시민사회와 갈등 격화

큰사진보기 ▲오성환 충남 당진시장 ⓒ 이재환 - 오성환 시장 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

오성환 충남 당진시장의 '선거법 위반' 고발 사건을 두고 시민사회와 오 시장 사이의 갈등이 커지고 있다. 오 시장은 "특정세력이 시정을 흔들고 있다"고 주장했다. 반면 시민사회는 "시민사회의 민주적 감사활동"이라고 맞서고 있다.앞서 지난 7월 22일 당진사회대개혁비상행동(아래 당진 비상행동)은 충남선관위에 고발장을 제출했다. 비상행동은 지난 6월 말 '당진시–현대제철 업무협약 체결'을 홍보하는 현수막 90여개가 읍·면·동 주요 거리에 기관·단체 명의로 게시한 것과 지난 7월 1일 시청 대강당에서 열린 '민선 8기 미래비전 공유회'를 문제 삼았다. 내년 지방선거를 앞두고 '오성환 당진시장이 사전선거 운동을 했다'는 의혹을 제기한 것이다.충남 선관위는 고발 4개월여 만인 지난 지난 11월 14일 오성환 시장과 관련 공무원 2명을 '공직선거법' 위반 혐의로 대전지방검찰청 서산지청에 고발했다.이에 오 시장은 지난 20일 당진시청에서 기자회견을 열고 선관위 고발건에 대해 직접 해명했다.오 시장은 현수막 게시 건에 대해 "(내가) 지시한 적도 없고, 알고 있었던 적도 없다"고 일축했다. 오 시장은 '미래비전 공유회'와 관련해서도 "행사 전 기획팀이 선관위에 사전 문의했고 '문제가 없다'는 답변을 받았다"며 "지난해에도 동일하게 진행해 (공직선거법) 위반 소지가 없었다"고 밝혔다. 그러면서 "특정 세력이 반복적으로 시정을 흔들고 있다"고 주장했다. 또 시민사회단체에 대한 법정 대응에 대해서도 "고민해 보겠다"는 입장을 밝혔다.이에 대해 당진 비상행동은 25일 성명서를 통해 오 시장을 비판했다. 이들은 "선관위 고발은 '충분한 조사'에 근거한 판단"이라며 "오성환 당진시장은 충남선관위의 고발조치에 의한 검찰 조사에 성실히 임해야 할 것"이라고 주문했다.오 시장의 '특정세력' 발언에 대해서도 당진비상행동은 "특정세력과 법적 대응 운운 등 시민단체의 공익적, 민주적 감시활동을 압박하고 위축시키는 발언을 엄중히 경고한다"고 맞받았다.오성환 시장은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "고발장은 아직 받아 보지 못했다. 고발장을 받아 본 뒤 추가로 밝힐 것이 있으면 기자회견을 열 것"이라고 말했다. 시민사회 단체에 대한 법적 대응문제에 대해서도 오 시장은 "(일단) 고발장을 살펴보고, 종합적으로 판단할 것"이라며 "고민을 해 보겠다"고 말했다.이에 대해 권중원 당진YMCA 사무총장은 "그런다고 시민사회가 위축될 일은 없다"고 일축했다. 권 사무총장은 "당진 시민사회는 당진시-현대제철 업무협약 현수막이 단순히 시정 홍보 차원을 넘어서는 선거운동으로 판단하고 있다. 이번에 반드시 경종을 울려야 한다"고 밝혔다.