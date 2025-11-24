정은경, 환율 불안정성 우려 "국민연금 수익성에 부담"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 제6차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정은경 보건복지부 장관이 최근의 외환시장 변동성 확대가 국민연금 수익성에 부담으로 작용할 수 있다고 밝혔다. 이에 외환당국과 국민연금 등은 외환시장의 안정을 위한 4자 협의체를 구성하고 본격적인 대응에 나섰다.정 장관은 24일 오후 정부서울청사에서 열린 국민연금기금운용위원회에 앞서 "최근 국내 금융시장은 전반적으로 강세를 보이고 있고 글로벌 금융시장도 관세 협상 진전과 인공지능(AI) 관련 기업들의 투자 확대 및 실적 호조로 강세가 지속되고 있다"며 "주요 교역국 간 관세 협상 진전과 AI를 중심으로 한 기업들의 견고한 투자 등이 주식시장에 긍정적 요인으로 작용하고 있다"고 말했다.특히 정 장관은 "환율의 불안정성, 대내외 시장의 변동성 확대 등이 부담 요인으로 작용할 리스크도 여전히 존재하고 있다"고 우려를 전하면서 기금운용본부를 향해 "국민연금의 수익성과 안정성을 지키기 위해 시장에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 기민하게 대응해 주시기 바란다"고 당부했다.이날 위원회에서는 올해 원활한 국민연금 급여 지급을 위해 관련 예산 약 1조 2500억 원을 추가 확보하기 위한 '2025년도 국민연금기금운용계획 변경안'을 심의·의결했다. 이로써 올해 국민연금 금여지급 예산 규모는 당초 48조 4100억 원에서 49조 9700억 원으로 증액된다. 이는 보험료 추납 및 임의계속가입 등을 통해 가입기간을 충분히 확보한 신규 수급자가 증가한 영향이란 설명이다.산업 안전과 관련한 책임 투자 및 주주권 행사 등 '국내 주식 수탁자 책임 활동 강화 방안'을 보고 받고 의견도 나눴다. 국민연금이 수탁자로서 중대재해 등 산업안전 위험관리가 투자 대상기업의 장기적 가치에 미치는 영향을 고려하는 방안이 다뤄졌다.중대재해 등 관련 사실이 투자 판단에 충분히 고려될 수 있도록 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 체계를 개선하는 것이 주요 내용이다. 우선 관련 평가지표로, 현재 산재다발사업장에 해당하는 경우에만 감점하고 있는 것을 연간 사망자 2명 이상 발생, 중대산업사고 발생, 산재 발생 은폐·미보고한 경우에도 감점하는 것으로 확대한다. 또 사망사고 등 중대한 사건이 발생한 경우 1회당 관련 배점의 10%를 감점하는 것을 33%까지 올리기로 했다.정 장관은 "중대재해 등 산업안전에 대한 수탁자 책임활동을 통해 기업 가치와 기금 수익 제고에 기여할 수 있도록 향후 이행 과정을 지속 모니터링하고 개선해나갈 것"이라고 말했다.한편 외환당국과 국민연금 등이 외환시장의 안정을 위한 4자 협의체를 구성하고 가동에 들어갔다. 보건복지부는 이날 오후 언론공지를 통해 "기획재정부·보건복지부·한국은행·국민연금은 국민연금의 해외투자 확대 과정에서의 외환시장 영향 등을 점검하기 위한 4자 협의체를 구성했다"면서 첫 회의를 개시했다고 밝혔다. 이어 "앞으로 국민연금의 수익성과 외환시장의 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.