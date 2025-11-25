"햇빛을 보내고, 농산물을 받다"

큰사진보기 ▲LH공유햇빛발전소 탄소중립 한마당탄소중립 한마당에 농산물 꾸러미 전달식 및 전체 사진 ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호동마이크로그리드 RE50+이야기 현황판미호동 마이크로그리드 및 재생에너지현황을 담은 현황판. 왼쪽 아래 LH공유햇빛발전소를 통해 재생에너지가 공유되고 있음을 선으로 표현했음 ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말미호동 기후에너지위원회 차선도 위원장 인사말 ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회LH본사 임대자산관리처 신성일 부장이 행사 사회를 보고 있다 ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호동 농산물LH공유햇빛발전소 입주민들에게 전해질 미호동 농산물 ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호동에너지전환마을 이야기 강의탄소중립 한마당에 참여한 입주민과 미호동 마을 주민들이 에너지전환해유 사회적협동조합 양흥모 이사장의 강의를 듣고 있다. ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호동RE100마을투어LH입주민들이 미호동마을투어에 참여해 솔라시스터즈와 함께 마을을 둘러보고 있다. ⓒ 에너지전환해유 관련사진보기

대청댐이 위치한 대전 대덕구 미호동에서 조금 특별한 '품앗이'가 이루어졌다. 도심 속 LH매입임대빌라 옥상에서 만들어진 재생에너지(공유햇빛발전소)가 인근 마을로 가고, 그 마을에서 생산한 들기름·콩·야생화 꿀 같은 농산물이 다시 도시 주민들에게 돌아오는 새로운 방식의 탄소중립 순환경제가 그 주인공이다.21일 한국토지주택공사(LH), 신성이앤에스㈜, 에너지전환해유 사회적협동조합은 미호동 에너지자립마을과 넷제로공판장에서 'LH 공유햇빛발전소와 RE100 마을이 함께하는 탄소중립 한마당'을 개최했다. 행사에는 LH공유햇빛발전소 입주민, 미호동 마을주민, LH본사(조경숙 주거복지본부장), LH대전충남지역본부(양치훈 본부장), 신성이앤에스(김영덕 대표), 에너지전환해유 사회적협동조합(양흥모 이사장), 미호동기후에너지위원회(차선도 위원장), 대덕구 박정현 국회의원이 참석해 특별한 지역 가반의 탄소중립 주민참여 한마당을 즐겼다.2023년 LH매입임대주택 8개동(195kW)에 설치된 'LH 공유햇빛발전소'에서 생산된 전력은 입주민의 관리비를 낮추는 데 쓰일 뿐 아니라, VNM(가상넷미터링)기술을 통해 일부 전력이 '가상으로' 미호동 마을로 전송된다. 마을 주민들은 이렇게 공급된 재생에너지를 활용해 태양광을 설치하지 않았어도 가져온 용량 만큼의 재생에너지 혜택을 보고 있다.미호동은 2021~2024년 산업통상자원부의 '마을단위 RE50+ 마이크로그리드 실증사업'을 통해 재생에너지 설치, 절전, VNM을 통해 마을 내 스스로 사용하는 전기의 75%를 재생에너지로 충당하는 RE75마을로 성장했다.참석한 LH주거복지본부 조경숙 본부장은 "공유햇빛발전소를 시작으로 지속가능한 미래를 위한 탄소중립 가치 실현과 입주민 주거복지 서비스를 함께 높일 수 있는 사업을 발굴해 나갈 것" 이라고 전했다.미호동기후에너지위원회 차선도 위원장은 "우리 미호동이 마이크로그리 실증사업을 통해 RE75를 달성했고, 가상상계서비스를 통해 미호동이 특별한 에너지자립마을로 나아가고 있다, RE25를 더해 RE100마을이 될 수 있도록 여기 모인 분들의 지혜와 관심을 부탁한다"라고 전했다.또한 대덕구 지역 국회의원인 박정현 의원은 "미호동넷제로공판장을 지키고 협력하는 훌륭한 미호동 주민들이 있어 가능했던 일이라며, 미호동에너지자립마을이 지역의 모범적인 탄소중립 마을이 되길 바란다"라고 말했다.이날 행사는 LH 임대자산관리처 신성일 부장의 사회로, LH공유햇빛발전소 빌라 주민들을 초대해 미호동 농산물 전달식, 미호동RE100마을이야기 강의, 솔라시스터즈와 함께 하는 미호동마을투어 등이 진행되었다.행사에 참여한 LH빌라 입주민은 "놀고 있는 옥상에 태양광발전을 통해 관리비 차감도 되고, 농산물도 받고, 에너지자립마을도 만드는데 도움도 된다고 하니 태양광 설치 적극 찬성이다", "(대덕구 덕암동, 신탄진동) 가까이 있는데도 미호동 에너지자립마을, 넷제로공판장(친환경매장)이 있는지 처음 알았다"며 자주 오겠다고 전했다.에너지전환해유 사회적협동조합과 한국토지주택공사, 신성이앤에스, 대덕구, 대전충남녹색연합은 2022년 대전 대덕구 법동주공3단지 임대아파트에 유휴공간을 활용해 가정용 및 복지형(경비노동자 휴게실 및 경비실) 미니태양광, 공용햇빛발전(50kW), 주민참여형 상업용 햇빛발전 (96kW), 기업 기부형 햇빛발전(3kW)를 설치하여 주민 에너지복지실현과 전국 최초 RE100 상품(신탄진주조 RE100 우리술) 개발을 지원하여 주목 받으며 지역 탄소중립 기반을 마련했다.또한 한국자산관리공사(캠코) 대전충남지역본부, LH와 협력하여 대전 서구 변동 매입빌라 옥상에 햇빛발전소를 설치해 그 발전 수익으로 입주민(11가구) 및 금융취약계층(82가구) 대상 에너지바우처를 매월 지급 하고 있다. 위 사례들은 공공자산을 활용한 햇빛발전소를 구축하고 지역주민들과 이익을 공유하는'에너지복지 모델'로서 공공기관과 지역 협동조합이 함께 만들어가는 ESG 경영 이행과 사회적 가치 실현을 동시에 추진하는 사례로 주목받고 있다.미호동에너지자립마을을 디자인하고 있는 에너지전환해유 사회적협동조합 양흥모 이사장은"에너지전환해유는 신탄진지역의 에너지전환과 탄소중립 품앗이 사례를 지역사회로 확산하기 위해 준비를 하고 있다. 주민참여, 기후돌봄, 에너지복지, 탄소중립 교육, 지역경제 활성화, 주민소득의 햇빛발전소가 지역사회에 여기, 저기 생길 수 있도록 정부와 자치단체, 공공기관의 관심과 협력 부탁드린다"라고 전했다.이번 행사는 새 정부 국정과제인 '기후위기 대응과 지속가능한 에너지 전환(국정과제 40)'의 취지에 부합, 공공·민간·지역이 협력하는 ESG 기반 탄소중립 모델의 모범 사례로, 미호동에서 시작된 '특별한 탄소중립 품앗이'가 대전과 전국으로 어떻게 확산될지 기대된다.