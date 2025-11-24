시장 상인들 애로사항 듣는 김상욱에 막말 쏟아낸 '그들'

김상욱 더불어민주당 의원(울산 남구갑)이 지난 주말(22일) 오전 지역구에 있는 신정시장에서 상인들을 만나 민생간담회를 가졌다. 이 자리에는 울산중소벤처기업청, 울산연구원, 울산시·남구청 관계자도 함께 해 전통시장 활성화를 위한 주요 현안을 논의하는 자리가 됐다.
신정시장은 울산지역 최대 전통시장으로 많은 상인과 주변의 여건으로 인해 정치권에서는 지역내 주요 여론조성 지역으로 여기는 곳이다. 대선 때면 후보들이 꼭 이곳을 방문할 정도의 상징적인 곳이다.
이날 간담회에서 상인들은 김상욱 의원에게 누수·도로 파손 등 노후 시설 문제와 지역화폐 한도 상향, 상품권환급행사 전 점포 확대, 국가정원박람회 대비 관광상품 개발, 야시장 지속 운영 등 다양한 건의를 했다.
김상욱 의원은 "예산은 상인·지자체의 자발적 기획이 있을 때 확보 가능성이 높다"며 "울산의 대표 전통시장인 신정시장은 시·구청·상인·중기청이 함께 비전을 세워야 한다"고 말했다. 특히 "젊은 세대가 찾을 콘텐츠가 개발돼야 시장 방문층이 넓어진다"며 가격 경쟁력보다 즐길 거리와 지역 특화 콘텐츠의 중요성을 강조했다.
하지만 이날 일부 극우 성향의 인물들이 간담회가 열린 시장 앞에서 김상욱 의원을 향한 혐오스런 발언과 막말을 쏟아내는가 하면 간담회 장소에 난입해 회의를 방해하는 등 불미스런 일이 발생했다.
앞서 김상욱 의원은 지난해 국민의힘 공천을 받아 초선으로 이 지역에서 당선됐지만 12.3 내란 당시 계엄에 반대하고 탄핵에 찬성하면서 주목받았다. 하지만 이후 국민의힘 지방의원 등 당내와, 징겨의 극우성향 인사들의 끊임없는 공격을 받아왔다.
결국 김상욱 의원은 국민의힘을 탈당한 후 더불어민주당에 입당해 불법 계엄의 부당성을 역설해 왔고, 이에 많은 시민들이 "같은 당의 다수 의원들이 표결을 거부하거나 당론에 따라 반대표를 던진 상황에서, 김상욱 의원의 선택은 결코 가벼운 결정이 아니었다. 정치적 손익을 따지지 않고, 헌법과 국민의 뜻을 우선한 그의 판단은 용기 있는 선택이자 책임 있는 정치의 실천이었다"며 지지하기도 했다(관련기사: 울산시민 "김상욱 의원의 행동하는 양심이 민주주의 회복 신호탄"
https://omn.kr/2dq79).
하지만 김상욱 의원이 민주당으로 당적을 옮기고 불법 계엄 관련 인물들에 대한 내란 재판이 진행되는 와중에도 그에 대한 공격이 끊이지 않으면서 지역 내 우려가 나오고 있다.
울산 남구갑 김상욱 의원실 김우성 사무국장은 "간담회 자리까지 찾아와 일하는 민주당을 방해하려는 극우단체의 정치공작을 단호히 비판한다"며 "이제 정치는 혐오와 막말이 아니라, 누가 더 열심히 지역을 위해 일하는지로 경쟁해야 한다"고 밝혔다.
이어 "신정시장과 같은 민생 현장에서 답을 찾으며, 울산의 정치문화를 일과 성과 중심으로 바꿔가는 데 선도적인 역할을 해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 이날 간담회에서 울산연구원은 전국 주요 성공 사례를 공유하며 신정시장 만의 특화 프로그램 도입 필요성을 제기했고, 울산중소벤처기업청은 "시설 보수는 지자체가 담당하지만, 상권 활성화 프로그램과 콘텐츠 개발은 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
또 지자체는 "전통시장 현대화 사업 외 개별 사업은 없으나, 번개시장·수암시장과 같은 매칭사업이 확대되는 만큼 신정시장도 신청 시 적극 지원하겠다"고 답했다.
김우성 사무국장은 "이번 간담회를 통해 신정시장의 핵심 문제로 지적된 위생·악취 문제, 노후 시설, 교통안전 취약, 그리고 지역 자원을 활용한 콘텐츠 부족 등의 과제가 다시 확인됐다"며 "이에 따라 도시재생과 연계한 상권 활성화, CPTED(범죄예방환경설계) 도입, '청춘의 거리' 조성 등 중장기 발전 방향도 논의됐다"고 말했다.
간담회를 마치면서 김상욱 의원은 "어려움 속에서도 시장을 지키는 상인들이 울산 경제의 기둥"이라며 "현장의 목소리를 종합해 중앙부처와 협력하고 필요한 예산을 적극 확보하겠다"고 밝혔다. 또한 "모든 시민을 위한 낮은 정치, 현장 중심의 민생정치"를 이어가겠다고 덧붙였다.