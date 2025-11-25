남아 도는 교실을... 어느 공무원의 상상력으로 탄생한 '연못'

큰사진보기 ▲경기도 수원의 서호초등학교 청개구리 연못. 학생과 학부모가 함께 찾는 대표적인 유휴교실 활용 사례다. ⓒ 안민석 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등학교 ‘청개구리 연못’ 댄스연습실에서 학생들이 자유롭게 춤을 연습하고 있다. 유휴교실을 리모델링해 아이들의 활동 공간으로 활용한 대표적 사례다. ⓒ 수원시포토뱅크 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲‘청개구리 연못’ 내 노래방 공간을 이용해 노래를 부르는 아이들. 유휴교실을 개조해 마련된 이 공간은 학생들이 가장 즐겨 찾는 놀이시설 중 하나다. ⓒ 수원시포토뱅크 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 안민석 경기미래교육자치포럼 공동대표는 UC버클리 방문학자(교육학)로 미국 캘리포니아에 체류하며 미국 대학·초중등 교육을 연구하고 있다. 지난 대통령 선거 기간에는 귀국해 이재명 후보 직속 미래교육자치위원회 위원장을 맡아 100여 명의 교육전문가와 함께 교육정책을 설계한 바 있다.

수도권 대부분의 도시는 원도심과 신도시로 구분되고, 기존 원도심과 새로 개발된 신도시 간 교육 격차가 크다. 신도시는 30·40대 젊은 층이 몰려와 아이들이 많아 과대학교, 과밀 학급으로 아우성이다. 아이들은 열악한 교육환경에 시달리고 있을 뿐더러 공교육의 질 저하는 사교육비 증가로 이어진다. 경기도 신도시의 과대·과밀 교육 현실은 일반적이다.반면 원도심에는 고령화 때문에 아이들이 줄어들고 학교 신입생 수가 감소해 교실이 남아돈다. 십 년 전에 비해 학생 수가 절반으로 줄어든 학교가 흔하다. 앞으로 10년 후에는 또다시 절반이 줄어들 것이다. 원도심에는 폐교 위기에 몰렸거나 이미 폐교가 된 학교도 있다. 저출산·고령화로 원도심의 남아도는 교실이 골칫거리가 된 지 오래되었는데, 교육 당국은 손을 놓고 한탄의 시간을 보내고 있다. 교육 현안을 학교 안에서만 풀지 말고 지역과 협력하면 출구가 보인다.수원의 몇몇 초등학교와 중학교는 8개의 청개구리 연못을 조성하였다. 청개구리 연못은 몇 개의 빈 교실을 리모델링하여 아이들을 위한 공간으로 만들었고, 수업 과정 연계와 점심시간, 방과 후 시간에 아이들이 자유공간으로 활용하고 있다.청개구리 연못에는 노래방, 밴드실, 게임방, 영화관, 댄스룸, 책방 등 아이들이 놀고 쉴 수 있는 공간을 마련했다. 서호초는 건물 한 동 전체를 청개구리 연못(마을)으로 만들었고, 전국에서 유일하게 학교 안에 시립 지역아동센터를 운영하고 있다.청개구리 연못은 수원시 한 공무원의 상상력에서 비롯되었다. 학교의 유휴공간을 수원시가 지원해 아이들을 위한 공간으로 만들겠다는 상상력은 참으로 위대하다. 물론 순탄치는 않았다. 팀장이었던 그가 상사에게 청개구리 연못을 제안했을 때 단호히 퇴짜를 맞았다. 그러나 그는 포기하지 않고 후임 상사에게 다시 제안했고, 상상력이 현실로 받아들여졌다. 그때가 바로 10년 전이었다. 한 공무원의 상상력이 현실이 되기 시작한 순간이었다.청개구리 연못은 지자체와 학교의 벽을 허물고 아이들을 위해 협력한 벽깨기 성공 모델이다. 연못에서 아이들은 친구를 만나 놀고 휴식을 취한다. 방과 후에도 저녁 때까지 연못은 개방되어 있고, 일부 연못은 토요일에도 운영된다.이를 발전시킨 것도 그와 함께 일했던 또 다른 공무원이다. 10년 전 주무관이었던 그는 팀장이 되어 그 맥을 이어 더욱 빛나게 했다. 청소년들의 자유공간이었던 청개구리 연못에 학부모들이 기획 프로그램을 운영하고, 학생의 일과시간에는 평생교육시설로 활용하며, 학부모들은 그 공간에서 아이들을 돌본다. 공간은 1석 3조의 효과를 내고 있다.남아도는 유휴공간에 온기를 불어넣고 나아가 더욱 발전시킬 수 있었던 것은 모두 사람의 힘이다. 공무원의 상상력, 학교와 지역의 협력, 학부모와의 소통. 이것이 우리가 바라는 진정한 협력 거버넌스가 아니고 무엇이겠는가?연못의 학생은 안전하고 부모들은 안심한다. 연못은 학교 안의 놀이터 역할을 하므로 안전이 보장되고, 학부모와 수원시에서 관리하니 학교의 부담이 없다. 서호초 연못처럼 방과후 늘봄·돌봄·방과후 프로그램을 일원화하여 지자체가 운영하면 다양한 프로그램과 강사의 질도 높아져 아이들과 학부모의 만족도가 훨씬 높을 것이다. 물론 방과후 아이들을 프랑스 등의 선진 외국처럼 지자체가 맡으면 교사들도 환영할 것이다.갈수록 심각한 원도심 학교의 학급 축소로 남아도는 교실에 대한 대안으로 청개구리 연못은 최적이다. 청소년들은 갈 데가 없어 상가 건물 계단에서 쪼그리고 앉아 놀 만큼, 청소년들이 갈 만한 건전한 공간이 턱없이 부족하다. 청소년센터를 굳이 따로 마련하기에는 비용이 많이 들고 운영 부담도 크다. 무엇보다 청소년들이 가고 싶어 하지 않은 청소년센터도 많다.경기도교육청이 추진해 온 공유학교에는 거버넌스 정신이 빠져 있다. 교육지원청 공무원의 헌신에 기대어 많은 공유학교가 생겼지만 단순한 프로그램 사업에 지나지 않는다. 청개구리 연못처럼 지속적 협력관계에서 나온 산물이기보다는, 공유학교는 겉치레가 가득한 예산 중심의 MOU 잔치에 불과하다.청개구리 연못을 보완하여 지역의 교육공동체가 함께 어우러져 아이들을 돌보는 모델을 경기도 전역으로 확대하고, 이것이 대한민국 전체에 전파되면 저비용·고효율의 누이 좋고 매부 좋은 정책이 될 것이다. 이를 위해 일반행정과 교육행정의 벽을 허물고 학교와 지역이 협력하는 인식의 전환이 필요하다.청개구리 연못을 만들어 교육의 희망을 보여주신 공무원과 학부모 및 관계자 여러분께 감사드린다.