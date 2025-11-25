수능 끝난 학생들과 함께한 '여순사건 바로알기'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲여수시 만성리 소재 '형제묘' 비석이다.희생자 명단이 적힌 비석 뒤쪽을 유족들이 덧대었다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수여자고등학교 3학년 교실에서 '여순사건 바로알기' 수업이 이뤄지고 있다.여순사건 해설사의 강의 모습 ⓒ 김경희 관련사진보기

"여순사건에 대해 들어본 적이 있나요?"

"아니요, 제대로 들은 건 오늘 처음이에요."

"이론으로 듣고 직접 유적지 답사도 다녀보니 어땠어요?"

"'형제묘 관리가 너무 안 되어 있는 것 같아 놀랐어요. 그리고 직접 다니면서 많이 공부가 되었어요."

"그래요, 앞으로 대학 가서도 우리 지역의 역사이니 관심 가져주세요. 고마워요."

"오늘 학생들과 여순사건 유적지 답사를 다녀보니 어떠셨나요?

"네, 학생들에게 많이 도움이 된 것 같고 학생들 반응도 좋은 것 같습니다."

올해 수능을 치른 여수 지역 고3 학생들을 대상으로 지역 역사인 '여순사건 바로알기' 프로그램이 진행되었다. 지난 18일 여수여자고등학교 교육을 시작으로 지난 20일에는 여수 한영고등학교 차례였다. 올해 '여순사건 해설사'에 합격한 필자는 보조 강사로 참여했다. 교실 강의는 기존 해설사가 맡았다.먼저 여순사건 발발의 역사적 배경과 동기, 전개 과정, 이승만 정부의 대응, 군경의 진압과 토벌, 협력자 색출 과정, 여순사건 피해 현황과 정치 사회적 영향 등에 대해 여수여자고등학교에서 40분가량 이론 수업이 진행되었다. 이후 버스 5대에 나누어 타고 여순사건 유적지 현장 답사에 나섰다. 필자와 선배 해설사는 3호차에 배정되었다. 여순사건이 진압되고 종산국민학교(현 중앙초등학교)에 수감 되었던 125명이 처형된 '형제묘'에 도착했다. 먼저 다 같이 묵념 했다. 그리고 '형제묘'에 대한 설명을 해주었다.'형제묘'의 비석에는 숨은 사연이 있다. 처음 유족들이 비석을 세울 때는 1948년 10월 19일에 있었던 여순사건에 관한 설명과 이곳에 묻힌 분들의 이름도 적혀있었다. 하지만 보복을 두려워한 유족들은 비석에 다시 돌을 덧씌워 막았다. 그래서 비석 앞쪽과 뒤쪽의 소리가 다르다. 학생들에게도 직접 두드려보게 했다. 비석을 직접 두들겨 보면서 조금 더 그날의 진실을 이해하는 것 같았다.다음으로 '여순사건 희생자위령비'에 도착했다. 여순사건 유족들이 중심이 되어 처음 세운 위령비 뒤쪽 말 줄임표 6개도 직접 가까이서 보게 했다. 하고 싶은 말은 많으나 할 수 없었던 유족들의 심정이라고 말해줬다. 학생들은 처음 접하는 여순 사건을 백문이 불여일견이라고 유적지 답사를 직접 해보니 조금은 이해하는 것 같았다. 여순사건 역사관, 14연대 주둔지, 이순신광장(인민대회장)을 끝으로 마무리되었다. 시간 상 더 많은 유적지를 돌아보지 못한 아쉬움은 차 안에서 보충 설명으로 대신했다.여수 한영고등학교는 강당에서 단체로 이론 수업이 이뤄졌다. 필자는 우연히 두 곳 학교 모두 3호차를 타게 되어 유적지 답사 순서가 같았다. 여수시 신월동 소재 '14연대 주둔지'는 현재 한화에어로스페이스 공장이 들어서 있다. 마지막 이순신광장(인민대회장)에서 한영고 학생 대표로 한 학생과 잠시 대화를 나눴다.인솔자 선생님께도 질문을 해봤다.마지막으로 '여순사건 바로알기'를 주관하고 있는 여수지역사회연구소 이오성 부소장님 생각도 궁금했다. 이 부소장님은 "12월에도 여러 곳의 고등학교 수업이 남아있긴 합니다. 하지만 여전히 진행 중인 우리 지역의 역사인 '여순사건 바로알기'를 여수의 전체 고등학교가 참여했으면 하는 아쉬움이 있습니다"라고 전했다.한편, 고3 학생을 대상으로 한 '여순사건 바로알기' 프로그램은 전라남도와 여수시 예산으로 운영된다.