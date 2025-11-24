여주박물관 문관부 공립박물관 평가인증 기관 4회 연속 선정

큰사진보기 ▲경기 여주시 여주박물관이 문화체육관광부가 시행한 ‘2025년도 공립박물관 평가인증’에서 평가인증 박물관으로 선정됐다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시 여주박물관이 문화체육관광부가 시행한 '2025년도 공립박물관 평가인증'에서 평가인증 박물관으로 선정됐다.이번 평가인증을 통해 여주박물관은 2017년부터 시작된 '공립박물관 평가인증'을 4회 연속으로 받은 박물관이 됐다. 경기도 동남부권 공립박물관 중 '공립박물관 평가인증'을 4회 연속 받은 박물관은 여주 박물관이 유일하다.공립박물관 평가인증은 공립박물관 운영의 질적 수준 향상을 목적으로 '박물관 및 미술관 진흥법 제 26조'에 의거 진행된다. '2025년 공립박물관 평가인증'은 2022년부터 2024년까지의 공립박물관 운영에 대한 종합적인 평가이며, 전국 296개 공립박물관이 평가대상이다. 평가인증 기관은 서면조사와 현장평가, 인증심사위원회 심의를 거쳐 최종적으로 결정되었다. 인증 기간은 3년이며, 3년마다 재평가한다.평가항목은 크게 운영 계획의 적정성, 조직·인력·시설관리·재정 관리의 적정성, 소장품 수집 및 관리의 적정성, 박물관 연구·전시·교육 성과 및 관람객 관리, 박물관의 상생협력 및 법적 책임 준수 등 이다.여주박물관 관계자는 "이번 평가결과는 여주박물관이 1997년 개관이후 지금까지 시민에게 사랑받는 박물관이 되기 위해 지속적인 노력이 결실을 본 것"이라며 "박물관을 아껴주신 시민들에게 감사드리며, 앞으로 여주박물관의 발전을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.