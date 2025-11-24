광주시·전남대·조선대 '글로컬대학, AI·웰에이징 인재 육성'

큰사진보기 ▲광주광역시는 24일 시청 대회의실에서 전남대·조선대·조선간호대와 2025 광주 특성화 지방대학(글로컬대학) 비전 선포식을 열고 '인공지능+웰에이징 인재! 광주의 내일을 열다'를 주제로 공동 비전을 선언했다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시와 전남대·조선대·조선간호대학교가 '인공지능(AI)·웰에이징 인재' 육성을 위한 비전을 선포했다.광주광역시는 24일 시청 대회의실에서 전남대·조선대·조선간호대와 2025 광주 특성화 지방대학(글로컬대학) 비전 선포식을 열고 '인공지능+웰에이징 인재! 광주의 내일을 열다'를 주제로 공동 비전을 선언했다.비전 선언문에는 ▲인공지능과 웰에이징 특화인재 양성 통한 미래 선도 ▲지역·대학·산업의 상생발전 혁신 생태계 구축 ▲글로벌 허브 중심지로의 도약 ▲모두가 성장하는 지역혁신의 새로운 표준모델 구축 등이 담겼다.'특성화 지방대학(글로컬대학) 프로젝트'는 세계적 수준의 지방대학을 지정해 지역과 대학 동반성장을 목표로, 인재가 지역에 정주하며 지역산업을 발전시키는 지산학연 생태계 구축 사업이다.지난 9월 전남대와 조선대-조선간호대(통합)가 교육부 주관 '글로컬대학 프로젝트'에 최종 선정됐다.앞으로 전남대는 '인간중심 AI 융합 인재양성 교육·연구 혁신대학'을 비전으로, AI융합교육센터, AI융합연구원, 글로벌 공동연구소 설립 등을 추진한다. 이를 통해 AI융합 인재 2만 명 양성, 창업기업 200개 육성, 유학생 5000명 유치 등을 목표하고 있다.조선대는 '웰에이징 아시아(Asia) 넘버원(No.1) 대학'을 비전으로, 웰에이징밸리 구축, 웰에이징 기술융합원, 글로벌 자회사 설립 등 웰에이징 특화인재 1만 명 양성, 기업 유치 및 창업기업 육성 200개, 글로벌 인재양성 5000명 등을 추진한다.광주시는 5년간 4700억원의 예산을 투입해 정주형 교육, 좋은 일자리, 청년이 머무는 광주를 만들고, '대학·지자체 동반혁신모델'을 완성해 대한민국을 대표하는 지역혁신 선도도시로 자리매김할 계획이다.강기정 광주시장은 "앞으로 어떤 기업도 '광주에 인재가 없어서 못 간다'는 말을 하지 못하도록 행정-대학-기업이 손을 맞잡고 광주를 인재양성의 요람으로 완성하겠다"며 "지역에서 성장한 인재가 지역에서 일자리를 얻고, 정주하며 산업을 키우는 선순환 구조를 만들어 지역발전의 새 미래를 활짝 열겠다"고 밝혔다.