사천진보연합, '국가보안법 폐지' 선전전

사천진보연합은 24일 "평화와 인권을 위해, 국가보안법 즉각 폐지"라는 손팻말을 들고 거리에서 국가보안법 폐지 1인시위를 벌였다.