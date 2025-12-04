어린 남매 손잡고 앞장서 계엄 반대 외치고

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

계엄군

- 최진

내가 태어나던 해에 아버지는 공수부대 장교가 되었다.

그의 첫 월급은 가족과 형제를 부양하고 막냇삼촌의 스케이트화도 선물하였다.

중학생이었던 삼촌은 뒤꿈치가 까져 양말이 피에 젖는 줄도 몰랐다 한다.

비 오는 겨울 우산을 쓰고서 얼음이 덜 풀린 논바닥에 한 번도 자빠지지 않았다.

여동생이 태어난 해에는 박정희가 죽었다.

어린 남매를 먹여 살리기 위해 아버지는 낙하산을 탔다.

내 손을 잡고 동생을 업고서 포천 일동 마을 언덕에 오른 어머니는

까맣게 떨어지는 낙하산을 보며 연신 "저기 아빠 있다! 아빠 내려온다!" 하셨다.

집을 나갔던 아버지가 잠시 돌아왔던 때에는 5공 청문회가 있었다.

"아빠는 저 때 어디 계셨어요?"

"광주 외곽 나주쯤에 있었지."

덤덤한 대화 끝에 뜬금없이

"너 데모할 때 제일 앞으로 나가지 말아라!"

"저 데모 안 해요. 전 간디가 좋아요."

말해도 몇 번이고 앞에는 나서지 말라 다그치셨다.

나는 이라크파병을 반대하며 입대를 거부하다 교직에서 해직되었다.

어머니와 이혼 후 헤어졌던 아버지가 새벽에 나의 다큐멘터리를 보고 찾아왔다.

감옥을 앞둔 나에게 자신이 금남로에 있었다는 이야기를 그날 처음 들려주었다.

자신의 불행만으로 속죄할 수 없는 세월을 살다 아들은 아버지의 참회록이 되었다.

감옥을 다녀온 뒤 3년, 몸이 아픈 아버지가 어린 남매를 키우는 나를 찾아왔다.

내 어린 날이 피에 젖은 월급봉투에 빚지고 있음을 부인할 수 없었다.

아이들에게 할아버지는 병원 할아버지였고 회화나무 아래 나무 할아버지가 되었다.

나는 아버지의 병원비를 벌기 위해 택배기사가 되었다가 열여섯 해가 지났다.

그렇게 다시 계엄을 만났다.

국회에 뛰어든 젊은 나의 아버지들이, 헬기 속에서 쏟아지는 나의 아버지가,

완전무장을 하고 유리창을 깨고서 의사당을 활보하는 망령이 다시 나를 다그쳤다.

'제일 앞에 서지 마라! 제발 앞장서 나가지 마라!'

큰사진보기 ▲사라지지 않는 명령이 세대의 그림자처럼 앞을 막고 서 있다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_계간 <사람의 문학>, 2025년 여름호시인_최진 : 2014년 <사람의 문학>으로 작품활동을 시작했다. 시집 <배달 일기>가 있다.이라크 파병을 반대하며 입대를 거부하고 교직에서 해직되었던 시인은 망령처럼 엄습한 계엄 정국에 누구보다 많이 아팠다고 합니다. 까진 뒤꿈치가 양말을 피에 젖게 하는 줄도 모르고 비 오는 겨울 얼음 위를 지치듯 살아온 자신의 삶이 피에 젖은 월급봉투에 빚져 있음을, 아버지의 참회록이라는 사실을 확인 당했기 때문일 겁니다. 그러나 시인은 아픈 몸으로 어린 남매의 손을 잡고 광장으로 앞장 서 달려 나가 계엄 반대를 외치고, 외쳤습니다. 역사는 되풀이되지만 점진적으로 나아간다는 걸 우리는 목도합니다. (신준영 시인)