"관저 안 윤석열 포착, 용감한 보도"... 오마이TV, 민주언론상 수상

큰사진보기 ▲24일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 제35회 민주언론상 시상식에서 사진·영상 부문을 수상한 방태윤 오마이TV 기자. ⓒ 언론노조 관련사진보기

"열심히 취재하라고 이렇게 주신 거라고 생각하고 더 열심히 하도록 하겠다."

큰사진보기 ▲방태윤 오마이TV 기자가 24일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 제35회 민주언론상 시상식에서 사진·영상 부문을 수상하고 받은 트로피. ⓒ 언론노조 관련사진보기

방태윤 오마이TV 기자가 "이렇게 상을 받아 너무 감사드린다"라며 짧고 굵은 수상 소감을 남겼다. 방 기자는 제35회 민주언론상 시상식에 참석해 사진·영상 부문 트로피를 받아들었다.이호찬 전국언론노동조합 위원장 명의의 상패에는 "해외 도피설까지 나오던 비상한 시기에 관저 내부를 포착하여 국민적 궁금증을 해소하고 진실을 밝히는 데 기여했다"라며 "피의자 윤석열이 경호처를 지휘하는 충격적인 장면을 적나라하게 드러냈을 뿐만 아니라 대통령실의 고발을 무릅쓴 용감한 보도였다"라고 쓰여 있었다.24일 오전, 한국프레스센터에서 제35회 민주언론실천상 시상식이 진행됐다. 오마이뉴스는 방태윤 기자가 촬영·보도한 '90도 형님 인사 받는 윤석열 추정 남성' 영상으로 사진·영상 부문 수상의 영예를 안았다.심사위원장을 맡은 최우정 계명대학교 교수는 "모든 국민이 관저 안 윤석열의 행적에 대해 궁금했고, 해외 도피설까지 나오는 상황에서 창의적 방법으로 관저 내부를 촬영하고 중요한 장면을 포착했다는 점에서 독보적 취재의 가치가 있었다"라고 심사평을 남겼다. 그는 "특히 <조선일보>를 제외한 모든 조간 종합일간지가 오마이뉴스 영상 캡처 사진을 이튿날 1면에 넣었을 정도로 뉴스 가치가 상당했다는 점에서 선정의 이유가 더해졌다"라고 덧붙였다.본상의 영예는 KBS '추적60분-계엄의 기원 2부작'(조영중, 유희진, 강성훈, 길다영, 윤선영, 조수민, 오형석, 김영헌, 박희경, 이김보라)에 돌아갔다.심사위원회는 "제작 이후 KBS 내부 갈등으로 방송이 지연됐으나 언론노동자들의 내부 투쟁을 통해 결국 방송을 관철했다는 점에서 언론사 내부 민주화 및 정치적 세력으로부터의 독립 쟁취라는 의미가 크다"라며 "<스카이데일리>의 허위 보도 논란 등으로 혼란한 시기에 제보자를 직접 취재하고 팩트 체크를 통해 진실을 밝히고 사회적 중심을 잡아주는 데 큰 역할을 했다"라고 강조했다.수상자 대표로 마이크를 잡은 조수민 KBS PD는 "윤석열이 비상계엄을 선포한 지 1년이 되어 가는데 그 사이 많은 것이 달라지고 또 어떤 것들은 달라지지 않았다"라며 "변하지 않은 것 중 하나는 저희가 언제나 열린 마음으로 취재하고 또 공정하게 보도해야 한다는 사명"이라고 목소리를 높였다.특히, KBS 사측의 탄압으로 인해 '불방'의 위기를 겪었던 점을 에둘러 언급하며 "동료 언론인들이 저희가 공정한 보도를 하지 못할 때 함께 목소리 높여주실 것이란 믿음이 있기에 현장에서 열심히 취재할 수 있었다"라고 이야기했다.보도부문 특별상은 <매일노동뉴스> '런던베이글뮤지엄 과로사 의혹' 연속보도(정소희)와 제주CBS '제주 부장판사들 비위의혹 단독' 연속보도(고상현, 이창준)가 공동으로 수상했다. 활동부문 특별상은 가로세로연구소의 전략적 봉쇄 소송에 맞서 오랫동안 무료 변론에 나선 최용문 변호사와, 무급에도 불구하고 방송을 포기하지 않고 투쟁하고 있는 전국언론노조 TBS지부가 함께 받게 됐다.성평등부문 특별상은 오랫동안 성평등 전문 뉴스레터를 발행하며 <한국일보>의 젠더 콘텐츠를 널리 소개한 '허스펙티브팀(이혜미, 최나실, 최은서, 장수현)'이 받았다.이날 축사에 나선 권영길 초대 전국언론노동조합연맹 위원장은 "언론인이 받는 상 중에서 민주언론실천상이 가장 빛나고 영광된 상이라고 생각한다"라며 "노조 설립의 목적, 활동 방향에 따라서 언론노조는 언론 민주화를 통한 사회 민주화의 길을 힘차게 걸어왔다"라고 목소리를 높였다.그는 "언론노조는 윤석열과 내란 세력으로부터 온갖 공격과 탄압을 받았다"라며 "그럼에도 불구하고 언론노조는 공격을 받아내면서 걸어왔다. 지금 윤석열은 감옥에 갇혀 있고, 언론노조는 더욱더 새로운 길을 걸어가고 있다"라고 평가했다.폐회사에 나선 이호찬 위원장 또한 "언론노조의 첫 번째 강령이 '언론의 사회적 책임과 역할을 깊이 인식하고 공정 보도를 가로막는 권력과 자본에 맞서 민주 언론을 수호하는 투쟁을 한다'이다"라며 "언론이 언론으로서의 사회적 책임을 다하는 것의 핵심은 언론 본연의 역할을 다하는 것"이라고 강조했다.이 위원장은 "그 역할을 현장에서 오늘 수상하신 모든 분들이 충실히 해내주고 계셔서 참으로 언론노조 위원장으로서 감사의 말씀을 드리겠다"라며 "언론이 보다 사회적 책임을 다할 수 있도록 각자의 현장에서 열심히 노력하고 있고 우리는 함께 같은 길을 가고 있다"라고 평가했다.이어 "지난 윤석열 정권에서 언론 노조는 모진 탄압을 받으면서도 현장에서 꿋꿋이 버텨 왔고 제대로 된 언론을 만들어 내기 위해서 투쟁해 왔다"라며 "많은 부족함이 있었지만 그럼에도 굴하지 않고 앞으로 나아가기 위해서 노력했고 그 결과가 오늘의 수상작들에도 깃들어 있다"라고 이야기했다.특히 "여기서 끝이 아니다"라며 "이제 우리가 내란 정권을 탄핵하고 정말 이제 국민이 주인 되는 세상을 만들기 위해서 노력하고 있는 지금의 상황에서도, 언론 본연의 역할을 꿋꿋이 해나가면서 이제는 언론을 더 정상화시켜내고 더 많은 언론이 사회적 책임을 다할 수 있도록 현장에서 많은 노력들을 함께 해 갔으면 좋겠다"라고 덧붙였다. "앞으로도 언론 노조도 현장에서 더 좋은 보도 할 수 있도록 열심히 지원하도록 하겠다"라는 이야기였다.