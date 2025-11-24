울산·포항·경주 해오름 동맹 "형산강 하천환경정비사업 등 성과"

큰사진보기 ▲24일 오후 4시 경주 힐튼호텔에서 열린 2025년 하반기 해오름동맹 상생협의회 정기회에서 김두겸 울산시장이 발언하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

24일 오후 4시 경북 경주 힐튼호텔에서 2025년 하반기 해오름동맹 상생협의회 정기회가 열렸다. 해오름동맹은 2016년 울산광역시와 경북 경주시, 포항시가 메가시티 도약을 기대하며 체결한 협약이다.이날 회의에는 김두겸 울산시장, 이강덕 포항시장, 주낙영 경주시장을 비롯해 3개 도시 부시장, 실·국장 등 40여 명이 참석해 2026년 해오름동맹광역추진단 예산 편성(안), 2025년 해오름동맹 공동협력사업 추진현황, 해오름동맹 협력사업 발굴 및 실행방안 연구 결과 등 3개 주요 안건을 논의했다.특히 해오름동맹 3개 도시가 공동으로 추진 중인 문화·관광 분야에서 대형사업 국비 확보 등 올해 사업추진 성과가 주목받았다.우선 태화강·형산강 사업(프로젝트)에선 형산강 하천환경정비사업(8028억 원)이 올해 초 예비타당성조사를 통과했고, 환동해 해양관광권역(해양관광라인) 구축 사업에선 영일만 복합해양레저관광도시 조성(1조 3000억 원)과 동남권 해양레저관광 거점사업(500억 원)이 지난 7월 공모에 선정되며 사업 추진에 탄력이 붙었다.3개 도시는 이날 회의에서 이차전지 글로벌 메카 조성,국가 도심항공 모빌리티(UAM) 기술사업 지구(테크노비즈니스 벨트) 조성, 세계적(글로벌) 수소초광역도시(메가시티) 조성, 영일만 횡단구간(영일만대교) 건설사업, 동남권 해오름 초광역전철망 구축 등 중장기 사업에 대한 예산 확보 전략과 도시 간 협력 방향을 논의했다.김두겸 울산시장은 "울산·포항·경주는 해오름동맹을 통해 지역의 한계를 넘어 상생 발전의 길을 열고 있다"라며 "세 도시가 힘을 모아 미래 산업 전환을 선도하고 대한민국 균형발전을 이끌어 나가겠다"라고 밝혔다.울산시 관계자는 "해오름동맹은 울산, 포항, 경주가 경제적·문화적·사회적 교류를 통해 공동 발전을 목표로 협력해 온 상생협의체로, 지난 2016년 6월 협약 체결 이후 연 2회 정기회를 통해 지역 현안에 대한 공동 대응과 상생 발전을 위한 논의를 이어가고 있다"며 "경제․산업, 도시기반, 문화·관광 등 다양한 분야에서 성과를 거두며 실질적인 지역 상생협력 모형으로 자리매김하고 있다"고 말했다.