'사랑 열매 달기' 박완수 "사회공헌자에 대한 예우강화해야"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사는 24일 경남도청에서 ‘사랑의 열매 달기’ 이어가기에 참여했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

박완수 경남도지사는 24일 경남도청에서 '사랑의 열매 달기' 이어가기에 참여하며 "지역사회를 따뜻하게 만드는 꺼지지 않는 불씨가 되길 바란다"고 강조했다.경남도는 경남사회복지공동모금회와 함께 연말연시 나눔 분위기 확산을 위한 '희망2026 나눔홍보' 시작을 알리고, 주요 기관장이 참여하는 '사랑의 열매 달기' 이어가기를 시작했다.'사랑의 열매 달기'는 주요 기관장이 차례로 참여해 나눔문화를 조성하고 도민 참여를 독려하는 홍보 이어가기다. 올해는 박 지사를 시작으로 최학범 경남도의회 의장, 박종훈 교육감, 김종철 경남경찰청장 순으로 이어지며, 시장군수들도 동참한다.박 지사는 행사에서 "지역사회 나눔문화 확산과 취약계층 지원을 위한 경남사회복지공동모금회의 활동에 감사드린다"며 "도에서도 도내 기업과 개인의 나눔참여를 독려하고, 사회공헌자에 대한 예우강화를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.이날 행사에서는 경남사회복지공동모금회가 월동 난방비 3억 원을 경남도에 전달했다. 지원금은 시군 추천을 거쳐 1500세대에 가구당 20만 원씩 다음 달 초까지 지급될 예정이다.한편 경남사회복지공동모금회는 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 경남'을 구호로, 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 '희망2026 나눔홍보'를 진행하고, 모금 목표액은 106억 원이다.