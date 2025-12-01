늙어가는 것들의 소리를 듣는다

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

끝과 미안

- 김성백

폐허를 만들어 팔았다

빈 새장 하나 얻는 일이었다

모서리의 가장자리 그 뒤에서 헛꽃처럼 울고 있을 때

아이가 계단을 내려왔다

너는 계단을 다 먹어 버리는구나

개미 떼가 훑고 간 해거름

가로등이 부풀고 해변은 유언장을 펼쳐 놓았다

창밖엔 집 나온 동박새, 발코니엔 젖은 이불

너는 끝내 이 세계에 서명하지 않는구나

검게 그을린 식탁은 기울어진 내 발목을 물고 늘어졌지만

지붕으로의 결심은 늘 구두선에 그치고 말았다

제가 옥상으로 가는 문을 팔아 버렸어요

기댈 곳이 제 등밖에 없는 사람은

한번 무언가를 움켜쥐면 절대 놓지 않는다

내 등은 나보다 덜 외로울까

늙어 가는 모든 것은 소리를 지른다

큰사진보기 ▲빈 새장은 떠난 자리를 끝없이 붙잡는 고요한 울음이다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <그늘혼>, 걷는사람, 2025시인_김성백 : 2018년 계간 <시현실>로 작품활동을 시작했다. 시집 <그늘혼>이 있다.십일월, 세상 모든 나무들이 잎사귀를 털어냅니다. 저런 폐허 속엔 해거름과 가로등과 해변의 유언장이 있을 것만 같습니다. 이 계절, 가을은 "옥상으로 가는 문을 팔아"버렸는지도 모릅니다. 더이상 고산지대로 오르지 못한 나무가 온 힘을 다해 빛을 움켜쥐고 있으니까요. 제가 가진 색과 빛을 놓지 않을 기세입니다. 어제는 고모리저수지에 가 한참을 걸었습니다. 걷다 보니까 끝과 미안이란 글자가 물결칩니다. 날씨가 추워지니까, 곁에 있는 사람들이 어떤 생활을 하고 있을까 궁금해집니다. 낙엽의 끝과 시작이 다른 풍경을 만듭니다. 걷다 보면 저절로 얻어지는 풍경이 있습니다. 이 시의 감동은 늙어가는 것들의 소리를 듣는다는 겁니다. 어떻게든 눈길 한번 모아 속된 것과 속되지 않는 것을 이야기하고픈 것이지요. 인생에 대한 감(感)이 빼어난 시를 읽으니까 또 높은 곳에 올라가고 싶어요. (이병일 시인)