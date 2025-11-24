"남북6축 고속도로, 의령-함안까지 연장해야"

큰사진보기 ▲24일 의령군민문화회관에서 열린 '남북6축 고속도로 합천?의령?함안 구간 연장 범군민 추진위원회 발대식-결의대회’ ⓒ 의령군청 관련사진보기

수도권과 남해안을 연결하는 간선도로망인 '남북6축 고속도로'를 경남 의령‧함안까지 연장해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 의령군은 24일 의령군민문화회관에서 '남북6축 고속도로 합천–의령–함안 구간 연장 범군민 추진위원회 발대식-결의대회'를 열었다.남북6축 고속도로는 현재까지 계획된 노선이 충북 진천에서 경남 합천까지다. 경남서부권의 균형발전과 교통망 확충을 위해 이 고속도로를 의령‧함안까지 연장해야 한다는 것이다.이날 행사에는 공동추진위원장인 오태완 의령군수와 박상웅 국회의원을 비롯해 500여 명이 참석했다. 함안군 부군수와 합천군 안전건설국장도 함께했다.행사는 추진위원 소개와 결의문 낭독 등의 순으로 진행됐다. 의령 출신 전재수·전용기 국회의원이 응원 영상을 보냈고, 박완수 경남도지사도 영상 인사를 했다.오태완 군수는 "남북6축 고속도로 연장은 의령의 산업지도를 새롭게 그리는 미래 100년 전략사업"이라며 "군민과 함께 국가도로망 계획 반영을 위해 필요한 절차와 대응을 치밀하게 추진하겠다"고 강조했다.의령군은 "해당 고속도로는 예비타당성 조사에서 B/C 0.62를 기록해 경제성의 기본 요건을 충족한 가운데, 지역균형발전·교통 접근성 개선 등 정책적 필요성이 더해져 국가계획 반영의 근거가 점점 명확해지고 있다"라고 밝혔다.오 군수는 "의령은 경남의 지리적 중심임에도 광역교통망이 단절돼 국가가 말하는 '차별 없는 이동권'이 제대로 작동하지 않는 지역"이라며 "이는 단순한 경제성 문제가 아니라 균형발전과 기본권 보장의 관점에서 반드시 해결해야 할 국가적 과제"라고 말했다.박상웅 의원도 "의령의 광역교통망 확충은 지역의 미래를 결정짓는 중대 현안"이라며 "중앙정부와 국회에서 사업 반영을 위해 모든 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.청년대표단은 결의문에서 "남북6축 고속도로 의령 연결은 미래세대의 기회와 소멸위기 지역의 생존을 좌우하는 핵심 과제"라며 범군민 참여를 호소했다.한편, 합천·의령·함안 3개군은 이미 연장 추진 협약을 체결한 데 이어 주민 서명운동, 공동 정책 간담회, 정부·국회 방문 등 실무 절차를 속도감 있게 진행하고 있다.