사회부산경남한줄뉴스 25.11.25 08:46ㅣ최종 업데이트 25.11.25 08:46 사천진보연합, '국가보안법 폐지' 선전전 윤성효(cjnews) 사천진보연합은 24일 "평화와 인권을 위해, 국가보안법 즉각 폐지"라는 손팻말을 들고 거리에서 국가보안법 폐지 1인시위를 벌였다. 큰사진보기 ▲사천진보연합, 국가보안법 폐지 1인시위 ⓒ 사천진보연합 관련사진보기 #국가보안법 글 윤성효 (cjnews) 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"불법계엄 1년, 아직 1심 재판도 안 끝나... 반성도 없이 지겹다고?"