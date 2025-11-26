"우리 아들이 나쁜 일을 한 건 아니구나"... 민주화 운동가 김선택의 고난의 길

* [민청련두꺼비 열전]

김선택, 험난한 세상에 궂은일 도맡은 살림꾼

큰사진보기 ▲2015년 12월 성균관대 민주동문회에서 ‘올해의 명예로운 사람’으로 서강대 출신 김선택을 선정 수상했다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학 시절의 김선택 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲형제교회에서 만난 평생 동지이자 선배 장준영과 함께 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2015년 6월 서강대 교정에서 ‘김의기 열사 35주기 추모문화제’를 진행하고 있는 김선택 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

"회군 하면 안 된다. 여기서 우리가 그냥 하루를 지내자. 농성을 하자."

김선택은 1954년 충남 논산시 은진면 성덕리에서 부친 김광순과 모친 박이순 사이에서 12남매 중 아홉째로 태어났다. 모친 박이순은 12남매를 낳아 단 한 명도 잃지 않고 모두 건강히 키워냈다.김선택은 세상을 떠난 큰누나와 거의 20년의 나이 차이가 났으며, 어린 시절 대부분을 누나의 보살핌 속에서 보냈다. 그는 큰누나를 어머니처럼 따랐고, 누나는 어린 선택을 맡아 키우다시피 했다.선택은 늦둥이 막내라 부모님의 사랑을 한몸에 받고 자랐다. 누나와 형들도 선택을 유난히 아꼈다. 그는 고향에서 초등학교를 마친 뒤 서울로 올라와 성동중학교에 진학했다. 당시에는 고등학교도 입시를 치러야 했는데, 선택은 서울의 명문인 서울고등학교에 지원해 합격했다. 이후 서강대 경상계열에도 무난히 입학했다.서강대는 가톨릭이 운영하는 학교로 학생 수가 적어 가족 같은 분위기로 알려져 있었다. 그러나 1974년 선택이 입학한 직후 4월, 민청학련 사건이 발생하면서 분위기는 순식간에 살벌해졌다. 형사들이 학교에 상주하며 학생들의 동태를 감시하는 상황이 이어졌다.그러나 사회 문제에 대한 문제의식이 아직 형성되지 않았던 신입생 선택에게 이런 긴장감은 크게 와닿지 않았다. 그는 술집의 낭만을 즐기며 대학생활을 즐겼다. 서강대 도서관이 완전 개가식이었던 점도 마음에 들었다. 원하는 책을 마음껏 골라 볼 수 있어 선택은 시간이 나면 도서관에 머물며 책 속에 파묻혀 지냈다.2학년이 되어 과 배정을 받을 때, 선택은 경제학과를 선택했다. 이것이 그의 인생의 첫 번째 전환점이 되었다. 경제학과에 진학 후 운동권 선배들을 만나면서 선택은 부조리한 정치 현실에 눈뜨기 시작했다. 그는 박석률(민청학련·남민전 사건으로 투옥, 2017년 작고), 권오성(수도교회 담임목사 역임) 등이 주도한 비밀 스터디 그룹에도 참여했다.선택의 삶을 결정짓는 또 다른 계기는 교회 활동이었다. 처음에는 학생운동을 하는 청년들이 많던 새문안교회를 다녔고, 뒤이어 보다 운동권 색채가 짙은 형제교회로 옮겼다.형제교회는 서울 장춘단공원 언덕배기에 위치한 교회로, 훗날 한국기독교교회협의회(KNCC) 총무를 지낸 김동완 목사가 담임목사로 시무하고 있었다. 선택은 이곳에서 평생의 동지가 될 장준영(성균관대 73)을 처음 만났다.그 밖에도 민인기(서울대 72), 조성우(고려대 75), 임은빈(서울대 간호학과), 김정호(감신대) 등 여러 대학의 쟁쟁한 운동권 인물들을 만나게 되었다. 이는 선택의 인생행로를 결정짓는 중요한 기반이 되었다.1970년대는 박정희의 국가주도형 산업화로 농촌이 황폐화되던 시기였다. 형제교회 모임에서는 주로 농업 문제를 연구했다. 농업경제론과 박현채의 <민족경제론>을 함께 읽고, 일본에서 출간된 마르크스 원전을 일어로 공부하기도 했다.선택은 이 모임에서 학습한 내용을 서강대 운동권에 도입해 후배들을 가르쳤다. 서강대 학생운동권이 좀 더 과학적이고 조직적인 운동 조직으로 발전하는 데 자신이 기여할 몫이 있다고 생각했다.한편, 1976년 12월 8일, 박석운·이범영·백계문 등 이른바 '서울법대 3총사'가 주도한 서울대 시위는 철옹성 같던 박정희 유신독재 체제에 균열을 낸 상징적 사건이었다1975년 5월 긴급조치 9호 발동 이후 거의 2년 동안 저항다운 저항운동이 없었는데, 이 사건은 한줄기 소나기처럼 민주화운동세력을 고무하고 투쟁의 물꼬를 트는 역할을 했다. 그 여파로 1977년부터 대학가 곳곳에서 긴급조치 9호의 탄압체제를 뚫고 시위가 이어졌다.서강대에서도 1977년 11월 12일부터 18일까지 세 차례 시위가 벌어졌다. 이 시위에는 선택이 가르치던 그룹의 후배들이 주동자로 나서 구속되었다. 선택은 마음이 아팠지만, 더 체계적인 교육을 통해 그들의 뜻이 꺾이지 않도록 해야 한다는 책임감을 느꼈다.선택은 진취적 의식을 가진 후배들을 발굴해 정치경제학, 사회학, 철학 등 사회과학 전반을 체계적으로 학습하게 했고, 서강대 운동권의 저변 확대에 기여했다. '실천과 지식이 조화를 이루어야 한다'는 것이 선택의 지론이었다. 사회문제에 대한 과학적 이해 없이는 올바른 실천이 불가능하다는 그의 신념은 후배들에게 깊은 영향을 미쳤다.1978년 들어 학생들의 시위는 더욱 격렬해졌다. 5월 8일에는 서울대에서 1500여 명이, 5월 9일에는 이화여대에서 1000여 명이 시위에 나섰다. 6월 1일에는 서울농대에서 200여 명이 시위와 동맹휴학을 벌였고, 6월 12일에는 서울대에서 3000여 명이 시위에 참여했다. 6월 26일에는 함석헌, 박형규 등 민주 인사들과 서울대, 고려대, 이화여대, 숭전대 등 대학생 1000여 명이 공권력의 통제를 뚫고 광화문에서 연합시위를 벌이는 초유의 사태가 벌어졌다.사실 대학연합시위를 위한 모색은 그보다 앞서 형제교회에서 시작되었다. 그 시발점에는 김선택과 장준영이 있었다. 1976년 서울법대의 12·8 시위로 자극받은 두 사람은 분산적이고 파상적인 활동보다 제한된 역량이라도 서로 연결해 집중력을 모아야 한다고 판단했다. 이에 1976년 말부터 동지들을 규합하기 시작했다. 형제교회 모임을 통해 서울공대, 이화여대, 한신대, 고려대 학생운동권이 합류했다.1977년 가을학기에는 서울 주요 대학에서 학내시위가 제법 규모 있게 일어났다. 그 영향으로 서울농대와 서울여대가 합류했다. 1978년 봄에는 최종적으로 서울대의 본직 관악캠퍼스까지 가세하면서 명실상부한 대학연합조직으로 발돋움하게 되었다.이 대학연합조직은 1978년 봄 연합시위를 계획했으나, 별도로 6·26 시위가 발생하며 계획은 가을로 연기되었다. 9월 13일 서울대에서 75학번 양민호가 2000여 명의 학생이 참여한 시위를 성공시킴으로써 서막을 열었다.이날 시위에서 배포된 유인물에는 '10월 17일 세종문화회관 앞에서 유신독재 타도를 위한 범시민·학생 궐기대회를 개최한다'는 행동강령이 담겨 있었고, 이는 사실상 2차 광화문 시위를 공식 예고하는 선언이었다.그러나 대학연합시위 D-2일인 10월 10일, 수년간 공들여 구축한 서울시내 대학의 연합전선이 갑자기 마비됐다.3일 동안 김선택·장준영이 이끌던 대학연합조직, 주대환이 중심이 된 서울대팀, 유종성이 조직한 광화문시위팀, 이우재 등 수배자 그룹까지, 10·17 시위를 준비하던 핵심 인물이 잇따라 체포됐다. 당시 이 사건으로 구속된 학생만 대략 30여 명으로 알려지고 있다. 정확한 사건 경위는 아직도 미궁이지만, 서울대팀이 먼저 포착된 것으로 추측되고 있다.10월 10일 낮 12시 무렵, 덩치 큰 형사들이 선택의 미아리 집을 덮쳤다. 그리고 선택을 마포경찰서로 연행해갔다. 선택은 마포서에서 하룻밤을 자고, 서울대 담당인 관악서로 넘겨졌다. 그곳에서 백삼철 등 이미 잡혀온 동료들과 한 평 남짓한 조사실에서 조사를 받았다.가장 고통스러운 것은 잠을 재우지 않는 것이었다. 선택은 일주일 동안 거의 잠을 못 자 극도로 지쳐 갔다. 진술이 서로 맞지 않으면 지하실로 끌려가 기절할 정도로 구타당하기도 했다.한 달 가까이 조사를 받은 뒤, 선택은 구속 기소되어 재판에 회부되었다. 이때 보수적인 시골 양반이던 선택의 아버지는 아들의 최후진술을 들은 뒤 "우리 아들이 나쁜 일을 한 건 아니구나"라고 했다.형이 확정되자 선택은 1979년 초봄 청주교도소로 이감되었다. 그는 영등포구치소에서 옆방에 수감돼 있던 김종복(서울대 76학번)과 함께 죄수복을 입고 수갑을 찬 채 열차에 올랐다. 조치원역에 내려 대기 중이던 교도소 차량으로 갈아탄 뒤, 이제 막 잎이 돋기 시작한 플라타너스 가로수를 따라 청주교도소로 향하던 풍경을 선택은 오래도록 잊지 못했다.이후 그는 청주교도소에서 송기숙 교수, 연세대 김용석 선배 등과 함께 형기를 보내다가 1979년 7월 제헌절 특사로 석방되었다.감옥에서 나온 선택은 바로 복학하지 않고, 자신이 조직한 학내 언더서클을 통해 후배들의 학생운동을 도왔다. 광주항쟁 직후인 1980년 5월 30일, 광주의 참상을 서울 시민들에게 알리기 위해 '동포에게 드리는 글'을 남기고 종로5가 기독교회관 6층에서 투신한 김의기 열사도 이 모임의 일원이었다.1980년 5월 15일 서울의 봄, 서울역 광장에 수십만의 학생이 모였을 때 선택도 그 자리에 있었다. 학생회장단이 회군을 결정했을 때 선택은 반대했다.선택은 서강대 학생회장 박성혁을 통해 강력하게 항의했지만, 학생회장단의 결정을 되돌릴 수는 없었다. 분이 안 풀린 선택은 학생들을 이끌고 학교로 돌아가는 길에 마포경찰서 앞에서 '구속된 서강대생을 석방하라'고 외치며 밤 12시까지 연좌 농성을 벌였다.다음 날인 5월 17일, 선택은 이화여대 학생회장단들이 회의를 하다가 계엄군의 급습을 받았다는 소식을 들었다. 탄압이 본격화될 것을 인지한 선택은 후배에게 "집에 가서 주변을 정리하고 피신해야 한다. 어쩔 수 없이 각자 도생할 수 밖에 없는 국면이구나"라며 도피를 권유했다. 자신도 동생과 함께 자취하던 집을 정리를 하고 집을 떠났다.선택이 집을 나가고 1시간 뒤에 '떡대'가 산만한 세 놈이 집을 덮치더라는 얘기를 나중에 들었다. 그 다음 날, 선택은 TV와 신문에서 계엄령 전국확대 조치 발표와 함께 자신이 수배자 명단에 오른 것을 확인했다. '김선택, 서강대 경제과 3년, 미아4동, 학내시위 관련자'라고 적혀 있었다.이때부터 정처 없는 수배자 생활이 시작되었다. 5월 말, 후배로부터 김의기가 투신했다는 연락을 받았다. 후배에게 뒤처리를 부탁할 수밖에 없는 처지에 선택은 괴로워했다.수배 기간 내내 선택은 형님처럼 믿고 의지하던 장준영을 자주 찾아갔다. 8월 초, 장준영이 '광주가 진압돼 자수하면 문제 삼지 않는다는 이야기가 있는데, 우리가 자수해서 어떻게든 해결하는 것이 맞지 않을까'라고 이야기를 꺼냈다.둘은 상의 끝에 자수하기로 의견을 모았다. 선택은 마포서에 자진 출두해 2주일 동안 폭행을 당하며 조사를 받았다. 반성문을 수십 번 쓰고 8월 30일경 풀려났다.경찰서에서 풀려나자마자 선택은 곧바로 후배들을 만나 김의기의 죽음에 대한 전말을 듣고, 동료들과 함께 금촌 기독교 공동묘지에 있는 김의기의 묘소를 찾았다. 무덤 앞에 엎드려 울면서 먼저 간 후배의 영혼을 위로했다.이날 이후 선택은 매년 5월 30일 무렵이 되면 서강대 출신 민주화운동 동지들과 함께 금촌 김의기 묘지를 찾아 정성스럽게 제사를 지냈다. 1985년에는 김의기 열사의 정신을 널리 알리기 위해 유고집을 발간했다. 먼저 간 이의 뒷일을 보살피는 일, 이것이 선택 인생행로를 바꾼 세 번째 계기가 되었다.