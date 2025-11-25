메뉴 건너뛰기

25.11.25 08:46최종 업데이트 25.11.25 08:46

사천진보연합, '국가보안법 폐지' 선전전

사천진보연합은 24일 "평화와 인권을 위해, 국가보안법 즉각 폐지"라는 손팻말을 들고 거리에서 국가보안법 폐지 1인시위를 벌였다.

사천진보연합, 국가보안법 폐지 1인시위
사천진보연합, 국가보안법 폐지 1인시위 ⓒ 사천진보연합

#국가보안법

