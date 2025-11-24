대전시, 고환율·고금리 위기 속 '내년 예산 조기 집행' 총력 대응

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲24일 열린 대전시 주간업무회의 장면. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 고환율·고금리 장기화에 따른 지역경제 위축에 대응하기 위해 내년도 예산의 조기 집행에 나선다.이장우 대전시장은 24일 열린 주간업무회의에서 "환율, 금리, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등 복합위기가 지역경제를 압박하고 있다"며 "2026년 상반기가 경기 방어의 골든타임이 될 것"이라고 강조했다.이 시장은 "최근 원·달러 환율이 1,400원대 후반을 유지하며 떨어질 기미를 보이지 않고, 기업 대출금리 상승으로 중소기업 자금난이 심화하고 있다"며 "각 실·국은 내년도 사업을 즉시 착수할 수 있도록 신속히 예산 집행 준비에 나서라"고 지시했다.시는 상반기 내 지역 경기 부양 효과를 극대화하기 위해 주요 사업들의 발주 시점을 앞당기고, 공공투자와 일자리 예산을 우선 집행할 방침이다. 특히 지역 중소 건설업계와 소상공인에 자금이 조기에 순환되도록 하여 내수 침체를 완화하겠다는 전략이다.이 시장은 지역 핵심 개발 프로젝트의 추진 속도도 강조했다. 메가충청스퀘어 프로젝트와 오정동 도시재생 혁신지구 등 대형 도시개발 현안에 대해 "상징적 지역 거점으로 기능할 수 있도록 내년 상반기 안에 공간 구상과 사업 구조를 확정하라"고 지시했다.그는 "공공기관 2차 지방이전 및 입주 기업 유치에 대비해 구체적인 실행 계획을 마련해야 한다"며 "도시개발사업이 단순 건축이 아니라 지역경제 활성화와 일자리 창출의 중심축이 되어야 한다"고 강조했다.이날 회의에서는 복지 분야 현안도 함께 다뤄졌다. 대전시는 재가 노인 약 1400명에게 제공되는 도시락 급식 서비스의 품질 개선을 위해 전수 조사 및 불시 점검을 실시하기로 했다.이 시장은 "어르신들의 식사는 가장 기본적인 복지"라며 "급식기관별로 샘플을 무작위로 채취해 비교 분석하고, 문제가 드러나면 즉시 개선하라"고 지시했다. 시는 급식 위탁업체의 위생·품질 기준 준수 여부를 점검해 내년 예산 배정과 연계할 방침이다.오는 30일 열리는 '한화이글스 창단 40주년 기념 멀티미디어 불꽃쇼'와 관련해 대전시는 종합 안전대책을 마련했다. 행사는 갑천변 엑스포다리 일원에서 열리며, 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상된다.시는 행사 당일 교통 혼잡을 줄이기 위해 오후 4시부터 9시까지 엑스포로(신세계백화점~DCC 구간), 과학의다리, 엑스포다리 전 구간을 전면 통제하고, 둔산대교·대덕대교 보행로도 부분 통제한다. 행사 구간을 지나는 시내버스는 우회 운행되며, 시민들에게는 대중교통 이용이 권장된다.이 시장은 "시민 안전은 공직자의 가장 기본적인 책무"라며 "단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 교통, 소방, 경찰, 의료 등 모든 행정역량을 투입해달라"고 강조했다.이 시장은 회의 마무리 발언에서 "원화가치 하락과 금리 급등, PF 부실로 지역경제가 위축되는 만큼, 시는 내년 상반기 예산 조기 집행과 기업 현안 해결, 사회적 약자 보호에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.또한 "행정의 속도와 실행력이 경제 회복의 핵심"이라며 "불필요한 행정 절차를 줄이고, 시민과 기업이 체감할 수 있는 경기 방어에 모든 부서를 투입하겠다"고 덧붙였다.