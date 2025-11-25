청년일자리사업인데, 청년은 지원 못 하는 지자체 아르바이트... 말이 되나요

AD

큰사진보기 ▲지난 20일 국가인권위원회가 19곳의 지자체장에게 청년일자리사업에서 대학생이 아닌 청년이 차별받지 않도록 시정하라고 권고했다. ⓒ 국가인권위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 전국특성화고노동조합은 "고등학교를 졸업한 청년 등 대학에 다니지 않는 청년들은 아예 지자체 청년일자리사업에 지원조차 할 수 없는 실정"이라며 이를 채용과정의 학력 제한을 금지한 헌법에 정면으로 어긋난다고 주장했다. ⓒ 전국특성화고노동조합 관련사진보기

방학기간 동안 지자체들은 알바 성격의 청년일자리사업을 추진 중이다. 청년들에게 지자체의 행정 업무 경험을 제공하고 또 청년들 알바를 통해 적게나마 경제적 도움을 주기 위해서다. 지자체마다 그 인원 수는 각기 다르지만 적게는 50명에서 많게는 100명가량의 청년들을 선발하고 있다.하지만 사업명은 '청년' 일자리사업인데 그냥 '청년'은 지원 자체가 불가능하다. 오직 대학생만 가능한 것.20일, 국가인권위원회(아래 인권위)가 120곳의 지방자치단체 청년일자리사업을 직권조사하고 그 결과를 바탕으로 19곳의 지자체장에게 청년일자리사업에서 대학생이 아닌 청년이 차별받지 않도록 시정하라고 권고했다. 다수의 지자체가 추진하는 행정인턴·아르바이트 모집에서 대학생이 아닌 청년을 지속적으로 배제하고 있다는 지적이 그 배경이 됐다.하지만 이런 차별 시정 권고는 이번이 처음이 아니다. 지난해 4월에도 인권위는 "공기관 아르바이트 사업 대상을 대학생으로 한정하는 건 학력 차별"이라며 권고 조치를 내린 바 있다. 당시 인권위는 지자체 행정 업무가 반드시 전문대학 이상 학력을 요구되는 사업이라 볼 수 없다고 지적했지만 아직도 이런 관행은 계속되고 있다.인권위는 이를 "학력에 따른 별도의 정책 마련을 당연시하는 사회적 인식을 고착화할 우려가 있다"며 올해 4월 직권조사를 결정했다.인권위에 따르면 19곳은 대학생만을 대상으로 한 청년 일자리 사업을 운영하고 있었다. 해당 지자체들은 '대상 범위를 확대할 경우 사업의 본래 취지와 목적에 부합하지 않는다'는 이유로 대학생만을 대상으로 운영하겠다는 입장이다.하지만 28곳은 대학생과 함께 청년층 전반(18세~45세 이하)을 대상으로 한 사업도 병행하고 있었다. 39곳은 올 5월 이후 직권조사 과정에서 조례를 개정하거나 내부 계획을 수정해 현재는 청년 전체로 대상을 확대하거나 확대를 추진 중이며, 24곳은 과거 대학생을 대상으로 행정인턴 등 사업을 운영했으나 인권위의 직권조사 개시 통보 이전에 대학생 한정 사업을 중단했고 10곳은 대학생만을 대상으로 한 일자리 사업을 운영한 사실이 없었다.이같은 내용이 알려지자 21일 전국특성화고노동조합은 "해당 공공청년인턴 사업은 업무 강도가 높지 않고 최저임금보다 높은 생활임금이 적용되어 청년들 사이에서 '꿀 알바', '스펙'을 쌓을 수 있는 기회로 알려져 인기가 높지만, 고등학교만 졸업한 청년 등 대학에 다니지 않는 청년들은 아예 지원조차 할 수 없는 실정"이라며 이를 채용과정의 학력 제한을 금지한 헌법에 정면으로 어긋난다고 주장했다.헌법 제11조는 "정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다"고 규정하고 있고 고용정책기본법 제7조에도 "합리적인 이유 없이 학력 등을 이유로 차별해서는 안 된다"고 명시하고 있다.인권위 차별시정위원회는 대학생만을 대상으로 사업을 운영하는 것이 청년에 대한 차별이라며 "지자체 일자리사업의 행정 참여, 공직사회 이해, 사회 경험, 경제적 지원 등은 대학생뿐 아니라 청년층 전반에게 공통적으로 필요한 기회"라고 강조했다.