충남 민족미술 30년, 그 여정의 기억을 담다

큰사진보기 ▲충남민족미술인협회(회장 박용빈)는 오는 11월 11월 24일부터 12월 4일까지 천안신부문화회관 1·2전시실에서 '제25회 충남민미협 정기전?충남민족미술 30년의 발자취' 전시를 개최한다. ⓒ 충남민족미술인협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남민미협 공동걸개그림 작품 700×450 천에 아크릴 1996년. ⓒ 충남민족미술인협회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<학교야경> 칠판에 아크릴 2008 박용빈 작(왼쪽)과 <광장의 깃발> 캔버스에 아크릴 이구영 작. ⓒ 충남민족미술인협회 관련사진보기

충남민족미술인협회(회장 박용빈)는 지난 30여 년간의 활동을 되돌아보고, 협회 소속 작가들의 예술적 궤적을 한눈에 조망하는 '제25회 충남민미협 정기전–충남민족미술 30년의 발자취' 전시를 개최한다.이번 전시는 11월 24일부터 12월 4일까지 천안신부문화회관 1·2전시실 전관에서 열리며, 협회 소속 작가 30명이 참여해 충남 민족미술의 흐름과 변화를 입체적으로 보여준다.이번 정기전은 협회 창립 이후 30년간 이어져 온 민족미술운동의 역사를 기록하고, 현재 활동 중인 작가들의 과거와 현재를 연결하는 '기억과 전망의 전시'로 기획됐다.충남민미협은 "지역의 작은 역사일지라도 중앙 중심 미술계의 시선에서 벗어나, 충남 지역 작가들이 꾸준히 이어온 창작의 현장을 재조명하고자 한다"고 밝혔다.전시 1부는 1994년 창립 이후의 주요 전시와 활동 기록, 언론 보도자료, 회원들의 회고문 등을 중심으로 구성된 아카이브 전시다. 협회가 매년 이어온 정기전과 지역 미술운동의 흐름을 연대기적으로 정리했으며, '나와 충남민미협'이라는 주제 아래 역대 회원들이 직접 남긴 기록과 사진이 전시된다.특히 1996년 협회 회원들이 공동으로 제작한 걸개그림 〈충남민미협 공동걸개그림〉(천에 아크릴, 700×450cm)은 그 시절 민중미술의 현장성을 고스란히 전한다. 시대와 함께한 미술운동의 열기, 지역 사회와 예술이 맞닿았던 순간들을 다시 마주할 수 있는 공간이 될 것으로 기대된다.2부 전시는 현재 활동 중인 작가들의 과거작과 최신작을 한자리에서 보여주며, 창작의 변화와 조형적 고민의 흐름을 한눈에 느낄 수 있도록 구성됐다. 작가 개개인의 예술 여정을 통해 충남민미협이 쌓아온 미학적 지층과 앞으로 나아갈 10년의 방향을 제시한다.박용빈 회장의 혼합매체 작품 〈작별하지 않는 것을 기억하는 43개의 편린〉, 최평곤 작가의 설치작품 〈따뜻한 손〉(대나무 설치), 이구영 작가의 〈광장의 깃발〉(캔버스에 아크릴), 그리고 박용빈 작가의 〈학교야경〉(칠판에 아크릴, 2008) 등 다양한 형식과 매체의 작품이 전시된다.이들 작품은 사회 현실을 성찰하고 지역의 삶과 공동체를 기록해 온 민미협 작가들의 시선을 집약적으로 보여준다.한편, 충남민미협은 1994년 창립 이후 "예술은 민중의 삶 속에서 존재한다"는 정신 아래, 현실 참여적 미술운동과 지역 문화예술의 대중화에 앞장서 왔다. 정기전을 비롯해 각종 기획전, 벽화·걸개그림 활동 등 현장 중심의 실천을 이어오며 충남 지역 미술사의 한 축을 담당해 왔다.