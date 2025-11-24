"교통이 꼭 빨라야 하냐"는 오세훈... 민경선 "서울시, 제정신 아냐"

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장이 21일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>(최보라)에 출연해 오세훈 서울시장이 추진한 한강버스에 대해 “지금 당장이라도 신속히 중단해야 한다. 졸속 행정의 극치”라고 맹비판했다. ⓒ 오마이TV화면캡처 관련사진보기

"서울시가 제정신이 아니다."

큰사진보기 ▲한강버스 정식 운항 시작일인 18일 오전 한강 여의도 선착장에서 오세훈 서울시장이 한강버스를 기다리고 있다. 한강버스는 총 8척의 선박이 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오간다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장이 21일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>(최보라)에 출연, 3년간의 임기에 대한 소회와 향후 계획을 밝히고 있다. ⓒ 오마이TV화면캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장이 21일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>(최보라)에 출연, 경기도의원 시절 이재명 당시 경기도지사의 의지에 따라 설계하고 도입한 경기도형 공공버스 ‘노선 입찰형 준공영제’ 모델에 대해 설명하고 있다. ⓒ 오마이TV화면캡처 관련사진보기

- 서울시의 한강버스가 논란이 되고 있다. 경기교통공사 사장이지만 교통 전문가로서 어떻게 생각하나?

- 오세훈 서울시장은 6개월 동안 한강버스를 더 운영하겠다고 했는데.

- 한강버스가 교통수단이 될 수 있나?

- '대중교통이 꼭 빨라야 하냐'라는 오세훈 시장의 말에 대해 어떻게 생각하나?

큰사진보기 ▲수륙양용버스 ⓒ 경기교통공사제공 관련사진보기

- 본인이 경기도의원 시절, 교통 문제 해결 방안으로 수륙양용버스 도입을 주장했는데.

- 수상택시와 수륙양용버스의 차이는 무엇인가?

- 비용이 너무 많이 들면 도입이 힘들 텐데, 비용은 얼마나 드나?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 경기도지사 시절 당시 경기도의원이었던 민경선 경기교통공사 사장과 함께 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 민경선제공 관련사진보기

- 경기도의원 시절, 서울형 버스 준공영제가 버스 회사의 배를 불려준다며 경기도에 도입을 여러 차례 반대했다고 하던데.

- 그런 반대가 새로운 이재명표 경기도형 버스 준공영제로 이어졌다는데, 어떻게 된 것인가?

- 서울시의 수익금 공동관리형 준공영제와 경기도의 노선 입찰형 준공영제의 차이는 무엇인가?

- 그런 활동에 기반해서 경기교통공사 사장이 된 것인가?

- 경기도의원 때 전국 최초로 '현물 지급' 무상교복 조례를 만들었다고?

- 당시 이재명 경기도지사와 이에 대한 의견을 나눴다고 하던데.

큰사진보기 ▲경기교통공사-수원시 똑버스 개통식 행사 ⓒ 경기교통공사 관련사진보기

- 경기교통공사 사장 임기 3년이 마무리되고 있다. 지난 시간에 대한 소회는?

- 윤석열 정부 출범 이후 두 차례나 탄압받았다고 하던데.

- 두 번이나 윤석열의 탄압을 이겨내면서 이재명 대통령의 마음도 이해가 됐을 것 같은데.

- 임기 중 본인의 가장 대표적인 성과는?

- 똑버스는 어떤 원리로 움직이나?

- 신도시의 교통망 불편 문제가 계속되고 있다. 도시 계획을 해서 도로를 만들고 교통 계획도 세우는 데 매번 교통 불편이 해소 안 되는 이유가 뭔가.

- 이미 조성된 신도시들, 예를 들어 일산 신도시 같은 경우, 교통 문제를 어떻게 풀어야 할까?

- 드론 택시, 하늘을 나는 자동차, 이게 현실로 다가오고 있는 건가? 기술이 어느 정도 발전했나?

- 도심항공교통을 UAM(Urban Air Mobility)이라고 부르던데, 현재 경기교통공사가 진행 중인 핵심 사업들은 어떤 게 있나?

- 하늘 교통, 지상 교통, 이게 연결이 돼야 할 것 같은데 잘 떠오르지 않는다. 상상할 수 있도록 설명해달라.

- 사장 임기를 마치고 나서 어떤 계획이 있나.

민경선 경기교통공사 사장이 오세훈 서울시장이 추진한 한강버스를 두고 한 말이다. 최근 승객 82명을 태운 한강버스가 강바닥에 걸려 약 1시간 동안 멈추는 등 사고와 논란이 계속 이어지고 있다. 서울시가 공개한 한강버스 사고만 15건이 넘는다.민경선 사장은 지난 21일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>(최보라)에 출연해 "지금 당장이라도 신속히 중단해야 한다. 시민 안전을 담보로 이렇게 하면 안 된다"면서 "졸속 행정의 극치"라고 맹비판했다.민 사장은 이어 "교통은 정시성이다. 출발 시간과 도착 시간을 어느 정도 예측해야 이용자의 출퇴근 시간을 지켜줄 수 있지 않느냐"면서 "언제 설지도 모르고 갈지 안 갈지도 모르고 또 날씨 상황에 따라서 시간이 더 지연될 수도 있기 때문에 교통수단으로서는 빵점"이라고 지적했다. "교통이 꼭 빨라야 하냐"는 오세훈 시장의 주장에 대해서는 "틀렸다. 대중교통은 실제 속도가 중요하다"면서 "그럼(속도가 느리다면) 다른 교통수단을 타지. 버스가 막히기 때문에 지하철을 이용하는 것"이라고 꼬집었다.민경선 사장은 지난 2007년 오세훈 시장이 도입했다가 지난해 11월 폐지된 한강 '수상택시'를 언급하면서 "한강버스도 선착장에 갈 수 있는 접근성이 떨어지고, 수상택시보다 속도도 느리다. 퇴보한 정책을 다시 과거로 회귀해서 한다는 것 자체가 제정신인가, 하는 생각이 든다"고 목소리를 높였다.민경선 사장은 '교통계 행동대장'으로 불린다. 경기도에서 교통정책을 적극 추진하면서, "현장에 답이 있다"는 신념에 따라 현장 중심의 실무형 전문가로 활동해 왔기 때문이다.민 사장은 경기도형 공공버스 '노선 입찰형 준공영제' 모델 설계와 도입을 주도했으며, 수요응답형 버스인 '똑버스' 도입 등 새로운 교통수단 개발에 크게 기여했다는 평가를 받는다. 또한, 경기도의원 시절부터 광역 교통망 개선과 시민 참여형 다자협력, 환경단체 등과의 협력으로 고속도로 건설 문제에서 합의점을 끌어내는 등 현장 활동에 뛰어난 역량을 발휘했다.2022년 12월 경기교통공사 제2대 사장으로 취임해 철도사업단 출범과 같은 경기도 내 광역 교통사업을 선도하고 있다. 장기간 적자 운영으로 자본잠식 상태였던 공사의 운영체계를 획기적으로 개선해, 지난해 47억 원의 당기순이익을 기록하는 등 공사 설립 이래 첫 흑자경영이라는 성과를 냈다. 특히 시범운영에 그쳤던 '똑버스'는 현재 20개 시군에서 달리고 있으며, 연말까지 총 318대의 똑버스 운행을 계획 중이다.그는 경기도 공공교통의 안정적 운영과 지역사회 협력을 강조하며, 사회적 교통약자 지원과 청소년 교통비 지원 확대 등 교통복지 정책도 추진했다. 경기교통공사의 정체성 확립과 공공교통의 혁신, 그리고 ESG 경영위원회 출범 등 사회적 책임 경영 확산에도 힘쓰고 있다.그러나 민경선 사장의 시작은 그리 순탄치 않았다. 윤석열 정부 시절인 2023년 5월 정부공직자윤리위는 취임 7개월 차인 민 사장에 대해 전직 경기도의원 시절 업무와 경기교통공사 업무가 밀접히 관련돼 있어 취업이 제한된다고 보고, 취업 불승인과 해임 요구를 결정했다.​민경선 사장은 곧바로 행정소송을 제기했고, 서울행정법원이 지난해 2월 민 사장의 승소를 결정하면서 사장직을 유지하게 됐다. 하지만 윤리위가 재심으로 2차 취업 불승인 결정을 내렸고, 민 사장도 다시 행정소송을 제기했다. 지난 1월 법원은 윤리위가 재량권을 남용했다며 최종적으로 민 사장 손을 들어주며 1·2차 취업 불승인 모두 취소하는 판결을 내렸다.이에 대해 민경선 사장은 "내가 과거 민주당 소속 경기도의원이었다는 이유로 윤석열 정부의 공직자윤리위원회로부터 불필요하게 탄압당했다"며 "윤리위가 과도하게 지방자치단체의 인사권을 통제하는 관행을 바로잡는 계기가 되길 바란다"고 소회를 밝혔다.민경선 사장은 더불어민주당 소속으로 고양시에서 3선(제8·9·10대) 경기도의원을 지냈고, 지난 지방선거에서 고양시장 예비후보로 나섰다가 고배를 마셨다. 민 사장은 경기교통공사 사장 퇴임 후 계획에 대해 "경기교통공사에서 열심히 했던 모습처럼, 또 경기도의원 하면서 착한 싸움꾼으로서 열심히 했던 것처럼, 고양시에서 다시 저의 뜻을 발휘하고 싶다"고 말했다."공공기관장으로서 할 말은 아닌데, 서울시가 제정신이 아니다. 지금 당장이라도 신속히 중단해야 한다. 시민 안전을 담보로 이렇게 하면 안 된다. 졸속 행정의 극치다. 갈수기 때문에 문제를 파악 못 했다는 것은 변명이다. 갈수기는 봄철과 겨울철을 말한다. 한강은 다른 강과 다르게 잠실수중보, 신곡수중보가 있어서 물을 담아놓고 있다. 일정량의 유량을 보유하고 있는 것이다. 과거의 수심으로 판단해서 (운항을) 결정한 정책적 오류라고 본다.""결국 (한강버스 사업을) 추진해 놓고 접자니 문제가 되고, (계속) 하자니 또 문제가 되니까, 오세훈 시장에게는 (한강버스가) '계륵(鷄肋)'이 아닌가 생각한다.""교통은 정시성이다. 출발 시간과 도착 시간을 어느 정도 예측해야 이용자의 출퇴근 시간을 지켜줄 수 있지 않나? 그런데 언제 설지도 모르고 갈지 안 갈지도 모르고 또 날씨 상황에 따라서 시간이 더 지연될 수도 있기 때문에 교통수단으로서는 빵점이다.""틀린 말이다. 대중교통은 실제 속도가 중요하다. 그럼(속도가 느리다면) 다른 교통수단을 타지. 버스가 막히기 때문에 지하철을 이용하는 것이다.오세훈 시장은 지난 2007년 임기 때도 한강에 출퇴근용으로 수상택시를 도입했다. (이용자를) 2만 명 정도로 예측했지만 반짝하다가 일평균 17명 이용할 정도로 문제가 심각했다. 결국 지난해 11월 운영을 폐지했다. 그나마 물길에서 속도가 빠른 수상택시가 실패한 가장 큰 이유는, 접근성 때문이다. 수상택시를 타려면 선착장까지 가야 하는 데 갈 방법이 없고, 자가용으로 선착장까지 가더라도 목적지 선착장에서 다른 교통수단을 쓸 수 없다. 한강버스도 선착장에 갈 수 있는 접근성이 떨어지고, 수상택시보다 속도도 느리다. 퇴보한 정책을 다시 과거로 회귀해서 한다는 것 자체가 제정신인가, 하는 생각이 든다.""우선 여러 가지 공론화를 거쳐서 정책 검증을 해야 하겠지만, 수륙양용버스가 하나의 대안이 될 수 있다. 왜 수륙양용버스를 고민했냐면, (상습 정체 구간인) 강변북로에 버스전용 차선을 만들어 달라는 고양시민의 민원이 있었다. 버스 타는 사람 입장에서는 합당한 주장이겠지만, 도로를 확장하지 않는 이상, 자가용 운전자들은 더 정체되기 때문에 싫어한다. 유유히 흐르는 한강 물길을 대안으로 만들어보고 싶다고 생각했는데, 부여의 백마강에 가서 우연히 수륙양육버스를 탔다. 그때 '아, 이거다'라는 생각을 하게 됐다.""수륙양용 버스는 물길을 더 많이 이용하는 걸로 착각하는데, 대부분 도로를 이용한다. 예를 들어, 고양시 백석에서 여의도로 간다면, 집 앞에서 수륙양용버스를 타고 강변북로를 시속 90km로 달리다가 가양대교 부근에서 엄청나게 막힌다. 평상시 시속 5~10km다. 그때 난지물재생센터로 내려가는 길을 통해 한강으로 들어가면 된다. (수륙양용버스는) 완경사만 있으면 들어갈 수 있다. 수륙양용버스는 (물길에서) 보통 시속 20~30km 속도를 낼 수 있다. 여의도에 도착하면 고수부지로 올라가서 도로를 달려 국회 앞에 내리면 된다. 어떤 환승도 하지 않고 원스톱으로 가는 서비스이기 때문에 (접근성이 떨어지는) 수상택시와 다르다.""한강버스보다는 엄청 저렴하다. 정확한 액수는 아니지만, 7억~10억 원대인 걸로 알고 있다. 문제는 수륙양용버스를 경제적으로 어떻게 운영할 것인가, 이다. 출퇴근 시간에는 도로가 정체되기 때문에 시내버스 요금인 1,650원을 받고 교통수단으로 이용하면 되지만, 낮이나 휴일에는 도로 정체가 없어서 교통수단으로 쓸 이유가 없다.오전 10시부터 오후 4시까지는 요금을 달리해서 관광용으로 이용하면 된다. 아이들이 수륙양용버스를 탄다면 로봇 태권브이를 타는 것처럼 손뼉 치면서 너무 좋아할 거다. 이렇게 요금 대를 달리하면 경제성도 있고, 여러 가지 활용도도 높지 않겠나. 다만, 안전이나 속도나 여러 가지에 대해 먼저 점검해야 한다. 오세훈 시장이 한강버스 도입하는 것처럼 무리하게 추진해서는 안 된다. 반드시 공론화 과정을 거쳐야 한다.""서울시가 2004년에 수익금 공동관리형 버스 준공영제를 처음 실행했는데, 버스 업체의 기득권을 인정하다 보니 결국 세금은 세금대로 들고 행정력이 제대로 못 미치는 '돈 먹는 하마'가 됐다. '버스 업체만 자자손손 배를 불리는 버스 준공영제'라는 지탄을 받았고, 감사원 지적 사항도 있었다. 그런데 남경필 전 경기도지사가 2016년 철 지난 서울형 버스 준공영제를 그대로 도입하겠다고 해서 제가 반대했다.""당시 성남시장이었던 이재명 대통령께서 저와 함께 반대를 위한 공동 전선을 펼쳤다. 성남시가 필두로 반대하고, 광명시, 고양시, 수원시가 동참하면서 남경필표 버스 준공영제가 반쪽짜리로 출범한 거다. 이재명 대통령이 경기도지사에 당선하면서 새로운 교통 모델을 만들자고 해서, 제가 (경기도지사직) 인수위에서 교통대책특위 부위원장으로 참여했다. 당시 이재명 지사의 의지에 따라 전문가들과 함께 노선 입찰형 버스 준공영제를 설계했다.""버스 업체의 재산권을 인정하느냐, 인정하지 않느냐가 핵심이다. 노선 입찰형 준공영제는 재산권을 인정하지 않는다. 버스 업체가 노선 입찰에 참여하고, 수주한 업체는 5년간 운영한다. 그리고 평가를 통해서 잘하면 4년 연장, 최대 9년간 한정 면허를 주는 것이다. 9년 지나면 다시 재입찰하고. 그렇게 재산권을 인정하지 않으면서 세금 대비 행정력이 강하게 미치기 때문에 좋은 효과를 낼 수 있었다.반면, 서울시의 수익금 공동관리형은 (버스 업체의) 재산권을 인정한다. 재산권을 인정하기 전에는 서울시가 버스 업체에 대해 '갑'이었는데, 인정하는 순간 '을'로 바뀐다. 이재명표 버스 준공영제는 경기도가 '갑'이고, 버스 업체가 '을'이다. 업체가 노선을 잘못 운영하면 입찰에 참여 못 하게 하거나 다음에 안 줘버리면 된다. 수동적이지 않고, 능동적으로 버스 운용 체계가 만들어지니, 그만큼 도민에 대한 교통 서비스가 좋아졌다.""그렇다. 노선 입찰형 준공영제를 정산하거나 운전자들을 교육하거나 서비스를 평가하는 것이 경기교통공사의 주 업무다. 제가 주도해서 설계했으니, 그 설계자가 일을 하게 된 것이다.""김영환 더불어민주당 의원(고양시 정)이 당시 경기도의원이었는데, 저와 함께 '현물 지급' 무상교복 지원을 추진하는 기자회견을 했고, 조례는 제가 대표 발의를 해서 만들었다. 그러나 일부 학부모 단체와 대형 교복 업체가 반대했다. 현물이 아니라 현금으로 달라고 했다. 현금으로 줘야 여러 가지 옵션을 달아서 비싸게 받을 수 있는데, 가격이 정해져 있으면 본인들의 이득이 줄 수밖에 없지 않나. 그런 측면에서 반발했던 거다.그러나 현물로 주면, 학교에서 교복 업체를 선정해 공동 구매한다. 한 번에 구매해야 규모의 경제를 통해서 가격을 낮출 수 있다. 반면 현금으로 주면, 아이돌을 광고 모델로 내세운 대형 교복 업체의 교복을 선호하게 되기 때문에 가격이 올라가서 비싸게 주고 산다. 결국 교복 지원을 현금으로 하게 되면 그것은 무상교복이 아니라 일부 지원에 그칠 수 있고, 학부모 부담은 그대로 갈 수밖에 없다. 교복 가격이 계속 올라서, 반복되는 예산 낭비 소지도 컸다.""그 당시 논란이 있으니까, 이재명 지사가 저한테 직접 전화를 주셨다. 이 지사가 '성남시장 시절에 현금으로 교복 지원을 했더니, 학부모들이 너무 좋아하더라. 경기도도 그렇게 했으면 좋겠다'고 했다. 그래서 제가 현금 지급의 문제점과 현물 지급의 필요성에 관해 설명했다. 그랬더니 이재명 지사가 '오~ 좋은 생각이다. 그럼, 그렇게 했으면 좋겠다'라고 했다. 보통 정치인들은 본인이 말한 걸 거둬들이지 않고 고집스럽게 하는데, 그때 이 지사는 굉장히 합리적이었고, '정말 이분이 큰 지도자구나' 하는 걸 느꼈다.""정말 숨 가빴다. 제가 2대 사장인데, 1대 사장이 3년 임기 중 1년만 하고 일신상의 사유로 그만뒀다. 그 뒤로 1년간 사장이 공석이었고, 신설 조직이어서 조직 문화도 형성 안 됐고, 신규 사업이나 여러 가지 여건도 돼 있지 않고 갈등 관계도 많았다. 그런 걸 수습하고, 재정적인 안정화나 신규 사업에 도전하는데, 3년을 정말 행동대장처럼 열심히 뛰었다. 그래서 보람 있었고, 어느 정도 조직이 안착해서 상당히 기분이 좋게 떠나는 마음이다.""정말 황당했다. 제가 경기도의회 인사청문회에서도 고득점을 받고 통과됐는데, 정부 공직자윤리위원회의 취업 승인 절차 과정에서 (경기도의원 경력이 경기교통공사 업무와) 밀접한 연관성이 있다고 불승인했다. 그래서 행정소송을 제기했다.""탄압받으면서 겉으로는 편안한 모습을 보였지만, 속으로는 응어리지고, 자다가도 벌떡벌떡 일어났다. 이재명 대통령께서도 얼마나 속이 쓰리고 힘드셨겠나. 그런 측면에서, 제 사례와 비교할 수는 없지만, 동병상련의 마음이다. 대통령이 되셔서 정말 실사구시로 열심히 잘하고 계신 데, 앞으로 국민이 행복하고 공정한 사회를 만들었으면 좋겠다.""시민들이 '경기교통공사 사장 민경선'이라고 하면 모르는 경우가 많은데, '똑버스 사장 민경선'이라고 하면 다 안다. 똑버스는 똑똑한 버스의 약자다. 일반 노선버스는 사람이 있건 없건 고정된 노선을 왕복하는 개념이다. 공급자 중심이다. 반면, 똑버스는 수요자 중심이다. '똑타'라는 앱을 통해서 똑버스를 호출하면 택시처럼 집 앞에 있는 정류장으로 와 본인이 가고자 하는 목적지까지 최적의 경로로 이동시켜 준다.(일반 버스 요금에 환승도 가능) 택시와 다른 것은 '합승' 개념 때문이다. 본인이 똑버스를 호출했지만, 중간에 다른 호출이 올 경우 가까운 경로라면 들러서 함께 태우고 가는 구조다. 그러다 보니 호응도나 만족도가 상당히 크다."호출에 의해서 출발지와 목적지가 정해지면 인공지능(AI)이 그동안의 학습 효과와 실시간 교통 상황을 분석해서 최적의 경로를 도출해 이동한다. 중간에 다른 호출이 오면 다시 AI가 최적의 경로를 도출해서 들렀다 가지만, 만약 추가 호출로 인해 이동 시간이 15분 이상 늘어난다면 다른 차를 배차하도록 해서 최초 고객의 정시성을 유지한다. 그동안 똑버스는 일반 노선버스의 보완제였는데, 앞으로는 일반 노선버스를 폐지하고 똑버스로 대체할 수도 있다. 모든 노선버스를 없앤다는 건 아니지만, 똑버스가 더는 보완제가 아니라 대체제로서 각광받게 될 것이다.""과거 정부는 진짜 반성해야 한다. 주택 공급에 초점을 맞추다 보니, 교통이나 일자리는 뒷전이다. 모든 도시 계획은 일자리가 우선돼야 한다. 그래야 교통 문제도 해결되는데, 그렇지 않고 땜질 처방을 하다 보니 계속 문제가 생긴다. 아파트 짓고 입주하면 시민들은 일자리를 찾아서 도심이나 서울로 간다. 시민들은 서울에 계속 밀집되고, 결국 교통 문제에 대한 해결책이 없는 거다. 도로나 철도를 낸다고 하지만, 철도 내는 데도 20년 가까이 걸린다. 희망 고문이다.그래서 저는 첫 단계에서부터 교통이 중심이 되고 일자리가 중심이 된 도시 계획이 만들어져야 하고, 그 계획이 변경되면 안 된다고 주장했다. 고양시의 경우, 삼송 지구가 개발되면서 용도 변경을 22번이나 했다. 인구는 더 늘어나고 LH 수익은 창출될지 모르지만, 고양시 처지에서는 모든 문제를 떠안는 구조다. 도시 계획은 처음부터 끝까지 감리하듯이 정확하게 해야 한다. 이재명 정부에서는 잘할 것이다.""장기 계획, 단기 계획, 중기 계획이 있는데, 장기적인 계획에 머물러서는 안 된다. 2007년 민자가 제안한 GTX-A가 완성되는 것은 2028년이다. 21년 걸린다. 하지만 교통은 지금 당장 불편한 거다. 단기적으로 해결할 방법이 뭐냐. AI 기능, 특히 교통 신호 체계를 차량 흐름에 따라 가변할 수 있도록 하는 지능형 교통 체계가 필요하다.출퇴근 시간에 한쪽 도로는 막히는데 반대편은 안 막힐 때가 있다. 그러면 예를 들어 '로드 지퍼'라고 해서, 샌프란시스코의 금문교처럼 중앙 차로가 변동하는 거다. 막히는 구간에서는 안 막히는 구간으로 한 차선을 버스전용차로로 만들고, 저녁에는 반대로 하면 된다. 그렇게 예산을 적게 들이면서도 효용성 있게 해결할 수 있는 부분을 적극 검토해야 한다.""기술은 이미 완성 단계다. (드론 택시는) 헬기보다 12배 안전하다. 헬기는 터빈 방식이어서 소음이 큰데, 드론 택시는 전기 배터리로 가기 때문에 소음 수준이 헬기의 6분의 1 수준이다. 현대자동차가 미국 업체와 컨소시엄으로 제작하고 있는데, 2028년에 상용화하겠다는 계획이지만, 조금 늦어질 것 같다.2024년에 국토부 주관으로 고흥 개활지에서 1단계 시험을 완료했다. 지금은 한강 물길을 통해 일산 킨텍스에서 김포공항, 여의도, 잠실까지 연결하는 2단계가 추진 중이다. 내년까지 완공되면 그걸 기반으로 시범 지역을 통해서 상용화하겠다는 계획이다. 빠르면 5년, 늦어도 10년 내에는 우리가 실생활에서 드론 택시를 탈 수 있다. 20년 기다려서 내 집 앞에 철도가 생기는 것보다 오히려 더 빨라질 수 있다.""저희가 조례에 근거한 위탁 기관으로서 경기도의 UAM 기본계획 용역을 수행하고 있다. 그러니까 지금 경기도의 하늘길 설계도를 저희가 그리고 있다고 보면 된다.""예를 들어 고양시 킨텍스의 '버티포트(Vertiport)' 즉, 수직 이착륙장이 완성되면 거기에서 UAM을 타고 잠실까지 약 15분이면 도착한다. 기존 교통으로 1시간 반 이상 걸리는 거리를 15분 만에 갈 수 있는 것이다. 또 잠실에 있는 수직 이착륙장에 내리면 환승센터가 있기 때문에 바로 똑버스를 타거나 철도로 갈아타면 된다. 이동 혁명이 이루어지는 것이다. 그렇게 되면 시민들은 아침과 저녁이 있는 삶을 살 수 있지 않을까. 매일 출퇴근으로 도로에서 허비하는 시간이 약 3~4시간인 경기도 주민들에게는 상당히 획기적이다. 그런 측면에서 많이 기대하고 있고, 빨리 도입됐으면 좋겠다.""공직에 있다 보니까 조심스러운데, 지난 지방선거에서 제가 고양시장 예비후보로 등록해서 도전한 적이 있다. 그때 한 번 고배를 마셨지만, 이제 경기교통공사 사장 임기를 끝마치고 나서 다시 저의 뜻을 (고양시민들에게) 비출 수 있지 않겠냐는 생각을 갖고 있다. 고양시에서 경기도의원을 세 번이나 했을 정도로 고양시에 대한 애정이 정말 크다. 앞으로도 새로운 도전을 통해서 혁신적인 모습을 보여드리고 싶다. 경기교통공사에서 열심히 했던 모습처럼, 또 경기도의원 하면서 착한 싸움꾼으로서 열심히 했던 것처럼, 고양시에서 다시 저의 뜻을 발휘하고 싶다."