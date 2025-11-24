시장 상인들 애로사항 듣는 김상욱에 막말 쏟아낸 '그들'

▲더불어민주당 김상욱 의원(울산 남구갑)이 지난 주말(22일) 오전 지역구에 있는 신정시장에서 상인들을 만나 민생간담회를 가지자 일부 인사들이 간담회장 앞에서 김상욱 의원을 비판하는 집회를 하고 있다. ⓒ 김상욱 의원실 관련사진보기