일본산 가리비, 태국산으로 속인 업자들

▲관세청 부산본부세관 등이 태국 현지 조사에서 확인한 일본산 가비리. ⓒ 부산본부세관

수십 톤에 달하는 일본산 냉동 가리비를 태국산으로 속여 국내로 들여온 수입·수출업자가 세관에 적발됐다.관세청 부산본부세관과 식품의약품안전처 부산지방식품의약품안전청은 수입식품안전관리특별법·FTA특례법·원산지표시법 위반 등의 혐의로 수입업자 ㄱ씨, 태국 수출업자 ㄴ씨 등 2명을 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.부산 세관에 따르면, ㄱ씨는 태국산으로 둔갑시킨 일본산 가리비 약 26t(시가 11억 원 상당)을 지난해 9월부터 올해 4월까지 15차례에 걸쳐 수입한 혐의를 받는다. ㄴ씨는 원산지 세탁 대가로 더 높은 가격을 받으며 이를 수출한 혐의를 받고 있다.이들은 '한-아세안 FTA'로 태국산 수산물 관세를 20% 감면받을 수 있단 점을 악용한 것으로 나타났다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 논란 등으로 일본발 수산물 수요가 감소하자 우회로를 찾은 셈이다. 유전자 검사를 해보니 ㄱ씨가 태국산으로 신고한 가리비는 일본에서 채집되는 품종이었다.합동수사팀을 꾸려 대응한 부산 세관과 식약처는 같은 범행에 대한 단속을 강화하겠다고 강조했다. 두 기관은 "국내 수입업자 압수수색, 태국 수출업자 가공공장 현지 조사로 범죄사실을 입증할 자료를 확보했다"라며 "앞으로도 원산지 위장 행위에 지속적인 대응에 나설 방침"이라고 전했다.