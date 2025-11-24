이 대통령 "구십 넘어 고향 가겠다는 비전향장기수 왜 막나"

▲이재명 대통령이 23일(현지시간) G20 정상회의 일정을 마치고 남아프리카공화국에서 다음 방문지인 튀르키예로 향하는 공군 1호기에서 순방 기내 기자간담회를 하고 있다. 2025.11.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기