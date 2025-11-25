AI 도움 받아 축문 읽기, 변화 위한 '대화'를 생각하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"어르신들이 대대로 다니시던 길인데..."

"지금 우리 사회가 이 막힌 길과 얼마나 다를까?"

큰사진보기 ▲쓰러진 소나무들재선충에 무너진 숲. 쓰러진 숲의 풍경은 막힌 마을 길과 닮아 있었다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"산신님께 정성껏 올렸으니, 조상님 묘역을 잘 지켜주시고, 우리도 마음 다해 제사 지내겠습니다."

"형님, 오늘 축문 참 좋았어요. 무슨 말인지 다 알아들었어요."

매년 음력 10월, 전국에 흩어진 사촌들이 밀양역에 모인다. 조상의 산소를 찾아 예를 올리는 시제 때문이다. '효율'보다 '정성'을 먼저 생각하는 옛 방식이지만, 우리 형제들은 이 전통을 지켜왔다. 그런데 올해, 산으로 가는 길이 막혀 있었다.시골 자녀들이 도시로 떠나고 마을 어른들이 줄어들면서 빈집이 생겼다. 빈집은 도시에서 새로 온 이웃들로 채워졌다. 처음에는 반가웠다. 빈 마을에 다시 불이 켜지는 것 같았다. 그런데 새로 온 주민 중 한 사람이 산소 가는 길목에 있는 땅을 샀다. 처음에는 괜찮았다. 그런데 어느 날부터 '사유지 무단출입 금지' 푯말이 붙고, 이어 철조망과 자물쇠가 걸렸다. 원주민들은 당황했다. 할아버지 때부터 수십 년 넘게 다닌 길이었다.주민들은 숲이 우거진 비탈을 돌아가는 새 길을 억지로 냈다. 내년이면 여든이 되는 맏형님이 가파른 산비탈을 헐떡이며 올랐다.큰형님의 한숨 섞인 말이 가슴에 박혔다.사실 우리 형제들도 변화 앞에 서 있었다. 형제들 중 막내가 50대 중반이다. 모두 점점 쇠약해졌고, 자식 세대는 타국에 있거나 주말에도 일해야 생계를 유지하는 처지였다.지난해까지는 밀양역에서 4팀으로 나누어 여러 시제를 치른 후 큰아버지, 큰어머니, 아버지 산소를 찾아 하루 종일 예를 갖췄다. 하지만 형제들은 더는 예전처럼 산을 오르내릴 힘이 없었다. 자식 세대는 매년 내려오기도 버거웠다.긴 논의 끝에 우리는 결정했다. 산신제와 시제를 한자리에서 통합하기로. 전통도 결국 시간의 흐름 속에서 살아남는 방식을 찾아야 한다. 우리가 지켜야 할 것은 형식이 아니라 '함께 모이는 마음'이었다. 올해 시제에는 또 다른 변화가 있었다. 전통적으로 맏형이 한문으로 읽던 '유세차' 축문 대신, 한글로 쉽게 쓴 축문이 울려 퍼졌다. '챗tGPT'의 도움을 받아 만든 것이었다.막내가 고개를 끄덕이며 말했다.한자 세대가 아닌 가족들이 처음으로 축문의 의미를 온전히 이해했다. 세상이 바뀌니 우리도 변해야 한다는 큰형의 미소가 보였다. '알아듣는 언어'가 진정한 소통임을 확인한 순간이었다.산에서 내려오며 생각했다. 왜 우리는 시제 방식을 바꿀 수 있었을까? 서로의 사정을 이해했기 때문이다. 형제들은 노쇠함을, 자식 세대는 생계의 무게를 솔직히 나눴다. 그래서 '함께 모인다'는 본질만 지키면 형식은 바꿀 수 있다는 합의에 이를 수 있었다.그런데 마을 길은 왜 막혔을까? 서로의 사정을 나눌 기회가 없었기 때문이다. 원주민은 "조상 대대로 다니던 길"이라 했고, 새로 온 주민은 "내 땅의 권리"를 주장했다. 대화는 없었고 주장만 맞섰다. 결국 철조망이 세워졌다.두 상황의 차이는 명확했다. 한쪽에는 대화가 있었고, 다른 쪽에는 주장만 있었다. 우리는 변화를 함께 만들어갔다. 마을은 변화를 각자에게 강요했다. 막힌 길 앞에서 큰형님의 질문이 다시 들렸다.서울로 돌아오는 기차 안에서 창밖을 봤다. 곳곳에 재선충에 감염되어 붉게 변한 소나무들이 보였다. 밀양만의 풍경이 아니었다. 방제가 확산 속도를 따라가지 못해 산 전체가 민둥산으로 변한 곳도 있었다. 속도를 따라가지 못하면 쓰러지는 나무들. 변화를 받아들이지 못하면 막히는 길들. 이 풍경들이 겹쳐 보였다.하지만 우리 형제들의 이야기는 희망을 줬다. 챗GPT 축문이 전통을 훼손하지 않고 오히려 '함께'라는 본질을 살렸듯이, 변화는 파괴가 아니라 진화일 수 있다. 단, 그 변화를 혼자 강요하는 것이 아니라 함께 만들어갈 때만 가능하다고 믿는다. 원주민과 새로 온 주민이 마주 앉아 서로의 이야기를 듣는다면. "당신에게는 조상의 길이군요"와 "당신에게는 소중한 재산이군요"라는 인정에서 시작한다면. 그렇게 '우리'라는 언어를 함께 만들어간다면.진짜 공동체는 같은 속도로 가는 사람들의 모임이 아니다. 서로 다른 속도를 인정하고, 그래도 함께 가려고 애쓰는 사람들의 연대다. 막힌 길 앞에서 우리에게 필요한 것은 힘이 아니라, 서로를 기다려주는 느린 마음이다. 내년 시제 때, 큰형님이 그 가파른 길을 덜 힘들게 오를 수 있기를.