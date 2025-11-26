대학교가 된 상업 건물, 벽돌까지 그대로 살렸다

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.
타코마(Tacoma)를 즐기는 방법 중의 하나는 '유령투어'이다. 전설이나 괴담, 초자연적인 미스터리 등을 발굴해 해당 지역이나 건물을 저녁에 탐방한다. 미국 시애틀 남쪽에 있는 타코마는 한때 '운명의 도시(City of Destiny)'로 불렸다. 1873년 타코마가 미국 대륙횡단 철도인 북태평양 철도(Northern Pacific Railroad)의 태평양(Puget Sound) 종착지로 선정되면서 붙여진 말이다. 타코마가 철도와 해운의 중심이 되리라는 기대, '이 도시야말로 미국 서부의 운명을 결정할 곳'이라는 자부심과 확신이 반영된 명칭이었다.
실제로 19세기 말, 타코마는 대규모 인구 유입과 산업 발전의 상징적 도시가 되었다. 그러나 활황기는 1873년부터 1920년대까지 고작 50여 년에 불과했다. 철도·항만의 중심 역할이 시애틀로 이동하고 항만 물류도 재편되면서 경제 기반이 약화되고 경제 침체로 중산층과 기업들이 시애틀과 벨뷰 등으로 이동하면서 '거친 도시(Grit City)'로 바뀌었다. 대부분 북태평양철도와 항만 도시로 타코마가 성장하던 시기에 지어졌던 건물들은 텅 빈 채 방치되었다.
타코마의 놀라운 반전
지난 2일, 지인의 초대로 방문한 타코마의 곳곳을 함께 돌면서 이 도시만의 끌림을 경험했다. 시간이 쌓인 산업적 풍경과 깊숙한 내륙만인 퓨젓 사운드(Puget Sound)의 고요한 바다와 자연, 넓은 도시 공원, 도심의 붉은 벽돌 건물들과 앤티크 가게들, 다양한 예술·문화 환경 등은 옛 산업 도시의 모습이나 '시애틀 옆 도시'의 역할로 머무는 곳이 아니었다.
18일 뒤 재방문했을 때는 도시를 걸으면서 구체적인 매력들을 경험할 수 있었다. 비워진 채 유령 이야기들의 배경이 된 건물들은 국립사적지명부(National Register of Historic Places)에 등록되어 그대로 살아남았다. 그 역사적 건물들은 시간의 품격을 품은 채 '재생적 활용(Adaptive reuse)'이라는, 건축물의 역사적 가치를 보존하면서 완전히 다른 기능을 부여하는 건축적 복원을 통해 새로운 역할을 맡고 있었다.
옛 타코마 시청(Old City Hall, 1893)은 사무실, 레스토랑, 상가, 주거, 이벤트 공간으로 재생 프로젝트 진행 중이고 옛 철도역(Union Station 1911)은 연방 법원과 문화 행사 공간으로 활용되고 있다. 엘크 형제회 모임 장소로 지어졌던 엘크스 템플(Elks Temple 1916)은 맥메나민스(McMenamins)에 인수되어 호텔·음식점·양조장·라이브 음악당으로 기능하고 있다. 19세기 후반~20세기 초반 지어진 골동품 거리의 상가 건물들은 골동품 상점, 갤러리, 카페, 커뮤니티 공간으로 변모했다.
가장 놀라운 것은 워싱턴대학교 타코마(UW Tacoma) 캠퍼스. 대학 건물들은 도심의 오래된 창고·상업 건물을 재생적 활용 방식으로 재탄생한 것이었다. 대학의 강의실은 원래의 벽돌·철제 구조를 그대로 살렸다. 과거 산업 도시의 분위기가 남은 높은 천장의 강의실과 공용 공간은 마치 세련된 카페에 있는듯 했다. 건물 사이의 보행로와 광장은 시민과 학생이 함께 어울리는 열린 공간으로 개방되었다.
산업 쇠퇴와 함께 남겨진 폐산업 시설을 예술·문화·교육·주거 공간으로 전환한 도시 재생으로 과거의 거친 산업적 흔적을 상징했던 'Grit City'라는 타코마의 별칭이 주민의 끈기와 생존력, 도시의 회복력과 문화적 자부심을 상징하는 의미로 새롭게 브랜딩 되었다.
혀가 기억하는 맛
타코마는 한국과도 특별한 인연이 있다. 타코마 남쪽에 있는 루이스-맥코드 합동기지가 한국전쟁 참전 병력의 주요 거점이었고, 전후 미군과 결혼한 한국 여성들이 이곳으로 이주해 군인 가족 공동체가 형성되기도 했다. 인근 레이크우드(Lakewood)는 팔도월드 같은 대형 마트와 한국 음식점·카페 등 한국인 상권이 형성되어 코리아타운으로 불린다.
이곳의 한식당에서 먹은, 바특하게 끓인 순두부 찌개는 혀가 기억하는 한국이었다. 시애틀 인근의 또 다른 한인 밀집지로는 시애틀 남쪽 페더럴웨이(Federal Way)와 북쪽 린우드(Lynnwood)가 있다. 타코마시는 전라북도 군산시와 1979년에 자매결연을 맺어, 46년째 우호적인 교류를 이어오고 있기도 하다.
타코마는 개성적인 붉은 벽돌의 무게로 내 눈에 닿았고 그것이 마음에 남아 쉬 떠나지 않았다. 그러나 보이는 것보다 보이지 않는 것을 더 오래 바라볼 수 있는 곳이다. 타코마에서는 삶은 쉽게 흔들리지 않고 좀 더 깊어질 것 같다.
4392미터의 활화산, 레이니어 산(Mount Rainier)이 멀리서 타코마를 내려다보고 있다. 이 지역 원주민 퓨얄럽(Puyallup) 부족은 그들의 언어로 레이니어산을 '타호마(Tahoma)'라고 했다. '물의 어머니(Mother of the Waters)'라는 뜻이다. 시애틀로 되돌아오는 늦은 밤, 물의 어머니께서 우리를 보호해 주는 듯싶었다.
