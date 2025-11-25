"불법계엄 1년, 아직 1심 재판도 안 끝나... 반성도 없이 지겹다고?"

큰사진보기 ▲내란청산 사회대개혁 경남행동, 25일 창원지방법원 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"내란은 아직도 청산되지 않았다. 시민의 참여로 내란청산과 사회대개혁을 이루어야 한다."

AD

큰사진보기 ▲내란청산 사회대개혁 경남행동, 25일 창원지방법원 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란청산 사회대개혁 경남행동, 25일 창원지방법원 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란청산 사회대개혁 경남행동, 25일 창원지방법원 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

1년여 전인 12.3 불법계엄 때 거리·광장에서 '윤석열 탄핵·파면'을 염원했던 시민들이 외쳤다. 내란청산 사회대개혁 경남행동(대표 이병하)이 25일 오전 창원지방법원 앞에서 "12.3 내란청산, 사회대개혁"을 선포하면서 '내란정당 해체 사법개혁 실천활동'을 벌인 것이다.이병하 대표는 "불법계엄이 일어난 지 1년이 다 되었지만 아직까지 1심 재판도 끝나지 않고, 내란세력들의 반성도, 참회도 없이 '지겹다'거나 '윤석열 잡아 넣었으면 되었지', '그만하면 좋겠다' 등 정쟁으로 몰아가는 기이한 현 상황에 분노한다"라고 말했다.그는 "그 1차적 책임은 윤석열정권과 공생한 사법정의를 외면한 현 내란재판부에 있다고 본다. 늦은 정의는 국민을 힘들게 하고 국론을 분열시킨다"라며 "내란재판은 헌법과 국민을 보고 3권분립의 정신에서 엄정하고 신속한 재판을 진행하여 사법정의와 국민주권을 지켜 줄 것을 요구한다"라고 강조했다.이병하 대표는 "오늘 광장이 아닌 법원 앞에서 기자회견을 하는 이유를 내란재판부는 명심하기 바란다. 국민들을 다시 광장에 나가게 하지 말라"라고 밝혔다.내란청산 사회대개혁 경남행동은 선포문을 통해 "불법내란이 일어난 지 벌써 1년이 되었다. 작년 12월 3일 평온했던 밤에, 대통령 윤석열은 일부의 군과 경찰을 동원 불법 비상계엄을 선포하였다"라고 언급했다.이들은 "국민들은 국회 앞으로 몰려가 맨몸으로 총 든 군인을 막았으며 국회의원들은 비상계엄 해제를 의결하였으나 윤석열을 비롯 계엄을 획책한 일당들은 계엄 해제를 선포하지 않은 채 제2의 계엄을 시도하다 결국 실패하였다"라고 짚었다.그러면서 "그 이후에도 내란세력은 윤석열의 탄핵을 가로막고 권력을 이어가기 위한 망동을 계속했다. 하지만 전국 방방곡곡을 환하게 밝힌 응원봉의 불빛이, 거리를 가득 메운 민중의 항쟁이, 대통령을 탄핵시켰고 내란 주범 몇몇을 감옥으로 보냈다"라고 설명했다.이어 "그러나 1년이 지난 지금까지 내란의 주범과 공범들은 제대로 처벌받지 않고 있다. 자신의 권력을 위해 불법계엄을 획책했던 자들이, 수없이 많은 국민을 죽음과 파멸로 몰고 갈 전쟁까지 도발했던 자들이, 자신들의 극악한 죄행이 드러났음에도 여전히 그 잘못을 반성하지 않고, 처벌 받지 않고 있다"라며 "그것은 내란세력이 아직도 우리 사회 곳곳에 뿌리박혀 호시탐탐 재집권을 노리기 때문이며 '윤석열 어게인'을 외치는 극우와 결탁한 내란의 온상인 국힘당이 자신들을 구해줄 것이라고 믿기 때문이다"라고 덧붙였다.그러면서 이들은 "사법부와 검찰에 박혀있는 내란세력 추종자들은 내란재판의 법의 심판을 지연시키며 파행을 일삼고 있다"라며 "특히, 지귀연 재판부는 터무니없는 이유로 윤석열의 구속을 취소시키더니 공판에서도 윤석열의 변호인단에 끌려 다니며 느릿느릿 재판을 진행하여 사법의 신뢰성을 무너뜨리고 국민의 속을 뒤집고 있다. 내란 옹호 판사들은 내란 동조자들의 구속을 불허함으로써 내란재판의 신속하고 엄정한 진행을 방해하고 있다. 이러한 것은 재판부 배당이나 지귀연에 대한 미온적 감찰이 보여주듯, 조희대 대법원장의 뒤 봐주기 때문이라 본다"라고 설명했다.경남행동은 "독재는 민주와 공존할 수 없으며 내란세력은 민족과 국가를 파괴하는 반국가세력이다. 그들을 제거하지 않으면 민주주의는 발전할 수 없으며 대한민국은 언제든지 독재로 회귀할 수 있다"라며 "권력기관 곳곳에 숨어있는 내란세력의 잔당이 완전히 청산될 때까지 '윤석열 어게인'을 외치며 대한민국을 파멸로 몰아가는 국민의힘과 극우세력이 영원히 소멸될 때까지 우리의 투쟁은 멈추지 않아야 한다"라고 강조했다.불법계엄 1년을 맞는 오는 12월 3일, 경남 시·군지역에서 '내란청산 사회대개혁 대행진'이 진행된다. 경남행동은 "깨어있는 성숙한 도민의 참여로 내란세력 완전청산과 사회대개혁을 이루도록 광장에서 민주주의 승리를, 국민이 주인임을 다 함께 외친다"라고 밝혔다.