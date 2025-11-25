노을빛 치마에 담긴 다산의 가족 사랑

큰사진보기 ▲다산 정약용 유적지. ⓒ 김병모 관련사진보기

이번 주말, 일행은 경기도 곤지암 근처 숲길을 걷고 싶다고 했다. 문득 그 숲길 인근 다산 정약용 생가가 생각났다. 평소 가보고 싶었던 다산 유적지 아닌가. 유적지부터 들려도 좋다고 한다. 필자는 주저할 이유가 없다. 지난 22일 이른 아침, 창밖엔 가을이 끝자락을 달리고 있다.정약용 유적지에 다다르자 한강으로 흐르는 합수 물이 먼저 반긴다. 예상과 달리 강물이 가득히 흐른다. 햇살 받으며 강 길 따라 걷는 사람들도 눈에 띈다. 여유롭게 보인다. 문제는 다산 선생의 유적지가 옛길 주변에 있다. 필자처럼 길눈이 어둡고, 초행길인 사람들은 주변 길을 눈여겨볼 일이다. 일행도 주변 사람의 도움을 받아 유적지 도착이다.조선 후기 최고 실학자 다산 정약용 선생은 남양주시 조안면 다산로 마재마을에서 태어났다. 그는 정조의 총애를 받고 관직 생활을 하다 정조가 죽자, 모함을 받아 전라도 강진으로 유배되어 귀양살이하다 해배(1818년)된다. 그는 해배 후 경기도 마재마을 여유당에서 삶을 마감한다.일행이 유적지 입구에 들어서자 조형 탑이 한눈에 보인다. 이채롭다. '꺼지지 않는 불'이라는 조형 작품이다. 다산 정약용 선생이 저술한 목민심서, 흠흠신서, 경세유표 등 500여 권의 서책과 꺼지지 않는 불꽃으로 타오르는 실학 사상의 정신을 표현한 것이라고 한다.유적지가 비교적 넓고 잘 정리된 느낌이다. 아쉽게도, 오전 이른 시각에 도착해서인지 조선 후기 석학 다산 정약용 유적지답지 않게 관람객이 듬성듬성하다. 그나마 다행인 것은 여유당 입구에 이르자, 먼저 온 어느 분이 열변을 토하고 있다. 귀동냥으로 들어보니, 다산 선생의 업적에 대해 사자후하고 있다.정조의 총애를 받은 다산 정약용은 왕이 승하(1800년)하자, 고향 마재마을로 돌아와 여유당(與猶堂)이란 편액을 내걸고 자중한다. 여유당이란 겨울 냇물을 건너듯 신중하고, 사방의 이웃을 두려워하듯 경계하라는 의미다. 일행이 다산문화관에 들어서니 해설사의 예정에 없는 이야기가 끊이질 않는다.특히 차(茶)를 좋아하신 스승을 위해 강진 제자들 스스로 다신계(茶信契)를 만들어 두물머리 마재마을까지 차를 나르곤 했다는 이야기가 흥미진진하다. 제주도 서귀포시 대정마을 추사 김정희와 제자 우선 이상적의 세한도(歲寒圖) 이야기가 떠오른다. 요즘 시각으로 보자면 사제 간 쉽지 않은 이야기들이다. 싫든 좋든 교육에서도 세상이 급변하고 있지 않은가. 건너편 부스에서는 초등생으로 보이는 학생들이 다산 선생을 닮고자 뭔가 열중이다.다산 선생은 기나긴 강진 유배 생활 중에서도 고향 두물머리 마재마을에 있는 가족 걱정에, 한시도 잠 못 이뤘으리라. 무엇보다 아내 홍씨에 대한 다산 선생의 사랑 이야기는 익히 알려져 있다. 그중 다산 선생의 하피첩(霞帔帖) 관련 일화가 유명하다. 하피첩이란 붉은 노을빛 치마로 만든 소책자이다. 아내 홍씨는 남편 정약용이 강진으로 귀양을 떠난 지 10년 채 되던 해, 시집올 때 입었던 하피 치마에 그리움을 담아 보낸다.다산은 그 치마를 보고, 고통의 눈물이 앞을 가렸으리라. 그는 마음을 다잡고 그 색 바른 치마로 소책자를 만든 다음, 일필휘지로 써 내려간다. 두 아들에게 쓴 당부의 말. 이것이 바로 <하피첩>이다. 다산 선생의 사랑과 부성애를 담은 하피첩은 바람 따라 세상을 떠돌다가, 국립민속박물관에 자리 잡았다고 한다. 천만다행이다.다산 선생은 하피 치마의 한 조각을 남겨 매화와 두 마리 새를 그린 후, 아버지 마음을 담은 시(詩)를 지어 시집가는 딸에게 보낸다. 이것이 매화병제도(梅花幷題圖, 梅鳥圖(매조도)라고도 함, 고려대학교 박물관 소장)이다. 다산 선생은 시집가는 딸이 매화 향기 가득한 집을 짓고, 두 마리의 다정한 새처럼 가정을 이루어 살아주길 바라는 마음으로 이 매조도(梅鳥圖)를 그리지 않았을까.유배 생활 속에서도 노을빛 치마에 담긴 다산의 애틋한 사랑 이야기와 아버지로서 최선을 다하려는 부성애(父性愛)가 애잔하기만 하다. 필자는 하피첩과 매조도를 통해, 이 시대 가족관을 다시 생각해 본다.