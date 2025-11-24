메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.11.24 17:24최종 업데이트 25.11.24 17:24

'사랑 열매 달기' 박완수 "사회공헌자에 대한 예우강화해야"

경남도-경남사회복지공동모금회, 연말연시 '희망2026 나눔홍보' 시작 ... 목표액 106억원

원고료로 응원하기
박완수 경남도지사는 24일 경남도청에서 ‘사랑의 열매 달기’ 이어가기에 참여했다.
박완수 경남도지사는 24일 경남도청에서 ‘사랑의 열매 달기’ 이어가기에 참여했다. ⓒ 경남도청

박완수 경남도지사는 24일 경남도청에서 '사랑의 열매 달기' 이어가기에 참여하며 "지역사회를 따뜻하게 만드는 꺼지지 않는 불씨가 되길 바란다"고 강조했다.

경남도는 경남사회복지공동모금회와 함께 연말연시 나눔 분위기 확산을 위한 '희망2026 나눔홍보' 시작을 알리고, 주요 기관장이 참여하는 '사랑의 열매 달기' 이어가기를 시작했다.

'사랑의 열매 달기'는 주요 기관장이 차례로 참여해 나눔문화를 조성하고 도민 참여를 독려하는 홍보 이어가기다. 올해는 박 지사를 시작으로 최학범 경남도의회 의장, 박종훈 교육감, 김종철 경남경찰청장 순으로 이어지며, 시장군수들도 동참한다.

AD
박 지사는 행사에서 "지역사회 나눔문화 확산과 취약계층 지원을 위한 경남사회복지공동모금회의 활동에 감사드린다"며 "도에서도 도내 기업과 개인의 나눔참여를 독려하고, 사회공헌자에 대한 예우강화를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

이날 행사에서는 경남사회복지공동모금회가 월동 난방비 3억 원을 경남도에 전달했다. 지원금은 시군 추천을 거쳐 1500세대에 가구당 20만 원씩 다음 달 초까지 지급될 예정이다.

한편 경남사회복지공동모금회는 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 경남'을 구호로, 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 '희망2026 나눔홍보'를 진행하고, 모금 목표액은 106억 원이다.

#사랑열매

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"남북6축 고속도로, 의령-함안까지 연장해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기