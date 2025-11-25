천안에서도 "학교급식법 개정 100만 청원 운동" 전개

큰사진보기 ▲학교급식법 개정 100만 청원 천안운동본부 발족천안운동본부가 발족 기자회견을 진행했다. ⓒ 천안운동본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교급식법 개정 대시민 선전전천안운동본부가 대시민 선전전을 진행하고 있다. ⓒ 천안운동본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲천안운동본부 서명운동 진행천안운동본부가 학교급식법 개정 서명운동을 진행하고 있다. ⓒ 천안운동본부 관련사진보기

충남 천안시에서도 학교급식법 전면개정 100만 청원 운동이 확산되고 있다. 지난 20일, 천안민주단체연대회의와 천안시민사회단체협의회 소속 30여 개 노동·시민사회단체는 천안시청 브리핑룸에서 '학교급식법 전면개정 100만 서명 천안운동본부' 발족 기자회견을 열고, 천안운동본부의 공식 출범을 알렸다.​​운동본부는 이날 "학교급식 현장의 위기가 심각하다"며, 학교급식 노동자들이 겪는 열악한 근무환경과 인력 부족, 산업재해 위험, 급식의 외주화 문제를 강하게 지적했다. 현장 발언에서는 '고강도·고위험·저임금'의 현실로 인해 인력수급 문제에 직면하여 외주화가 진행되는 학교들이 늘고 있다고 설명했다.최근 5년간 폐암 등 산업재해 인정을 받은 급식노동자 수가 175명에 달한다는 통계도 제시되었다. 장시간 노동과 유해물질 노출 등이 학교 급식의 안전까지 위협하는 상황임을 밝혔다.​천안운동본부는 발족을 시작으로 지역사회에 학교급식의 위기와 법 개정의 필요성을 적극적으로 알리며, '100만 청원 서명운동' 등 본격적 실천활동을 전개하고 있다. 각 단체들은 학교급식법 개정 공감대 확산과 함께, 노동자와 학부모, 시민이 직접 참여하는 서명운동을 추진 중이다.천안운동본부는 현장 목소리가 급식 정책에 실제적으로 반영되도록 지속적으로 요구하고 있으며, 친환경 식재료 확대, 산재 예방 시설 개보수, 급식노동자 권리 보호 등 학교급식법 개정안에 대한 지역여론 결집에 나서고 있다.​특히 "학교급식노동자의 안전이 보장되어야 질 높은 학교급식이 가능하다"는 운동본부의 호소에 천안시민들은 서명참여로 폭넓은 지지를 보내고 있다고 운동본부 관계자는 전했다. 천안운동본부는 서명운동뿐만 아니라 대시민 홍보활동 등도 병행하며 법 개정 운동을 충남도 전역으로 확산시키겠다는 계획이다.​천안운동본부 관계자는 지난 22일 전화 통화에서 "우리 모두가 연대해 아이들의 건강한 밥상과 노동자의 생명을 함께 지켜내겠다"며 안전하고 지속가능한 학교급식 체계 마련을 위한 주민들의 적극적인 관심과 참여를 호소했다.