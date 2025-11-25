"통일 노하우?" 메르켈의 고백이 답이다

큰사진보기 ▲지난 2021년 9월 3일 앙겔라 메르켈 독일 총리가 수해로 피해를 입은 독일 알테나흐르를 방문한 후 차에 앉아 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 함경북도 아오지 출신이다. 정치컨설턴트, 국회 비서관을 거쳐 현재 작가로 활동하며 대립과 갈등의 벽을 어떻게 하면 줄일 수 있을까 줄곧 생각한다. 책 <아오지까지> <리얼리티와 유니티> <이준석이 나갑니다>(공저) <분단이 싫어서>(공저)<한반도 리빌딩 2025>(공저)를 썼다.

"독일 통일은 아직 완성되지 않았다." 퇴임을 불과 며칠 앞둔 앙겔라 메르켈(Angela Merkel) 총리의 고백이었다. 지난 2021년 10월 3일, 독일 작센안할트주 할레(Halle)에서 열린 통일 31주년 기념식에서 동독 출신 최초의 통일 독일 총리로서 16년간 독일을 유럽의 강국으로 이끌었던 메르켈 총리의 마지막 통일 기념사였다.독일의 경이로운 경제적 번영과 성공적인 민주주의 정착을 자축할 법도 했지만 메르켈은 뼈아픈 고백으로 독일에 과제를 남겨주었다. 메르켈이 꺼내 든 화두는 승리의 팡파르가 아닌, 통일 독일 사회의 환부를 드러내는 뼈아픈 '고백'이자 미래를 향한 서늘한 경고였다. 나는 메르켈의 이토록 아픈 고백이 정말 반갑다.메르켈 총리는 동독인들이 수십 년간 겪어온 삶의 궤적과 경험이 통일과 함께 존중받아야 할 역사가 아니라, 하루빨리 '청산해야 할 짐(Ballast)'이나 '독재의 유산'으로 취급받았음을 지적했다. 메르켈은 동독 출신이라는 이유만으로 끊임없이 자신이 민주주의에 속해 있음을, 그리고 통일된 독일에 속해 있음을 증명해야 했다며 목소리를 높였다. 이는 통일 31년이 지난 시점에서도 독일 사회가 여전히 '심리적 분단' 상태에 있음을 국가가 시인한 순간이었다.메르켈의 발언이 갖는 사회적 함의는 정말 크다. 서독 중심의 통일 과정에서 동독 사람들의 삶이 송두리째 부정당했으며, 이로 인해 많은 동독인이 통일된 조국에서 오히려 '이방인'이나 '2등 시민'으로 전락한 느낌을 지우지 못한 채 오늘 날에 이르렀음을 상기시킨다. 이는 독일이 물리적 장벽은 무너졌으나 동서독 출신 사람들의 마음속에 있는 '심리적 장벽'은 오히려 더 공고해졌음을 의미한다. 보이는 벽이 무너질 때 보이지 않는 벽이 더 높이 세워진 된 셈이었다.메르켈의 이 고백은 단순히 먼 나라 독일의 이야기가 아니다. 이는 통일을 '대박'이라는 경제논리로, 민족논리로만 접근해 온 대한민국 사회에 던지는 경고이기도 하다. 나는 이 고백이 우리가 배울 수 있는 독일 통일이 알려주는 노하우라고 생각한다. 과연 우리는 메르켈의 고백 앞에서 혹자들이 붙여준 '먼저 온 통일'인 북향민들과 통합이 되고 있다고, 그래서 통일을 할 준비가 되었다고 말할 수 있는가. '먼저 온 통일'이라는 북향민들을 우리 사회는 어떻게 대하고 있는가.서독은 동독을 흡수했다. 제도는 빠르게 이식되었고 화폐는 통합되었다. 그러나 메르켈의 지적처럼 사람의 마음은 제도처럼 기계적으로 섞이지 않았다. 서독인들에게 동독인은 계몽되어야 할 촌스러운 사촌이었고, 동독인들에게 서독은 해방군인 동시에 자신들이 살아온 삶과 경험을 경멸하는 '점령군'처럼 느껴졌다. 서로를 경멸했던 오씨(Ossi), 베씨(Wessi)라는 멸칭은 통일 독일 시민권을 '1등 시민'과 '2등 시민'으로 나누었다. 서독 사람들은 동독 출신을 '게으른 동독놈'이라는 의미의 '오씨'(Ossi)로, 동독 출신은 서독 사람들을 '돈만 밝히는 천박한 서독놈'이라는 의미의 '베씨'(Wessi)라고 서로를 빈정댔다. 동독 출신들의 달리 살았던 삶은 서독인들에게 '다름'이 아니라 '틀림'으로 규정됐다.동서독의 갈등을 거울삼아 오늘의 한국 사회를 보자. 우리는 3만 4천여 명의 북향민을 '먼저 온 통일'이라 부른다. '먼저 온 통일'이라는 이 말에는 환대가 깃들어 있다. 하지만 그 내면을 보면 사뭇 다르다. 서구가 동양을 타자화하고 문명화의 대상으로 바라보았듯, 서독인들이 독동 출신들을 계몽의 대상으로 보았듯, 한국 사회는 북향민을 '속성으로 학습된 한국사람'으로 만들어야 하는 동화의 대상으로만 바라본다.우리 사회는 북향민들에게 "하루빨리 북한물을 빼라"고 주문한다. '북한 티'를 벗으라는 말이다. 억양을 고치고, 옷차림을 바꾸고, 생각과 행동의 교정을 요구한다. 남한의 사고방식을 뼛속까지 체화하도록 심리적으로 강요하며, 북한에서 온 티가 나지 않으면 그제야 "한국사람 같다"고 말한다. 통일부 산하 남북하나재단의 '착한(着韓) 우리 이웃' 슬로건에서 나타나듯이 북향민들은 한국 사회에 '착한 이웃'이 되어야만 한다.북향민들이 북에서 겪은 고유한 경험, 생존의 지혜, 기억과 삶은 통일 한국의 자산이 아니라 세련된 남한 시민이 되기 위해 씻어내야 할 '오염'이나 '낙인' 정도로 취급된다. 이는 "동독 사람들이 속성으로 학습된 서독인이 되기를 강요받았다"는 메르켈의 지적과 정확히 일치하는 지점이다. 우리는 그동안 독일 통일에서 무엇을 배우지 못했는가.우리는 북향민들에게 여전히 '속성으로 학습된 한국인'이 되기를 요구한다. "한국 사람처럼 생각하고 행동하라"는 압박은 곧 "과거의 삶을 부정하라"는 말과 크게 다르지 않다. 그래서 북향민들은 북한에서 왔다는 흔적을 없애기 위해 처절하게 노력한다. 노력으로도 쉽게 바뀌지 않는 장년세대는 그렇다손 치더라도, 청년세대에게 이는 생존의 문제다. 이력서와 자기소개서에서 '북한 흔적'을 지워내야 취업 문턱에 한 발 다가갈 수 있다. 출신을 숨기고 어찌어찌해서 일상을 살아도 각자 위치에서 베프(best friend)가 되었어도 언제 자기 출신을 밝히면 좋을지 심리적 부담을 안고 있는 청년들이 많다. 고향을 묻는 질문엔 차라리 '조선족'이나 '강원도 출신'이라고 답하는 게 이득이다. 북에서 태어난 게 우리의 선택이 아니었음에도.메르켈 총리가 퇴임 직전까지 우려했던 것은 통일 이후 동독 지역에서 급부상한 극우 세력과 사회적 갈등이었다. 실제로 통일 후 동독인들이 느낀 박탈감과 '2등 시민'이라는 생각은 사회적 갈등의 불쏘시개가 됐다. 지난 2월 총선에서 원내 2당으로 급부상한 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'의 선전도 동독민이 느끼는 사회적 박탈감이 출발점이었다.지난해 주의회 선거에서는 극우 정당에 30％ 안팎 표를 몰아준 옛 동독 지역 유권자들이 동서독 통일 35년째인 지금도 여전히 자신을 '2등 시민'으로 여기는 것으로 나타났다. 여론조사기관 인프라테스트 디맵과 ARD방송의 출구조사 설문 결과를 보면 작센주 유권자의 74％, 튀링겐주는 75％가 '동독인은 여전히 많은 곳에서 2등급 시민'이라고 답했다. 극우정당인 '독일을 위한 대안(AfD)' 지지자 중에서는 이같이 답한 비율이 작센 86％, 튀링겐 84％로 평균보다 높았다.대한민국의 현실은 더 암담하다. 북향민들은 남한 사회 진입 순간부터 어려움에 직면한다. 같은 말을 하지만 소통이 어렵고, 같은 민족이라 하지만 이력서에서 출신 흔적을 지우다가 좌절한다. 정부의 북향민 정책은 설계의 의도와 달리 '동화'시키는 데에 초점이 맞춰지고, 결국 북향민을 우리 사회의 당당한 주체로 세우는 데에 어려움을 겪고 있다. 소수의 북향민 '성공스토리'만 언론에 소개될 뿐 다수는 침묵한 채 주어진 조건에서 출신의 한계를 뛰어넘기 위해 매일 투쟁을 이어가고 있다.통일 35년이 지난 독일에서도 '동독 출신'이라는 꼬리표가 차별의 기제가 되는 현실은 한반도 통일이라는 미래에 암울한 그림자처럼 느껴진다. 북향민 3만 4천여 명과도 통합에 어려움을 겪는 상황에서 우리가 어떻게 통일 후 2500만 북한 주민들과 통합을 할 것인가? 우리가 독일 통일에서 성공사례만 보지 말고 실패사례를 더욱 치열하게 집중해야 하는 이유다.북향민은 단순히 북한을 떠나 남한에 도착한 이주민이 아니다. 그들은 북한이라는 전체주의 사회와 남한이라는 자본주의 사회를 직접 체험하고, 두 체제의 모순과 가능성을 동시에 인지하고 있는 존재들이다. 북향민들은 북한에서의 삶과 남한에서의 삶으로 현재를 살아가는 경계인적 정체성을 갖고 있다. '북이냐, 남이냐' 어느 한 쪽을 강요하는 것이 아니라 이들의 다층적이고 복합적인 삶을 통일의 마중물로 쓴다면 사회통합에 한 걸음 더 다가갈 수 있으리라 본다. 북향민들은 결핍된 존재들이 아니라 통일 시대를 열어갈 경험 자산들이기 때문이다.그래서 메르켈의 연설은 우리에게 명확한 교훈을 남겼다. "통일은 끊임없이 만들어가는 과정"이라는 사실이다. 체제 통합은 어느 시점의 이벤트로 가능하겠지만 사람의 통합은 수십 년에 지난한 과정이다. 그리고 그 과정이 실패했을 때 치러야 할 사회적 비용은 너무도 크다. 그래서 순서를 바꿔야 한다. '통일' 이전에 '통합'이다. 사람의 통합이 먼저다. 지금 필요한 것은 북향민들이 가진 북한의 경험과 남한의 삶을 모두 존중하고 이 복합적인 경험을 새로운 정체성으로 수용하고 상호 통합으로 나아가야 한다. 서로가 서로에게 배우는 수평적 관계가 필요하다.메르켈 총리는 퇴임사에서 "다양성과 차이는 민주주의에 대한 위협이 아니"라고 말했다. 메르켈은 "우리는 만날 채비를 갖추고, 서로 호기심을 갖고, 이야기를 나누되 차이를 견뎌내야 한다. 우리는 서로의 이력과 경험, 민주주의를 존중해야 한다. 이것이 통일 31주년의 교훈"이라고 강조했다.통일은 대박이 아니다. 통일은 성찰이고, 고통이며, 끝없는 대화다. 그 과정을 지금 당장, 여기 있는 북향민들과의 통합에서부터 시작하자. 그것이 35년이 지나도 "통일은 아직 완성되지 않았다"고 고백해야 했던 독일의 전철을 밟지 않는 유일한 길이자 '노하우'이다.